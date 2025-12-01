Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Μαγικές στιγμές» με τα παιδιά της - Φωτογραφίες

Το carousel φωτογραφιών που δημοσίευσε η παρουσιάστρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.12.25 , 10:40 Νέος σεισμικός χάρτης της Ελλάδας: Πάνω από 2.000 τα ενεργά ρήγματα
01.12.25 , 10:29 Ελένη Μενεγάκη: Ο γιος της Άγγελος Λάτσιος έγινε 23 - Οι τρυφερές ευχές της
01.12.25 , 10:19 Ναταλία Τσαλίκη: «Ο ρόλος μου στα Φαντάσματα έχει κάνει αίσθηση»
01.12.25 , 10:05 Θέλεις επίπεδη κοιλιά; Απόκτησέ τη με μόνο 7 λεπτά άσκηση τη μέρα!
01.12.25 , 09:52 Λούτσα: «Του είπαν ''σκότωσες άνθρωπο'' κι έλεγε ότι του πονάει το αυτί»
01.12.25 , 09:44 Υποχρεωτικά IRIS σε όλες τις επιχειρήσεις - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές
01.12.25 , 09:33 Εβελίνα Νικόλιζα: «Έβλεπα τηλεόραση λόγω... δουλειάς, τώρα δε βλέπω»
01.12.25 , 09:22 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Μαγικές στιγμές» με τα παιδιά της - Φωτογραφίες
01.12.25 , 09:19 Σπύρος Σούλης: «Επιστρέφω τηλεοπτικά... Το περιμένω με ανυπομονησία!»
01.12.25 , 09:17 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Μπήκε στην κουζίνα της και έφτιαξε μελομακάρονα
01.12.25 , 09:10 Καιρός: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες και χιόνια
01.12.25 , 09:05 Honda: Μοτοσυκλέτες κατασκευασμένες από... καλαμπόκι
01.12.25 , 09:03 Διάσημοι που διαγνώστηκαν θετικοί στον HIV
01.12.25 , 08:50 Μαλέσκου: «Με ενόχλησαν οι φήμες που μας ήθελαν ζευγάρι με τον Κωνσταντάρα»
01.12.25 , 08:28 Ποιες Κυριακές είναι ανοιχτά καταστήματα και σούπερ μάρκετ τον Δεκέμβριο
Λούτσα: «Του είπαν ''σκότωσες άνθρωπο'' κι έλεγε ότι του πονάει το αυτί»
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Μαγικές στιγμές» με τα παιδιά της - Φωτογραφίες
Ποιες Κυριακές είναι ανοιχτά καταστήματα και σούπερ μάρκετ τον Δεκέμβριο
Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Το ρομαντικό ταξίδι στο Λονδίνο
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα ανάρτηση με τον Πάνο Κουτσουμπή για «καλό μήνα»
Αγρότες: Παραλύει η χώρα από τα μπλόκα – Κλειστή η ΠΑΘΕ
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Μπήκε στην κουζίνα της και έφτιαξε μελομακάρονα
Καιρός: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες και χιόνια
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τα βίντεο από τον μήνα Νοέμβριο που δημοσίευσε στο Instagram
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μερικές από τις μοναδικές στιγμές που πέρασε με την οικογένειά της μοιράστηκε με μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

«Magic moments», έγραψε στη λεζάντα. Σε αυτές απαθανατίζεται αγκαλιά με τους γιους της, Βλάσση και Μπίλυ, με φόντο το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Σε άλλη, μας δείχνει το στολισμένο δέντρο στο σπίτι της μπροστά από τη μεγάλη τζαμαρία του σαλονιού της. 

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Ποζάρει αγκαλιά με τον γιο της με φόντο το στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της/ instagram

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Ποζάρει αγκαλιά με τον γιο της με φόντο το στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της/ instagram

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Ποζάρει αγκαλιά με τον γιο της με φόντο το στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της/ instagram

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Ποζάρει αγκαλιά με τον γιο της με φόντο το στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της/ instagram
 

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: To στολισμένο χρισουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της/ instagram

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: To στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της/ instagram

Η παρουσιάστρια από όταν έγινε μητέρα, αφιερώθηκε στην ανατροφή των γιων της. Όμως, βρίσκει χρόνο για να γυμναστεί ή για να βγει για dinner με τον σύζυγό της σε κάποιο από τα καταστήματα εστίασης που διαθέτει ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος. 

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου σε ώρα εκγύμνασης/ instagram

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου σε ώρα εκγύμνασης/ instagram

 

Με αυτόν τον τρόπο, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου θέλησε να αποχαιρετήσει τον μήνα Νοέμβριο και να υποδεχτεί τον άκρως γιορτινό Δεκέμβριο, που αδιαμφησβήτητα είναι ο μήνας της ζεστής ατμόσφαιρας και των παιδιών.

Μετά τις γιορτές, το ζευγάρι θα γιορτάσει τα 3α γενέθλια του πρωτότοκου γιου τους, Βλάσση, που γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου. Ο δεύτερος γιος τους, Μπίλυ, γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2024 και είναι σήμερα ενάμιση έτους. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΠΑΙΔΙΑ
 |
ΓΙΟΙ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ INSTAGRAM
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top