Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Μαγικές στιγμές» με τα παιδιά της - Φωτογραφίες

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τα βίντεο από τον μήνα Νοέμβριο που δημοσίευσε στο Instagram

Μερικές από τις μοναδικές στιγμές που πέρασε με την οικογένειά της μοιράστηκε με μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

«Magic moments», έγραψε στη λεζάντα. Σε αυτές απαθανατίζεται αγκαλιά με τους γιους της, Βλάσση και Μπίλυ, με φόντο το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Σε άλλη, μας δείχνει το στολισμένο δέντρο στο σπίτι της μπροστά από τη μεγάλη τζαμαρία του σαλονιού της.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Ποζάρει αγκαλιά με τον γιο της με φόντο το στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της/ instagram

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: To στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της/ instagram

Η παρουσιάστρια από όταν έγινε μητέρα, αφιερώθηκε στην ανατροφή των γιων της. Όμως, βρίσκει χρόνο για να γυμναστεί ή για να βγει για dinner με τον σύζυγό της σε κάποιο από τα καταστήματα εστίασης που διαθέτει ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου σε ώρα εκγύμνασης/ instagram

Με αυτόν τον τρόπο, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου θέλησε να αποχαιρετήσει τον μήνα Νοέμβριο και να υποδεχτεί τον άκρως γιορτινό Δεκέμβριο, που αδιαμφησβήτητα είναι ο μήνας της ζεστής ατμόσφαιρας και των παιδιών.

Μετά τις γιορτές, το ζευγάρι θα γιορτάσει τα 3α γενέθλια του πρωτότοκου γιου τους, Βλάσση, που γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου. Ο δεύτερος γιος τους, Μπίλυ, γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2024 και είναι σήμερα ενάμιση έτους.