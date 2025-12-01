Φάρμα Sneak Preview: «Άντε ρε, από εκεί, να πούμε. Σήκω φύγε... »

Η ένταση στη Φάρμα συνεχίζεται, κυρίως ανάμεσα στους άντρες. Δημήτρης, Λευτέρης, Ανδρέας και Γιώργος πρωταγωνιστούν στους καβγάδες μέσα στο σπίτι.

«Μήπως πήγαινε για εμένα και δεν τον ξέρω;», απάντησε ο Ανδρέας στο σχόλιο του Δημήτρη ότι όλοι έχουν πιάσει τα κρεβάτια, όπως είδαμε στο αποκλειστικό απόσπασμα του Breakfast@Star. «Να σου κι ο Ανδρέας από κοντά σαν την κακιά πεθερά. "Αχ, για μένα το λέτε, για μένα;". Μας έχει σπάσει τα νεύρα. "Ε, του είπες αυτό για μένα. Ε, δεν είπες καλά εκεί". Άσε μας ρε από εκεί ρε. Άντε ρε από εκεί να πούμε. Σήκω φύγε. Δεν τρέπεσαι τίποτα πια. 45 χρονών.Είμαι 45 χρονών άνθρωπος και είσαι η μεγαλύτερη κατίνα μου στο σπίτι», σχολίασε ο Δημήτρης για τον συμπαίκη του.

«Ο Ανδρέας θα κάνει τα πάντα για να παραμείνει», ακούμε τον Γιώργο να λέει. Την ίδια στιγμή, ο Λευτέρης λέει: «Όλοι έχουν έναν κακό εαυτό ας πούμε. Ο δικός μου μπορεί να γίνει χειρότερος. Οπότε τι κάνω; Τον... μ@#@&@ κάνω».

«Επτά είστε, το βράδυ όμως στο σπίτι θα επιστρέψετε οι έξι», ανακοινώνει στοι στους παίκτες ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος το βράδυ της Δευτέρας.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας