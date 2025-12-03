FIAT Grande Panda: Κυνηγά τον τίτλο «Αυτοκίνητο Της Χρονιάς» για την Ελλάδα

FIAT Grande Panda: Κυνηγά τον τίτλο «Αυτοκίνητο Της Χρονιάς» για την Ελλάδα
Το ολοκαίνουργιο FIAT Grande Panda είναι ένα από τα 11 μοντέλα που θα διεκδικήσουν το βραβείο του ανεξάρτητου Δημοσιογραφικού θεσμού «Αυτοκίνητο Της Χρονιάς» για την Ελλάδα, το 2026. Οι 27 δημοσιογράφοι-εκλέκτορες ξεχώρισαν το Grande Panda ανάμεσα σε 50 ολοκαίνουργια μοντέλα που παρουσιάστηκαν μέσα στη χρονιά, σε μια διαδικασία διαλογής με ισχυρές υποψηφιότητες και έντονο συναγωνισμό.

Αντλώντας έμπνευση από το εμβληματικό FIAT Panda πρώτης γενιάς, το Grande Panda προσεγγίζει με SUV διάθεση το B-Segment, έχοντας μήκος 3,99 m, ύψος 1,57 m και απόσταση από το έδαφος που αγγίζει τα 183 mm. Πρακτικά, το νέο μοντέλο φέρνει την πολυχρηστικότητα των B-SUV στις τιμές του B-Segment, ενώ κερδίζει τα πλέον θετικά σχόλια με την αισθητική του.

Με επιλογή για έκδοση βενζίνης, υβριδική ή αμιγώς ηλεκτρική και εισαγωγική τιμή τις €16.990, η γκάμα καλύπτει κάθε ανάγκη και χαρακτηρίζεται από ασυναγώνιστο δείκτη value for money. Η έκδοση βενζίνης χρησιμοποιεί κινητήρα τούρμπο 1.2 lt με 100 HP, χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και σύστημα Start&Stop για ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης.

To Grande Panda Hybrid διαθέτει υβριδικό σύστημα κορυφαίας τεχνολογίας, με συνολική συνδυαστική ισχύ 110 HP, αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων και τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης σε χαμηλές απαιτήσεις φορτίου, για κορυφαία οικονομία. Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση χρησιμοποιεί κινητήρα 113 HP και μπαταρία 44 kWh που εξασφαλίζει μικτή αυτονομία 320 km (κατά WLTP).Ορίζοντας το απόλυτο σε στιλ, τεχνολογία και εξοπλισμό, το FIAT Grande Panda είναι ένα μοντέλο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της ελληνικής αγοράς, θυμίζοντας εμφατικά την αυθεντία της μάρκας στο σχεδιασμό και την κατασκευή αυτοκινήτων πόλης.

 

