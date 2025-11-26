Άση Μπήλιου: Έρχεται εύνοια για τα ζώδια – Η πιο θετική όψη του Νοεμβρίου

Nέες αστρολογικές προβλέψεις από την Άση Μπήλιου, η οποία στο Breakfast@Star μίλησε για μια από τις πιο ευνοϊκές όψεις του Νοεμβρίου: τη συνάντηση Αφροδίτης με Δία, μια όψη που κορυφώνεται το απόγευμα και υπόσχεται καλή ενέργεια, αισιοδοξία και ευκαιρίες.

Όπως επισήμανε η γνωστή αστρολόγος, η συγκεκριμένη όψη λειτουργεί «προστάτευση» για πολλά ζώδια, γι’ αυτό και αξίζει να αξιοποιήσουμε τη μέρα όσο περισσότερο γίνεται.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Τι αλλάζει τώρα που ο Ήλιος βρίσκεται στον Τοξότη

Με αφορμή την είσοδο του Ήλιου στον Τοξότη –η οποία εγκαινιάζει και επίσημα τα γενέθλια του ζωδίου– η Άση εξήγησε ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο με μεγαλύτερη εξωστρέφεια, διάθεση για ταξίδια αλλά και ανάγκη για πνευματική διεύρυνση.

Αυτή η ενέργεια θα ενταθεί ακόμα περισσότερο τις επόμενες ημέρες, καθώς:

Η Αφροδίτη μπαίνει στον Τοξότη μέσα στο Σαββατοκύριακο

Ο Άρης ήδη βρίσκεται εκεί

Ο Ερμής ακολουθεί μέσα στον Δεκέμβριο

Σύμφωνα με την αστρολόγο, η περίοδος του Τοξότη μοιάζει με την αίσθηση της Παρασκευής πριν το Σαββατοκύριακο: «Μπορεί να μην ξέρεις πώς θα εξελιχθεί, αλλά η προσμονή από μόνη της σου δίνει χαρά», είπε χαρακτηριστικά.

Ποιον τομέα φωτίζει ο Ήλιος για κάθε ζώδιο έως τις 21 Δεκεμβρίου

Η Άση Μπήλιου τόνισε πως μέχρι το χειμερινό ηλιοστάσιο, όταν ο Ήλιος θα περάσει στον Αιγόκερω, για κάθε ζώδιο ενεργοποιείται ένας διαφορετικός τομέας. Για άλλους είναι ταξίδια και σπουδές, για άλλους καριέρα, ενώ κάποιοι θα δουν σημαντικές εξελίξεις στα προσωπικά.

