Σπύρος Σούλης: «Επιστρέφω τηλεοπτικά... Το περιμένω με ανυπομονησία!»

Θα παρουσιάζει εκπομπή με ανακαινίσεις σπιτιών

Δείτε όσα είπε ο Σπύρος Σούλης στο Breakfast@Star
Αποκλειστικές δηλώσεις στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά έκανε ο Σπύρος Σούλης, λίγο πριν την τηλεοπτική του επιστροφή, με το νέο πρόγραμμα ανακαινίσεων σπιτιών που θα προβάλλεται στον ΑΝΤ1. 

Σπύρος Σούλης: «Επιστρέφω τηλεοπτικά... Το περιμένω με ανυπομονησία!»

«Επιστρέφω, για να το λέτε εσείς... Τώρα με πιάσατε εξαπίνης, δεν το περίμενα. Ξέρετε κάτι, όλα καλά και όλα θα γίνουν πολύ καλά και πολύ ωραία, αλλά ακόμα δε θέλω να πω τίποτα», είπε αρχικά. «Ας πω, λοιπόν, ότι περιμένω με πολύ μεγάλη χαρά και ανυπομονησία να κάνω, και να κάνουμε με την ομάδα, πολύ ωραία πράγματα στην τηλεόραση. Με πάτε σε συγκεκριμένα πράγματα για τα οποία ακόμα δε θέλω να μιλήσω και δεν πρέπει, γιατί δεν είναι η δική μου δουλειά. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Είμαστε καλά και θα πάνε όλα καλά», πρόσθεσε. 

Σπύρος Σούλης: Οι φωτογραφίες με το μωρό & το καπέλο «Dad» - Έγινε πατέρας;

Του έλειψε το συγκεκριμένο project; «Ναι, ήταν τεράστιο κεφάλαιο στη ζωή μου, το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο στη ζωή μου και θα δείτε, δε θέλω να πω άλλο αυτή τη στιγμή, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ», απάντησε.

Σπύρος Σούλης: «Επιστρέφω τηλεοπτικά... Το περιμένω με ανυπομονησία!»

Με τις συμμετοχές να είναι πάρα πολλές, του έλεγε ο κόσμος να επαναφέρει το project με τις ανακαινίσεις; «Συνέχεια, κάθε μέρα... Θα έπρεπε να επιστρέψει όταν όλα τα πράγματα θα γινόντουσαν σωστά και όπως έπρεπε, γιατί πέρασαμε και μια μεγάλη περίοδο κρίσης στην Ελλάδα, μην το ξεχνάτε. Οπότε, ναι, υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον πάντα κι από κανάλια κι από παραγωγές». 

Σπύρος Σούλης: Τι κάνει σήμερα ο γνωστός διακοσμητής;

«Μακάρι να γίνονται πάρα πολλά project σε όλους τους τομείς και να πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα, να έχει ο κόσμος δουλειά και επίσης να βοηθάμε τον κόσμο, όπως μπορεί ο καθένας», δήλωσε, κλείνοντας, ο Σπύρος Σούλης.

Σπύρος Σούλης: «Επιστρέφω τηλεοπτικά... Το περιμένω με ανυπομονησία!»

Όπως αποκαλύφθηκε στην επίσημη παρουσίαση του νέου προγράμματος του ΑΝΤ1 τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Σπύρος Σούλης αναλαμβάνει την παρουσίαση του Extreme Makeover: Home Edition.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

ΣΠΥΡΟΣ ΣΟΥΛΗΣ
 |
BREAKFAST@STAR
