Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος

Καλώδια υψηλής τάσης κάτω απ' τη γέφυρα προκάλεσαν φωτιά

01.12.25 , 15:43 Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του STAR (1/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια παλαιά γέφυρα κατέρρευσε σε παράδρομο της Πέτρου Ράλλη, στον Ταύρο με αποτέλεσμα ο δρόμος στο ρέμα του Προφήτη Δανιήλ να παραμένει κλειστός. Στο σημείο βρέθηκε ο δημοσιογράφος του Star, Μάνος Σωτηρόπουλος.

Στο σημείο έχει δημιουργηθεί μια τεράστια τρύπα που στην κυριολεξία έχει κόψει τον δρόμο στα δύο. Εκεί που είναι αυτή η τρύπα, ήταν μια γέφυρα, η οποία ένωνε δύο δρόμους. 

Πέτρου Ράλλη: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε τον 44χρονο με το πατίνι

Είναι στα σύνορα του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Ταύρου. Όλα συνέβησαν το Σάββατο, το πρωί. Υπάρχει πιθανότητα να οφείλεται στην έντονη βροχόπτωση, σε συνδυασμό με την ελλιπή συντήρηση της γέφυρας.

Υψηλής τάσης καλώδια κάτω από τη γέφυρα που κατέρρευσε

Ταύρος: Επικίνδυνα καλώδια υψηλής τάσης κάτω από τη γέφυρα

Η γέφυρα κατέρρευσε και το πρόβλημα είναι σημαντικό. Κάτω από αυτή τη γέφυρα υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης. Όπως είπαν στο Star οι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, η τάση στο κάθε καλώδιο ξεπερνά τα 150 χιλιάδες βολτ. Είναι μια τεράστια τιμή. Γι' αυτό λοιπόν, με το που κατέρρευσε η γέφυρα, κατευθείαν άναψε φωτιά. Οπότε η ζημιά ήταν διπλή. 

Έλληνας αθλητής πήδηξε από την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου ύψους 625 μέτρων

Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή από το σημείο δεν περνούσε ούτε κάποιος πεζός, ούτε κάποιο όχημα. Είναι μια βιομηχανική περιοχή. Περνάνε κυρίως νταλίκες και φορτηγά, γιατί έχει πολλές μεταφορικές εταιρείες. 

