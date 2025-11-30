Άργος: Μπαλκόνι κατέρρευσε και τραυμάτισε μητέρα τεσσάρων παιδιών

Η γυναίκα φέρει πολλαπλά κατάγματα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.11.25 , 15:35 Άργος: Μπαλκόνι κατέρρευσε και τραυμάτισε μητέρα τεσσάρων παιδιών
30.11.25 , 14:47 Πώς η Ρωσία χρησιμοποιεί περιστέρια ως κατασκόπους
30.11.25 , 14:16 Ορφέας Αυγουστίδης: «Ένιωσα χαρά που μου πρότειναν τον ρόλο στα Φαντάσματα»
30.11.25 , 14:12 Πορτοκάλια: Τα θετικά και τα αρνητικά της κατανάλωσης τους
30.11.25 , 14:09 Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία μέχρι 30/12 - Τι πρέπει να κάνετε
30.11.25 , 13:33 Eπεισόδια στο μπλόκο των αγροτών - Σήκωσαν περιπολικό που έκλεισε τον δρόμο
30.11.25 , 13:13 IRIS: Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο στις πληρωμές
30.11.25 , 13:01 Σίσσυ Χρηστίδου: Η συνάντηση στον δρόμο που τη συγκίνησε
30.11.25 , 12:48 Μηνάς Χατζησάββας: Η αγάπη για το θέατρο και ο έρωτας της ζωής του
30.11.25 , 12:13 Μητσοτάκης: Ιστορική η Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις
30.11.25 , 12:13 ΙQ 160: Η αγωνία κορυφώνεται όταν ανακαλύπτουν ποιος είναι ο απαγωγέας
30.11.25 , 12:00 Τροχαίο Λούτσα: Μπροστά στα μάτια της μητέρας του σκοτώθηκε ο 24χρονος
30.11.25 , 11:35 Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
30.11.25 , 11:17 Tσαπανίδου: «Όταν ήμουν στην τηλεόραση, σε συσκέψεις ύψωνα τη φωνή μου»
30.11.25 , 11:12 Η Πάτρα υποδέχεται τον Δημήτρη Κοντολάζο για μοναδικές βραδιά!
Ορέστης Χαλκιάς: Η ηλικία, οι ηθοποιοί γονείς του και η σύντροφός του
Εριέττα Κούρκουλου: Το vegan τραπέζι στο σπίτι της για το Thanksgiving
Σοφία Καρβέλα: Οι γιορτινές μέρες είναι δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς
Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Τροχαίο Λούτσα: Μπροστά στα μάτια της μητέρας του σκοτώθηκε ο 24χρονος
Eπεισόδια στο μπλόκο των αγροτών - Σήκωσαν περιπολικό που έκλεισε τον δρόμο
Άργος: Μπαλκόνι κατέρρευσε και τραυμάτισε μητέρα τεσσάρων παιδιών
Μαρίνα Σάττι: «Βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης», έγραψε από το νοσοκομείο
Ρούλα Κορομηλά: Στόλισε χριστουγεννιάτικα το σαλόνι της κι είναι υπέροχο!
Περισσότερα

VIDEOS

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Άργος, όταν μέρος μπαλκονιού τριώροφου κτιρίου υποχώρησε, τραυματίζοντας μια 50χρονη γυναίκα που βρισκόταν σε ακάλυπτο χώρο για εργασίες.

Σύμφωνα με τo ρεπορτάζ της Άννας Σανοζίδου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, το τμήμα του μπαλκονιού κατέρρευσε και, πέφτοντας, διαπέρασε στέγη από ελενίτ που υπήρχε στον ακάλυπτο χώρο. Τα κομμάτια του μπαλκονιού και της στέγης χτύπησαν τη γυναίκα, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στο οικοδομικό τετράγωνο λόγω του δυνατού θορύβου.

Άργος: Έπεσε ταράτσα και τραυμάτισε γυναίκα

Στο νοσοκομείο μητέρα από το Άργος που τραυματίστηκε μετά από κατάρρευση μπαλκονιού

Η 50χρονη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, τραυματίστηκε σοβαρά. Έφερε κατάγματα στο χέρι, στο πόδι και σε δύο πλευρά, ενώ διαγνώστηκε ως πολυτραυματίας. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό της, είχε τις αισθήσεις της όταν έφτασαν στο σημείο οι διασώστες.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, που μετέφεραν τη γυναίκα αρχικά στο Νοσοκομείο Ναυπλίου. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, αποφασίστηκε η διακομιδή της στο ΚΑΤ, όπου και νοσηλεύεται στην 6η Ορθοπαιδική Κλινική. Οι γιατροί αναφέρουν ότι, παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, η ζωή της δε διατρέχει κίνδυνο.

Το περιστατικό συνέβη σε κεντρικό δρόμο της πόλης, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, και προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΓΟΣ
 |
ΜΠΑΛΚΟΝΙ
 |
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
 |
ΑΤΥΧΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top