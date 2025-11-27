Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή

Στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και οι Melisses διασκέδασε πλήθος γνωστών προσώπων.
Μαρία Αναστασοπούλου: Η ηλικία, ο χωρισμός & η συνεργασία με τον Πορτοσάλτε
Ανάμεσά τους είδαμε και τη Μαρία Αναστασοπούλου σε μια σπάνια βραδινή έξοδο. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής του ΣΚΑΪ «Live you» πόζαρε χαμογελαστή δίπλα στον φίλο και συνάδελφό της, που παρουσιάζει την εκπομπή του Σαββατοκύριακου στον ΣΚΑΪ «Weekend live», Δημήτρη Πανόπουλο.
O φωτογραφικός φακός απαθανάτισε επίσης τη Μαρίνα Βερνίκου, τον Δημήτρη Φιντιρίκο, τη Βρησηίδα Ανδριώτου, τη Σάσα Σταμάτη με τον αδελφό της, Παναγιώτη και τον Γιώργο Λιάνη.
To κέφι απογειώθηκε όταν Αντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας ανέβασαν στη σκηνή τον Θοδωρή Φέρρη, που βρισκόταν στο NOX για να διασκεδάσει.
Του έδωσαν το μικρόφωνο και το κοινό απόλαυσε τη μουσική τους συνύπαρξη.