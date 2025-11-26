Σας αρέσει το τυρί; Διαιτολόγοι αποκαλύπτουν τα πιο υγιεινά τυριά

Είστε λάτρεις των τυριών; Οι διαιτολόγοι προτείνουν τα πιο υγιεινά τυριά που μπορείτε να ενσωματώσετε στην καθημερινή σας διατροφή, λαμβάνοντας τις απαραίτητες πρωτεΐνες, βιταμίνες και καλά βακτήρια.

Ποια είναι αυτά; Δείτε παρακάτω.

Είστε λάτρεις των τυριών; Οι διαιτολόγοι προτείνουν τα πιο υγιεινά τυριά που μπορείτε να ενσωματώσετε στην καθημερινή σας διατροφή / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τα τυριά είναι από τα πιο κλασικά τρόφιμα, τα οποία προσθέτουμε σε διάφορα πιάτα, από ορεκτικά, πλατό τυριών και σαλάτες, μέχρι κυρίως πιάτα με κρέας, ζυμαρικά κ.ά.

Αρκετοί διαιτολόγοι επισημαίνουν ότι το τυρί, όπως οποιοδήποτε άλλο τρόφιμο, δεν πρέπει να καταναλώνεται σε υπερβολικό βαθμό. Όπως αναφέρει η Λίζα Γιανγκ, διαιτολόγος στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και συγγραφέας του βιβλίου «Finally Full, Finally Slim»: «Τείνουμε να θεωρούμε το φαγητό είτε ως καλό είτε ως κακό για εμάς».

Η Γιανγκ τονίζει ότι το τυρί «παρέχει πρωτεΐνη και ασβέστιο, επομένως έχει σίγουρα μια θέση στη διατροφή μας», διευκρινίζοντας ότι τα παλαιωμένα τυριά βοηθούν στην πέψη και ενισχύουν το ανοσοποιητικό.

Επιπρόσθετα, έρευνες έχουν δείξει ότι όσοι καταναλώνουν τυρί και γαλακτοκομικά με πλήρη λιπαρά, έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν διαβήτη ή υπέρταση. Όπως διαπιστώθηκε από μία μελέτη του 2020, στην οποία πήραν μέρος περισσότερα από 145.000 άτομα, σε 21 χώρες, η ημερήσια κατανάλωση δύο μερίδων γαλακτοκομικών οποιουδήποτε είδους, μειώνει τον κίνδυνο κάθε πάθησης κατά 11% έως 24%.

Η έρευνα έδειξε, επίσης, ότι όσοι επιλέγουν το τυρί για τη διατροφή τους, ζουν καλύτερα και περισσότερο.

Αυτά είναι τα πέντε πιο υγιεινά τυριά, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Τυρί cottage

Πρόκειται για ένα ήπιο, φρέσκο, μαλακό τυρί, το οποίο αποτελεί τη νούμερο 1 επιλογή όσων αγαπούν την υγιεινή διατροφή, καθιστώντας το μια εξαιρετική επιλογή για ένα ελαφρύ πιάτο με ζυμαρικά ή ένα cheesecake με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.

Το cottage είναι χαμηλό σε λιπαρά και έχει υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης, ενώ η καζεΐνη περιέχει αμινοξέα που συμβάλλουν στην όρεξη, την ενέργεια, τη διάθεση, τον πιο ποιοτικό ύπνο, καθώς και στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Επιπλέον, η διαδικασία πήξης δημιουργεί βακτήρια που είναι καλά για το έντερο. Δεν είναι περίεργο που οι διαιτολόγοι το προτείνουν ως «το πιο υγιεινό τυρί».

Η κλινική διαιτολόγος Julia Zumpano είπε στην Cleveland Clinic: «Το τυρί cottage χωρίς λιπαρά μπορεί να ακούγεται καλή ιδέα, αλλά περιέχει λιγότερη πρωτεΐνη και δεν θα είναι τόσο χορταστικό», οπότε προτιμήστε cottage με πλήρη ή με χαμηλά λιπαρά αντί για χωρίς λιπαρά.

Έρευνες έχουν δείξει ότι όσοι καταναλώνουν τυρί και γαλακτοκομικά με πλήρη λιπαρά, έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν διαβήτη ή υπέρταση / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τυρί τσένταρ

Το τυρί τσένταρ, το οποίο πρωταγωνιστεί στα parties, έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε λακτόζη, κάτι που σημαίνει ότι είναι συνήθως πιο εύκολο στην πέψη από άλλα τυριά.

Ειδικότερα το παλαιομένο τσέντας είναι πλούσιο σε ασβέστιο, Β12, σελήνιο, ψευδάργυρο, βιταμίνη Α, πρωτεΐνη και αμινοξέα όπως η λευκίνη, η οποία προάγει την ανάπτυξη και την αποκατάσταση των μυών.

Μπορείτε να συνδυάσετε το τυρί τσέντας στο πιάτο σας με μπρόκολο ή να χρησιμοποιήσετε φέτες τσένταρ στο σάντουιτς ή το τοστ σας.

Παρμεζάνα

Η παρμεζάνα, ή αλλιώς, Parmigiano Reggiano, είναι ένα σκληρό ιταλικό τυρί με αλμυρή γεύση. Όπως επισημαίνει το Health.com: «Μια μερίδα παρμεζάνας καλύπτει το 25% της ημερήσιας συνιστώμενης ποσότητας ασβεστίου, του μετάλλου που παρέχει δομή στα οστά και στα δόντια και είναι απαραίτητο για κρίσιμες διαδικασίες όπως η λειτουργία των νεύρων και των μυών και η έκκριση ορμονών».

Μία καλή πρόταση είναι να το τρίψετε σε ψητά λαχανικά, όπως λαχανάκια Βρυξελλών ή πατάτες, ή να το χρησιμοποιήσετε σε μια απλή σαλάτα. Το συγκεκριμένο τυρί είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες και μέταλλα, όπως ασβέστιο, σελήνιο και Β12.

Σε σύγκριση με το τσένταρ, η παρμεζάνα περιέχει λιγότερη λακτόζη και όσοι έχουν δυσανεξία στη λακτόζη μπορούν να την απολαύσουν άφοβα.

Κατσικίσιο τυρί

Γνωστό και ως chèvre, το κατσικίσιο τυρί είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη και δεν περιέχει υδατάνθρακες, ενώ περιέχει χαλκό και ριβοφλαβίνη, συμβάλλοντας στην παραγωγή ενέργειας, στη μεταβολική λειτουργία και στη σύνθεση νευροδιαβιβαστών.

Επίσης, οι ολιγοσακχαρίτες που περιέχονται στο κατσικίσιο γάλα παρέχουν ευεργετικά βακτήρια στο έντερο, προστατεύοντας το σώμα από διάφορες ασθένειες.

Το κατσικίσιο τυρί έχει ελαφρώς λιγότερη λακτόζη από το αγελαδινό, οπότε και οι άνθρωποι με δυσανεξία στη λακτόζη αναφέρουν συχνά ότι είναι πιο εύκολο να αφομοιωθεί από τον οργανισμό τους.

Αποτελεί, τέλος, εξαιρετικό ορεκτικό και συνοδευτικό στα πιάτα με κράνμπερι, ενώ χρησιμοποιείται και ως απολαυστικό επιδόρπιο.

Φέτα

Μπορεί η φέτα να έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο σε σύγκριση από άλλα τυριά, παρόλα αυτά, είναι χαμηλότερη σε θερμίδες.

Όπως επισημαίνει το Medical News Today: «Μια μερίδα φέτας παρέχει τη μισή ημερήσια συνιστώμενη δόση φωσφόρου, ένα βασικό μέταλλο που είναι σημαντικό για την υγεία των οστών και των δοντιών». Μπορείτε να ανακατέψετε τη φέτα με βότανα για να δημιουργήσετε ένα νόστιμο ντιπ ή να την απολαύσετε σε μία σαλάτα, όπως ο κρητικός ντάκος.