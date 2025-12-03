Κόνι Μεταξά: «Τη μεγαλύτερη προδοσία την έχω βιώσει από τον Μάριο»

Κ. Μεταξά: «Η μεγαλύτερη προδοσία που έχω φάει από άνθρωπο είναι από τον Μάριο»/ Happy Day

Η Κόνι Μεταξά αναφέρθηκε για πρώτη φορά δημόσια σε όσα την οδήγησαν να βάλει τέλος στον γάμο της με τον επί αρκετά χρόνια σύντροφό της, Μάριο Καπότση. Μάλιστα, αποκάλυψε ποια στιγμή βίωσε ως «προδοσία», όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Ο λόγος που χώρισα με τον Μάριο ήταν ότι εκείνος δεν ήταν καθόλου συναισθηματικός, ενώ εγώ είμαι φουλ», εξομολογήθηκε η Κόνι για το διαζύγιό της.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης και μετά από σχετική ερώτηση του Fipster, η Κόνι Μεταξά αποκάλυψε πως τη μεγαλύτερη προδοσία την έχει δεχτεί από τον πρώην σύζυγό της. Αν και του είχε ζητήσει να μην έχει επαφές με τον πατέρα της μετά το διαζύγιο, όπως εξήγησε, εκείνος συνέχισε να επικοινωνεί με τον Λευτέρη Πανταζή.

«Η μεγαλύτερη προδοσία που έχω βιώσει την έχω βιώσει από τον Μάριο και ήταν ότι του ζήτησα να μη μιλάει με τον πατέρα μου μετά τον χωρισμό μας και εκείνος δεν το σεβάστηκε», εξομολογήθηκε για πρώτη φορά η Κόνι Μεταξά στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster «Μπαμ Μπουμ» στο Youtube.

Καπότσης, Μεταξά και Πανταζής/ ndp

Ακόμα στην ερώτηση «Ποιο από αυτά που έχει πει δημόσια ο μπαμπάς σου, σε έχει ενοχλήσει περισσότερο;», η τραγουδίστρια απάντησε: «Ότι έχει πει τον Μάριο παιδί του!».

Κόνι Μεταξά - Μάριος Καπότσης: Εκδόθηκε το συναινετικό τους διαζύγιο

Η Κόνι Μεταξά κι ο Μάριος Καπότσης είναι πια κι επίσημα χωρισμένοι. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό», το συναινετικό διαζύγιο του ζευγαριού εκδόθηκε σε φιλικό κλίμα και χωρίς καμία διαφωνία μεταξύ τους. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως κατά τη διάρκεια του σύντομου έγγαμου βίου τους, Κόνι και Μάριος δεν απέκτησαν κοινά περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που έκανε τη διαδικασία του διαζυγίου απλή και σύντομη.

Μετά την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών, ο καθένας προχωράει τη ζωή του. Mάλιστα, οι φήμες θέλουν τον πολίστα να είναι σε σχέση με την ηθοποιό Ελευθερία Κοντογεώργη.