Λούτσα: Εγγονός του ιδιοκτήτη της εταιρίας σοκολάτας «Leonidas» ο 24χρονος

Ο άτυχος Σωτήρης μόλις είχε φτάσει από το Βέλγιο στην Ελλάδα

Λούτσα: Εγγονός του ιδιοκτήτη της εταιρίας σοκολάτας «Leonidas» ο 24χρονος
Τι είπε ο πατέρας του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα - Βίντεο Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συντετριμμένος είναι ο πατέρας του 24χρονου, ο οποίος σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα. Ο άτυχος Σωτήρης είναι εγγονός του ιδιοκτήτη αλυσίδας καταστημάτων σοκολάτας «Leonidas»

«Έμαθα για το κακό την επόμενη μέρα. Μένω στην επαρχία και ήρθε ο αδελφός μου και με πήρε. Δεν έχω καταλάβει τι έγινε. Η πρώην σύζυγός μου και η κόρη μου βγήκαν από το νοσοκομείο, αλλά είναι σε άθλια κατάσταση», είπε ο πατέρας του θύματος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και την Κατερίνα Σουλιώτη και συνέχισε:

Λούτσα: «Του είπαν ''σκότωσες άνθρωπο'' κι έλεγε ότι του πονάει το αυτί»

«Έμενε στο Βέλγιο, έκανε το μεταπτυχιακό του και εργαζόταν στο κατάστημα με τα σοκολατάκια. Είχε έρθει για δυο μέρες για την αποφοίτηση της κοπέλας του και κάποιος έπεσε πάνω στα παιδιά μου. Δεν έχουμε πειράξει κανέναν. Έφυγε ένας άγγελος».

τροχαίο λούτσα 1

Συγγενείς του 24χρονου δεν μπορούν να πιστέψουν πώς από τη μια στιγμή στην άλλη κόπηκε το νήμα της ζωής του νεαρού. 

Τροχαίο Λούτσα: Χειρουργήθηκε η σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε

«Τον σκότωσαν έξω από το σπίτι της γιαγιάς του. Είχε τελειώσει το οικονομικό κι έμενε στο Βέλγιο. Μόλις είχε γυρίσει και ξεφόρτωνε τα πράγματά του. Αδικοσκοτωμένο το πουλάκι μου. Τι να πεις σε αυτήν τη μανούλα και τον πατερούλη που το ανέστησαν;», είπε θεία του 24χρονου. 

Τροχαίο Λούτσα: «Είχε αλλού τον νου του»

Ο ειδικός πραγματογνώμονας Παναγιώτης Μαδιάς που βρέθηκε στο σημείο του τροχαίου εμφανίστηκε πεπεισμένος πως το αυτοκίνητο του 29χρονου εξετράπη της πορείας του όχι γιατί βρήκε μπροστά του κάποιο φυσικό εμπόδιο. 

Τροχαίο Λούτσα: Μπροστά στα μάτια της μητέρας του σκοτώθηκε ο 24χρονος

«Ακόμα και με 200 χλμ. να πήγαινε δε δικαιολογείται η εκτροπή του οχήματος. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ίχνη φρεναρίσματος και πλάγιας ολίσθησης δείχνει ότι δεν υπήρχε φυσικό εμπόδιο. Κάπου αλλού είχε στραμμένη την προσοχή του κι όχι στην οδήγηση», είπε. 

τροχαίο λούτσα 2

Σημειώνεται πως το αλκοτέστ που έγινε στον 29χρονο βγήκε αρνητικό, όμως λόγω του βεβαρυμμένου παρελθόντος του με τα ναρκωτικά ελήφθη αίμα και για τοξικολογικές εξετάσεις. 

Λούτσα: Οδηγός έπεσε με το όχημά του σε πεζούς - Ένας νεκρός

Ο 29χρονος το 2015 και το 2017 είχε συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών, ενώ το 2020 είχε προκαλέσει και πάλι τροχαίο στη Βραυρώνα, στο οποίο είχε τραυματιστεί ο συνοδηγός. 

Εντύπωση έχει προκαλέσει τέλος η στάση του μετά το τροχαίο, καθώς έδειχνε να μην έχει καταλάβει τι είχε συμβεί και το μόνο που τον απασχολούσε ήταν αν το αυτοκίνητό του έπαθε ζημιές, παρά το γεγονός ότι λίγα μέτρα πιο πίσω η μητέρα του 24χρονου ούρλιαζε για βοήθεια.  
 

