Τα Φαντάσματα - Sneak preview: Η επικοινωνία με τον Χάρη δεν πήγε πολύ καλά

Οι αγαπημένες Κυριακές των τηλεθεατών αποκτούν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον με τη νέα προβολή του επεισοδίου της σειράς «Τα Φαντάσματα», που προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 21.00 το βράδυ στο Star.

Στο αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στο Breakfast@star, η δράση κορυφώνεται με σκηνές γεμάτες ένταση, ανατροπές και το χαρακτηριστικό χιούμορ της σειράς.

Το επεισόδιο ξεκινά με έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ των χαρακτήρων.

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς «Τα Φαντάσματα»

«Να μπορείς! Μπορείς! Εσείς το κάνετε αυτό! Θέλετε ζεστό νεράκι! Ναι δικέ μου θα κάνουμε ένα ντουζάκι!» ακούγεται χαρακτηριστικά στην έναρξη της σκηνής, ενώ η δράση συνεχίζεται με αυξανόμενη ένταση: «Άψογα! Επιτέλους πήρε μπροστά! Ξύπνησε το μοσχάρι! Δεν αντέχω άλλο! Ωραία! Τώρα γράψτε μου! Πόσοι είναι οι κλέφτες! Λίγο ακόμα! Λίγο!»

Η αγωνία κορυφώνεται καθώς οι χαρακτήρες προσπαθούν να εντοπίσουν τους «κλέφτες»: «Μάλιστα! Πάμε ξανά! Ένας! Εντάξει! Τον έχω άνετα! Έντεκα; Θα με δέσουνε!», λέει τρομοκρατημένος ο Χάρης.

«Γύρνα πίσω! Μη δειλιάζεις! Βλαμμένος είσαι; Πού τους είδες τους έντεκα;», σχολιάζει απορημένος ο Υπενωμοτάρχης Προσκόπων

Το επεισόδιο κλείνει με το ανατρεπτικό και κωμικό ύφος της σειράς, κρατώντας τους θεατές σε συνεχή εγρήγορση.

«Έγραψα δύο! Ένας, δύο!», απάντησε ο βουλευτής Απόστολος.

«Γράψε ρε άνθρωπε το νούμερο δύο να τελειώνουμε! Σ@@τ@ τα έκανες!»

Το νέο επεισόδιο της σειράς υπόσχεται ένταση, γέλιο και αγωνία, διατηρώντας το σασπένς που καθιστά τους χαρακτήρες και τις σκηνές αξεπέραστα για τους τηλεθεατές.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

