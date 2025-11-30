Κόρη τραυματία αγρότη: «Οι αστυνομικοί έσπασαν τα πλευρά του πατέρα μου»

Στο νοσοκομείο o Χρήστος Σιδερόπουλος μετά τα επεισόδια με τα ΜΑΤ

Στο νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος που τραυματίστηκε μετά από επεισόδια που ξέσπασαν στον κόμβο της Νίκαιας το μεσημέρι της Κυριακής 30 Νοεμβρίου. 

Κόρη Σιδερόπουλου: «Οι αστυνομικοί έσπασαν τα πλευρά του πατέρα μου με γονατιά»

Δες το δελτίο του Star

Αποκλειστική συνέντευξη στο Star παραχώρησε η κόρη του τραυματισμένου αγρότη Χρήστου Σιδερόπουλου, Ολίνα Σιδεροπούλου, περιγράφοντας την κατάσταση του πατέρα της μετά τα επεισόδια στο μπλόκο της Νίκαιας.

«Μόλις γύρισα κι εγώ από το νοσοκομείο», είπε η Ολίνα Σιδεροπούλου, «υπάρχει σπάσιμο στο πλευρό του από το πόδι ενός αστυνομικού, το οποίο τον ακουμπάει επάνω με δύναμη. Δεν μπορώ να καταλάβω από πού και γιατί προήλθε αυτή η κίνηση. Είχα ενημερώσει επανειλημμένα ότι ο άνθρωπος είναι χειρουργημένος».

Η ίδια περιέγραψε τις στιγμές της έντασης: «Εγώ είμαι σε μια απόσταση περίπου 500 μέτρων και βλέπω να συλλαμβάνουν τον πατέρα μου και τρέχω για να φωνάξω ότι ο άνθρωπος είναι χειρουργημένος. Σας παρακαλώ, αφήστε τον, λέω».

Όπως τόνισε, οι προσπάθειες για ειρηνική διέλευση από την Εθνική οδό μετατράπηκαν σε σοβαρό επεισόδιο: «Εκεί κάπου χάθηκε η ηρεμία που προσπαθήσαμε να περάσουμε, γιατί θέλαμε να το κάνουμε όλο αυτό ειρηνικά. Δεν είναι εικόνες που μας θυμίζουν κάτι θετικό, και ξαφνικά καταλήγουμε σε αυτές τις εικόνες».

Σχετικά με την κατάσταση της υγείας του πατέρα της, η Ολίνα Σιδεροπούλου δήλωσε: «Δε θα μπορέσει να βγει από το νοσοκομείο. Έχει σπασμένο πλευρό και φρουρείται ήδη από την αστυνομία λόγω της καταγγελίας που εκκρεμεί. Πρέπει να δούμε αν θα κάνει χειρουργείο, καθώς έχει και θέμα με το έντερό του και έχει ειλεοστομία. Η κατάσταση είναι επικίνδυνη και χρειάζεται παρακολούθηση».

Η κόρη του αγρότη καταγγέλλει την υπερβολική βία: «Οι αστυνομικοί έσπασαν τα πλευρά του πατέρα μου με γονατιά», σημειώνοντας ότι η οικογένεια ζητά να προστατευθεί η υγεία του και να διερευνηθούν τα περιστατικά βίας.

Τι συνέβη με τον κ. Σιδερόπουλο

Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν όταν οι αγρότες επιχείρησαν να σπάσουν το μπλόκο της ΕΛΑΣ για να ανέβουν στην Εθνική Οδό από τον κόμβο της Νίκαιας. Εκεί, οι αγρότες ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις με την αστυνομία για να τους αφήσουν να ανέβουν στην ΠΑΘΕ. Όμως, έπειτα ξεκίνησαν οι συμπλοκές, με την ΕΛ.ΑΣ. να κάνει υπέρμετρη χρήση χημικών κατά των αγροτών, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι και προκύπτει και από τα βίντεο από τοπικά μέσα.

Λίγο αργότερα, ενώ οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ επιχείρησαν να προσαγάγουν έναν ηλικιωμένο αγρότη, συνδικαλιστή, τον κ. Σιδερόπουλο.

Ο τραυματίας αγροτοσυνδικαλιστής περιγράφει στο Star τα δραματικά δευτερόλεπτα:

«Την ώρα που μπαίναμε πια πεζοί μετά τις κλούβες, δέχομαι μια επίθεση από τον αξιωματικό υπηρεσίας – νομίζω αυτός ήταν. Του είπα “τι κάνεις; Εμείς προσπαθούμε να ηρεμήσουμε τον κόσμο”. Με έπιασε από τον λαιμό. Του κατέβασα το τζόκεϊ και τα γυαλιά, ούτε τον έριξα μπουνιά. Και δέχομαι μια φοβερή επίθεση. Με ρίχνει κάτω, με χτυπάει με το γόνατο στον λαιμό και στα πλευρά».

Στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον αγρότη στο πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο Λάρισας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
