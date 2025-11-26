Τσιμπρικίδου: «Σε λίγες μέρες θα μπω στον 5ο μήνα - Ξέρω το φύλο του μωρού»

Λαμπερή και με ένα πλατύ χαμόγελο στα χείλη δέχτηκε τις ευχές των δημοσιογράφων για την εγκυμοσύνη της η Γιώτα Τσιμπρικίδου.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ! Είναι κάτι που το ήθελα χρόνια. Με τον άντρα μου το παλέψαμε πολύ. Όταν θα είμαι έτοιμη θα μιλήσω γι’ αυτό, γιατί θεωρώ ότι είμαστε πολλές οι γυναίκες που προσπαθούμε να φέρουμε στον κόσμο ένα παιδάκι. Το παιδί έρχεται, όταν θέλει εκείνο. Πολλές φορές και με τη βοήθεια της ιατρικής», είπε κατά τις πρώτες δηλώσεις της μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της η ραδιοφωνική παραγωγός και εκφωνήτρια.

«Τώρα πια είμαι χαρούμενη που όλα πηγαίνουν προς το παρόν πολύ καλά. Το φύλο το γνωρίζω, αλλά επειδή δεν το έχω πει ακόμη σε δικούς μου ανθρώπους, ας μην το μάθουν τηλεοπτικά. Σε λίγο θα μπω στον 5ο μήνα, θα κάνουμε και τη Β' επιπέδου, που όλες αυτό περιμένουμε, και θα είναι καλύτερα τα πράγματα», συμπλήρωσε.

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της με μια ανάρτησή της στο Instagram πριν λίγες μέρες. Πόζαρε με φουσκωμένη κοιλίτσα, γράφοντας στη λεζάντα: «Θαύμα μας σε περιμένουμε».

Η ραδιοφωνική παραγωγός παντρεύτηκε με τον τραγουδιστή Άγγελο Ανδριανό, μετά από 5,5 χρόνια σχέσης, στις 27 Δεκεμβρίου 2023.

«Βρήκα τον άνθρωπο που με έχει ισορροπήσει, που είναι η αγκαλιά μου, που είναι το συναίσθημά μου. Είναι ένας άνθρωπος, που κλείνοντας τα μάτια μου και σκεπτόμενη αν θα μπορούσα να είμαι μαζί του μετά από 10 χρόνια, η απάντηση είναι "ναι". Είναι στα σχέδια μου ένα παιδί, θέλω να είναι και στα σχέδια του Θεού και με τη βοήθεια, αν χρειαστεί, της επιστήμης. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Για μένα σημασία έχει ένα παιδάκι να έρθει σε μια αγκαλιά ανθρώπων ευτυχισμένων», είχε πει σε συνέντευξή της στο ΟΡΕΝ, τον Νοέμβριο του 2023.