Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή

Ποια γνωστά πρόσωπα διασκέδασαν στο κέντρο όπου εμφανίζονται Ρέμος Melisses

NOX: Tα γνωστά πρόσωπα που απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και οι Melisses
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και οι Melisses διασκέδασε πλήθος γνωστών προσώπων. 

Χρήστος Μάστορας- Αντώνης Ρέμος / NDP 

Χρήστος Μάστορας- Αντώνης Ρέμος / NDP 

Μαρία Αναστασοπούλου: Η ηλικία, ο χωρισμός & η συνεργασία με τον Πορτοσάλτε

Ανάμεσά τους είδαμε και τη Μαρία Αναστασοπούλου σε μια σπάνια βραδινή έξοδο. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής του ΣΚΑΪ «Live you» πόζαρε χαμογελαστή δίπλα στον φίλο και συνάδελφό της, που παρουσιάζει την εκπομπή του Σαββατοκύριακου στον ΣΚΑΪ «Weekend live», Δημήτρη Πανόπουλο.

Μαρία Αναστασοπούλου- Δημήτρης Πανόπουλος στο NOX/ NDP

Μαρία Αναστασοπούλου- Δημήτρης Πανόπουλος στο NOX/ NDP

O φωτογραφικός φακός απαθανάτισε επίσης τη Μαρίνα Βερνίκου, τον Δημήτρη Φιντιρίκο, τη Βρησηίδα Ανδριώτου, τη Σάσα Σταμάτη με τον αδελφό της, Παναγιώτη και τον Γιώργο Λιάνη.

 Δημήτρης Φιντιρίκος- Μαρίνα Βερνίκου/ NDP

 Δημήτρης Φιντιρίκος- Μαρίνα Βερνίκου/ NDP

Βρισηίδα Ανδριώτου / NDP PHOTO

Βρισηίδα Ανδριώτου / NDP PHOTO

Σάσα Σταμάτη- Παναγιώτης Σταμάτης / NDP PHOTO

Σάσα Σταμάτη- Παναγιώτης Σταμάτης / NDP PHOTO

 Γιώργος Λιάνης/ NDP 

 Γιώργος Λιάνης/ NDP 

To κέφι απογειώθηκε όταν Αντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας ανέβασαν στη σκηνή τον Θοδωρή Φέρρη, που βρισκόταν στο NOX για να διασκεδάσει.

Χρήστος Μάστορας- Θοδωρής Φέρρης- Αντώνης Ρέμος / NDP PHOTO

Χρήστος Μάστορας- Θοδωρής Φέρρης- Αντώνης Ρέμος / NDP PHOTO

Του έδωσαν το μικρόφωνο και το κοινό απόλαυσε τη μουσική τους συνύπαρξη.

