Άση Μπήλιου: Έρχεται εύνοια για τα ζώδια – Η πιο θετική όψη του Νοεμβρίου

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Η Άση Μπήλιου εξηγεί γιατί η σημερινή όψη φέρνει εύνοια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Nέες αστρολογικές προβλέψεις από την Άση Μπήλιου, η οποία στο Breakfast@Star μίλησε για μια από τις πιο ευνοϊκές όψεις του Νοεμβρίου: τη συνάντηση Αφροδίτης με Δία, μια όψη που κορυφώνεται το απόγευμα και υπόσχεται καλή ενέργεια, αισιοδοξία και ευκαιρίες.

Όπως επισήμανε η γνωστή αστρολόγος, η συγκεκριμένη όψη λειτουργεί «προστάτευση» για πολλά ζώδια, γι’ αυτό και αξίζει να αξιοποιήσουμε τη μέρα όσο περισσότερο γίνεται.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Τι αλλάζει τώρα που ο Ήλιος βρίσκεται στον Τοξότη

Με αφορμή την είσοδο του Ήλιου στον Τοξότη –η οποία εγκαινιάζει και επίσημα τα γενέθλια του ζωδίου– η Άση εξήγησε ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο με μεγαλύτερη εξωστρέφεια, διάθεση για ταξίδια αλλά και ανάγκη για πνευματική διεύρυνση.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Αυτή η ενέργεια θα ενταθεί ακόμα περισσότερο τις επόμενες ημέρες, καθώς:

  • Η Αφροδίτη μπαίνει στον Τοξότη μέσα στο Σαββατοκύριακο
  • Ο Άρης ήδη βρίσκεται εκεί
  • Ο Ερμής ακολουθεί μέσα στον Δεκέμβριο

Σύμφωνα με την αστρολόγο, η περίοδος του Τοξότη μοιάζει με την αίσθηση της Παρασκευής πριν το Σαββατοκύριακο: «Μπορεί να μην ξέρεις πώς θα εξελιχθεί, αλλά η προσμονή από μόνη της σου δίνει χαρά», είπε χαρακτηριστικά.

Ποιον τομέα φωτίζει ο Ήλιος για κάθε ζώδιο έως τις 21 Δεκεμβρίου

Η Άση Μπήλιου τόνισε πως μέχρι το χειμερινό ηλιοστάσιο, όταν ο Ήλιος θα περάσει στον Αιγόκερω, για κάθε ζώδιο ενεργοποιείται ένας διαφορετικός τομέας. Για άλλους είναι ταξίδια και σπουδές, για άλλους καριέρα, ενώ κάποιοι θα δουν σημαντικές εξελίξεις στα προσωπικά.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

