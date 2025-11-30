Άργος: Μπαλκόνι κατέρρευσε και τραυμάτισε μητέρα τεσσάρων παιδιών

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Άργος, όταν μέρος μπαλκονιού τριώροφου κτιρίου υποχώρησε, τραυματίζοντας μια 50χρονη γυναίκα που βρισκόταν σε ακάλυπτο χώρο για εργασίες.

Σύμφωνα με τo ρεπορτάζ της Άννας Σανοζίδου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, το τμήμα του μπαλκονιού κατέρρευσε και, πέφτοντας, διαπέρασε στέγη από ελενίτ που υπήρχε στον ακάλυπτο χώρο. Τα κομμάτια του μπαλκονιού και της στέγης χτύπησαν τη γυναίκα, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στο οικοδομικό τετράγωνο λόγω του δυνατού θορύβου.

Η 50χρονη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, τραυματίστηκε σοβαρά. Έφερε κατάγματα στο χέρι, στο πόδι και σε δύο πλευρά, ενώ διαγνώστηκε ως πολυτραυματίας. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό της, είχε τις αισθήσεις της όταν έφτασαν στο σημείο οι διασώστες.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, που μετέφεραν τη γυναίκα αρχικά στο Νοσοκομείο Ναυπλίου. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, αποφασίστηκε η διακομιδή της στο ΚΑΤ, όπου και νοσηλεύεται στην 6η Ορθοπαιδική Κλινική. Οι γιατροί αναφέρουν ότι, παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, η ζωή της δε διατρέχει κίνδυνο.

Το περιστατικό συνέβη σε κεντρικό δρόμο της πόλης, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, και προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

