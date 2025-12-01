Βρυξέλλες: Δίχασε η φάτνη με την απρόσωπη Παναγία και τον Χριστό

Κάποιοι έκλεψαν το κεφάλι του Θείου Βρέφους

Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η Χριστουγεννιάτικη Φάτνη που εγκαταστάθηκε στην Grand Place των Βρυξελλών

«Μύρισε» Χριστούγεννα στο Σύνταγμα: Φωταγωγήθηκε υπό βροχή το δέντρο!

Ο λόγος; Το γεγονός ότι οι φιγούρες της Παναγίας, του Ιωσήφ και του Ιησού είναι φτιαγμένες από ανακυκλωμένα υφάσματα, ενώ τα πρόσωπά τους είναι ένα κολλάζ από κομμάτια υφασμάτων μπεζ και καφέ. 

Φάτνη Βρυξέλλες 1

Σύμφωνα με τους δημιουργούς, σκοπός ήταν να δημιουργήσουν ένα «συμπεριληπτικό μείγμα τόνων δέρματος», όμως οι επικριτές του έργου υποστηρίζουν ότι στερεί το πνευματικό μήνυμα της θείας γέννησης και το μετατρέπει σε πολιτική δήλωση. 

«Μύρισε» Χριστούγεννα: Εντυπωσιακές εικόνες από ευρωπαϊκές πόλεις

Αξιωματούχοι του δήμου δηλώνουν ότι η παλιά φάτνη ήταν κατεστραμμένη κι έπρεπε να αντικατασταθεί. Ο δήμαρχος Φιλίπ Κλος επέμεινε ότι οι Βρυξέλλες δε θα ακολουθήσουν το παράδειγμα άλλων πόλεων που απομάκρυναν τις φάτνες τους, αλλά αστειευόμενος είπε ότι ως κοσμικός δήμαρχος δεν ήθελε να χειριστεί το ζήτημα μόνος του. Έτσι η φάτνη της Grand Place εγκρίθηκε από τον υπεύθυνο του Καθεδρικού Ναού των St. Michael και St. Gudula.

 

 

Μετά από αρκετές προτάσεις επιλέχθηκε η καλλιτέχνης Victoria – Maria να φτιάξει τη νέα φάτνη, η οποία εγκαταστάθηκε στην Grand Place την περασμένη Τετάρτη. 

Φάτνη Βρυξέλλες 2

Το διαφανές στέγαστρο που στεγάζει την έκθεση είναι εμπνευσμένο από τα θερμοκήπια του Λάκεν και οι κουρτίνες του θα είναι κλειστές κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας και τη νύχτα. 

Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα

Η πόλη έχει δεσμευτεί να διατηρήσει αυτή τη φάτνη για πέντε χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι η αμφιλεγόμενη εγκατάσταση θα παραμείνει στη θέση της τουλάχιστον μέχρι το 2029. 

Για πολλούς, η διαμάχη αγγίζει κάτι βαθύτερο από την αισθητική.

φάτνη Βρυξέλλες 3

«Μεγάλωσα με ζεστές, οικείες σκηνές της Θείας γέννησης και όλες τις χριστιανικές παραδόσεις που διαμόρφωσαν αυτή τη χώρα. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι παράλογο. Μια μικρή, αυτοδιορισμένη προοδευτική ελίτ διαλύει τον δικό μας πολιτισμό στο όνομα μιας κούφιας ιδέας «συμπερίληψης». Καμία μειονότητα δεν το απαίτησε αυτό. Κανείς δεν προσβάλλεται από μια φάτνη. Είναι πάντα οι ίδιοι κοσμικοί πολιτιστικοί μηχανικοί που προσπαθούν να επιβάλουν το ιδεολογικό τους κενό σε όλους τους άλλους. Αυτό δεν είναι πρόοδος - είναι μια πολιτιστική κατάρρευση για την οποία κανείς δεν ψήφισε ποτέ», έγραψε ο Βέλγος αρθρογράφος Fouad Gandoul στο X.

Βρυξέλλες: Έκλεψαν το κεφάλι του Θείου βρέφους

Σαν να μην έφταναν οι αντιδράσεις, άγνωστοι έκλεψαν το κεφάλι του Θείου Βρέφους από την νεωτεριστική φάτνη που βρίσκεται στην Grand Place. 

Η φιγούρα βρέθηκε το Σάββατο το πρωί, 29 Νοεμβρίου 2025, χωρίς το υφασμάτινο κεφάλι της, το οποίο είχε κλέψει ο δράστης. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε όταν ανακαλύφθηκε η ζημιά.

Ο εκπρόσωπος τύπου Victor Kanyanzira, μιλώντας εκ μέρους του δημάρχου, δήλωσε ότι τέτοια περιστατικά δεν είναι ασυνήθιστα σε ανοιχτές εορταστικές εκδηλώσεις. Οι φάτνες σε δημόσιες πλατείες συχνά αντιμετωπίζουν κλοπή ή παραβίαση κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

«Δυστυχώς, συμβαίνει κάθε χρόνο. Το κεφάλι αντικαταστάθηκε γρήγορα», είπε.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
