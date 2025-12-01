Άση Μπήλιου: «Ο Δεκέμβριος έχει εξελίξεις» - Η συμβουλή της για το 2026

Σήμερα, Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, η Άση Μπήλιου, μέσα από την εκπομπή Breakfast@Star, αποκάλυψε στους τηλεθεατές πώς θα είναι για τα ζώδια ο τελευταίος μήνας του χρόνου. Με τη γνώριμη αναλυτική της προσέγγιση, η έγκριτη αστρολόγος παρουσίασε το πώς διαμορφώνεται ο Δεκέμβριος, βάζοντας παράλληλα στο επίκεντρο τις ενεργειακές αλλαγές που θα σηματοδοτήσουν τη μετάβαση στο 2026.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η ίδια τόνισε πως ο ερχομός του νέου έτους δεν αποτελεί απλώς μια συνηθισμένη αλλαγή ημερολογιακής σελίδας, αλλά σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου μεγάλου κεφαλαίου στη ζωή μας, είτε αυτό αφορά την προσωπική είτε την επαγγελματική πορεία του καθενός. Όπως εξήγησε, η χρονιά που φεύγει ολοκληρώνει έναν πολυετή κύκλο, αφήνοντας χώρο για να αναπτυχθούν νέες προοπτικές.

«Ελπίζουμε ο Δεκέμβριος να μας φερθεί έτσι λίγο πιο ευγενικά από ό,τι ο Νοέμβριος. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας μήνας που έχει εξελίξεις. Δηλαδή, ο Νοέμβριος, αν θυμιζόταν για κάτι, θυμιζόταν για τις αναποδιές του. Γιατί, ανάδρομος Ερμής γαρ και όχι μόνο… Λοιπόν, τα πράγματα δεν έτρεχαν, υπήρχε μια μεγαλύτερη στασιμότητα. Αν μη τι άλλο, ο Δεκέμβριος φέρνει εξελίξεις και κλείνει μια χρονιά που ουσιαστικά το 2025 –και θα τα πούμε αυτά φυσικά όταν θα μιλήσουμε για το 2026– είναι μια χρονιά που έκλεινε έναν κύκλο στις ζωές μας. Και το 2026 έχει την ποιότητα του καινούριου, του νέου κεφαλαίου που ανοίγουμε ο καθένας στον τομέα που επιθυμεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα».

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Σε συνέχεια της ανάλυσής της, πρόσθεσε ότι τώρα, στο τέλος του 2025, «μαζεύουμε εκκρεμότητες» και προετοιμαζόμαστε για τα καινούρια πράγματα που θα ξεκινήσουν από τις πρώτες ημέρες του 2026. «Οπότε, αν έχετε σκοπό, αυτό που σας λέω είναι, αν έχετε σκοπό να ξεκινήσετε κάτι μεγαλεπήβολο, έχετε έτσι μια υψηλή φιλοδοξία, για ό,τι και αν είναι αυτό, είτε είναι σπουδές, είτε είναι σχέσεις, είτε είναι επαγγελματικά, κάντε βρε λίγο υπομονή, αφήστε να έρθει η καινούργια χρονιά», δήλωσε χαρακτηριστικά η Άση Μπήλιου.

