Ορφέας Αυγουστίδης: «Ένιωσα χαρά που μου πρότειναν τον ρόλο στα Φαντάσματα»

Ο Ορφέας Αυγουστίδης που φέτος πρωταγωνιστεί στη Νέα Ελληνική κωμική σειρά του Star “Tα Φαντάσματα”, ανέφερε πως νιώθει τυχερός και ευτυχισμένος που του προτάθηκε ο ρόλος του “Χάρη στην εξαιρετική αυτή σειρά που μαζί με την τηλεοπτική του σύντροφο Έλλη Τρίγγου(σ. σ: τηλεοπτική Μαρίνα) μετακομίζουν σε ένα Αρχοντικο το οποίο είναι στοιχειωμένο.



«Ήταν μία ωραία ευκαιρία και δεν θα μπορούσα να το αρνηθώ. Ένιωσα μεγάλη χαρά όταν μου προτάθηκε ο ρόλος σε αυτή τη συνθήκη. Για να μπορέσω να συνδεθώ με κάτι θα έπρεπε να ήταν το απόλυτο για μένα και δεν θα μπορούσα να ασχοληθώ με την παρουσίαση. Για να μπορέσω να στηρίξω μία τόσο μεγάλη και απόλυτη στροφή θα έπρεπε να αφοσιωθώ σε αυτό. Θα έκανα παρουσίαση αν πραγματικά με αφορούσε», είπε ο Ορφέας Αυγουστίδης.

Ο ηθοποιός που δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας στη σειρά το σενάριο της οποίας έχει υπογράψει ο Λευτέρης Παπαπέτρου συνομιλώντας με τα Φαντάσματα, αναφέρθηκε και στον μοναχογιό του Αχιλλέα-Κωνσταντίνο, τον οποίο απέκτησε με τη σύντροφό του Γεωργία Κρασσά το 2021.

«Προσπαθώ να είμαι κοντά σε αυτό που είμαι, να μην καμώνομαι. Τα παιδιά δεν κάνουν αυτά που τους λέμε, ούτε ακολουθούν ακριβώς τις συμβουλές μας. Τα παιδιά κάνουν αυτό που βλέπουν ότι κάνουμε.

Εσύ θέλεις να οχυρώσεις τα παιδιά, να τους δώσεις τα εργαλεία να ανταπεξέλθει σε αυτά που θα αντιμετωπίσει στη δική του εποχή. Το παιδί πρέπει να του δώσεις τα εργαλεία. Ποια θα είναι τα σωστά, γιατί τι θα τον περιμένει; Δεν ξέρεις» ανέφερε ο ηθοποιός που είναι και γιος της Μαρίας Τσομπανάκη.



