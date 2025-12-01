Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Μαγικές στιγμές» με τα παιδιά της - Φωτογραφίες

Μερικές από τις μοναδικές στιγμές που πέρασε με την οικογένειά της μοιράστηκε με μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.
«Magic moments», έγραψε στη λεζάντα. Σε αυτές απαθανατίζεται αγκαλιά με τους γιους της, Βλάσση και Μπίλυ, με φόντο το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Σε άλλη, μας δείχνει το στολισμένο δέντρο στο σπίτι της μπροστά από τη μεγάλη τζαμαρία του σαλονιού της.
Η παρουσιάστρια από όταν έγινε μητέρα, αφιερώθηκε στην ανατροφή των γιων της. Όμως, βρίσκει χρόνο για να γυμναστεί ή για να βγει για dinner με τον σύζυγό της σε κάποιο από τα καταστήματα εστίασης που διαθέτει ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος.
Με αυτόν τον τρόπο, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου θέλησε να αποχαιρετήσει τον μήνα Νοέμβριο και να υποδεχτεί τον άκρως γιορτινό Δεκέμβριο, που αδιαμφησβήτητα είναι ο μήνας της ζεστής ατμόσφαιρας και των παιδιών.
Μετά τις γιορτές, το ζευγάρι θα γιορτάσει τα 3α γενέθλια του πρωτότοκου γιου τους, Βλάσση, που γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου. Ο δεύτερος γιος τους, Μπίλυ, γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2024 και είναι σήμερα ενάμιση έτους.