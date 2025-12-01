Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος

Μια παλαιά γέφυρα κατέρρευσε σε παράδρομο της Πέτρου Ράλλη, στον Ταύρο με αποτέλεσμα ο δρόμος στο ρέμα του Προφήτη Δανιήλ να παραμένει κλειστός. Στο σημείο βρέθηκε ο δημοσιογράφος του Star, Μάνος Σωτηρόπουλος.

Στο σημείο έχει δημιουργηθεί μια τεράστια τρύπα που στην κυριολεξία έχει κόψει τον δρόμο στα δύο. Εκεί που είναι αυτή η τρύπα, ήταν μια γέφυρα, η οποία ένωνε δύο δρόμους.

Είναι στα σύνορα του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Ταύρου. Όλα συνέβησαν το Σάββατο, το πρωί. Υπάρχει πιθανότητα να οφείλεται στην έντονη βροχόπτωση, σε συνδυασμό με την ελλιπή συντήρηση της γέφυρας.

Ταύρος: Επικίνδυνα καλώδια υψηλής τάσης κάτω από τη γέφυρα

Η γέφυρα κατέρρευσε και το πρόβλημα είναι σημαντικό. Κάτω από αυτή τη γέφυρα υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης. Όπως είπαν στο Star οι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, η τάση στο κάθε καλώδιο ξεπερνά τα 150 χιλιάδες βολτ. Είναι μια τεράστια τιμή. Γι' αυτό λοιπόν, με το που κατέρρευσε η γέφυρα, κατευθείαν άναψε φωτιά. Οπότε η ζημιά ήταν διπλή.

Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή από το σημείο δεν περνούσε ούτε κάποιος πεζός, ούτε κάποιο όχημα. Είναι μια βιομηχανική περιοχή. Περνάνε κυρίως νταλίκες και φορτηγά, γιατί έχει πολλές μεταφορικές εταιρείες.