Άση Μπήλιου: «Ο Δεκέμβριος έχει εξελίξεις» - Η συμβουλή της για το 2026

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.12.25 , 16:36 Νιssan:Τι περιλαμβάνει ο δωρεάν χειμερινός έλεγχος
01.12.25 , 16:33 Έλληνες χόρεψαν χασάπικο μπροστά στην Αγιά Σοφιά - Αντιδράσεις από Τουρκία
01.12.25 , 15:54 Αιμομιξία Ρόδος: «Ο πατέρας μου είναι επικίνδυνος», λέει η 31χρονη κόρη
01.12.25 , 15:43 Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
01.12.25 , 15:41 Robbie Williams: Η 13χρονη κόρη του έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο
01.12.25 , 15:39 Παρτιζάν: Ποιος θα αναλάβει καθήκοντα μετά τον Ομπράντοβιτς
01.12.25 , 15:32 Διαμαντής Καραναστάσης: H πρώην σύζυγός του και ο γιος τους στο θέατρο
01.12.25 , 15:13 Eυγενία Σαμαρά: Eκθαμβωτική εμφάνιση με δημιουργία των MI-RŌ
01.12.25 , 15:11 Κιβωτός: Aνατροπή Με Την Αλλαγή Κατάθεσης Μάρτυρα
01.12.25 , 14:59 Πεντανόστιμο λεμονάτο μοσχαράκι με τηγανητές πατάτες
01.12.25 , 14:41 Συντάξεις Ιανουαρίου: Νωρίτερα τα χρήματα στους δικαιούχους
01.12.25 , 14:36 «Ψάρωσε» ο στιλίστας Ηλίας Μιχαλόλιας τους αγοραστές του Cash or Trash!
01.12.25 , 14:32 Άση Μπήλιου: «Ο Δεκέμβριος έχει εξελίξεις» - Η συμβουλή της για το 2026
01.12.25 , 14:27 Σαλαμίνα: Υπήρχε συνεργός στη δολοφονία της 75χρονης;
01.12.25 , 14:23 Ιπποκράτειος Πολιτεία: Παράνομο Κέντρο Αποτοξίνωσης Ναρκωτικών
Άση Μπήλιου: «Ο Δεκέμβριος έχει εξελίξεις» - Η συμβουλή της για το 2026
Λούτσα: Εγγονός του ιδιοκτήτη της εταιρίας σοκολάτας «Leonidas» ο 24χρονος
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Αιμομιξία Ρόδος: «Ο πατέρας μου είναι επικίνδυνος», λέει η 31χρονη κόρη
Εξιτήριο για τη Μαρίνα Σάττι - Οι πρώτες δηλώσεις έξω από το νοσοκομείο
Διαμαντής Καραναστάσης: H πρώην σύζυγός του και ο γιος τους στο θέατρο
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα ανάρτηση με τον Πάνο Κουτσουμπή για «καλό μήνα»
Έλληνες χόρεψαν χασάπικο μπροστά στην Αγιά Σοφιά - Αντιδράσεις από Τουρκία
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα, Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, η Άση Μπήλιου, μέσα από την εκπομπή Breakfast@Star, αποκάλυψε στους τηλεθεατές πώς θα είναι για τα ζώδια ο τελευταίος μήνας του χρόνου. Με τη γνώριμη αναλυτική της προσέγγιση, η έγκριτη αστρολόγος παρουσίασε το πώς διαμορφώνεται ο Δεκέμβριος, βάζοντας παράλληλα στο επίκεντρο τις ενεργειακές αλλαγές που θα σηματοδοτήσουν τη μετάβαση στο 2026.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η ίδια τόνισε πως ο ερχομός του νέου έτους δεν αποτελεί απλώς μια συνηθισμένη αλλαγή ημερολογιακής σελίδας, αλλά σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου μεγάλου κεφαλαίου στη ζωή μας, είτε αυτό αφορά την προσωπική είτε την επαγγελματική πορεία του καθενός. Όπως εξήγησε, η χρονιά που φεύγει ολοκληρώνει έναν πολυετή κύκλο, αφήνοντας χώρο για να αναπτυχθούν νέες προοπτικές.

«Ελπίζουμε ο Δεκέμβριος να μας φερθεί έτσι λίγο πιο ευγενικά από ό,τι ο Νοέμβριος. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας μήνας που έχει εξελίξεις. Δηλαδή, ο Νοέμβριος, αν θυμιζόταν για κάτι, θυμιζόταν για τις αναποδιές του. Γιατί, ανάδρομος Ερμής γαρ και όχι μόνο… Λοιπόν, τα πράγματα δεν έτρεχαν, υπήρχε μια μεγαλύτερη στασιμότητα. Αν μη τι άλλο, ο Δεκέμβριος φέρνει εξελίξεις και κλείνει μια χρονιά που ουσιαστικά το 2025 –και θα τα πούμε αυτά φυσικά όταν θα μιλήσουμε για το 2026– είναι μια χρονιά που έκλεινε έναν κύκλο στις ζωές μας. Και το 2026 έχει την ποιότητα του καινούριου, του νέου κεφαλαίου που ανοίγουμε ο καθένας στον τομέα που επιθυμεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα».

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Σε συνέχεια της ανάλυσής της, πρόσθεσε ότι τώρα, στο τέλος του 2025, «μαζεύουμε εκκρεμότητες» και προετοιμαζόμαστε για τα καινούρια πράγματα που θα ξεκινήσουν από τις πρώτες ημέρες του 2026. «Οπότε, αν έχετε σκοπό, αυτό που σας λέω είναι, αν έχετε σκοπό να ξεκινήσετε κάτι μεγαλεπήβολο, έχετε έτσι μια υψηλή φιλοδοξία, για ό,τι και αν είναι αυτό, είτε είναι σπουδές, είτε είναι σχέσεις, είτε είναι επαγγελματικά, κάντε βρε λίγο υπομονή, αφήστε να έρθει η καινούργια χρονιά», δήλωσε χαρακτηριστικά η Άση Μπήλιου.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top