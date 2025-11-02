Τυρί light ή κανονικό; Τι να διαλέξω τελικά;

«Αν προσέχεις τη διατροφή σου, σίγουρα έχεις σταθεί μπροστά από το ψυγείο στο σούπερ μάρκετ και έχεις σκεφτεί:

"Να πάρω το light ή το 'κανονικό'; Τελικά ποιο κάνει καλό;"

Η αλήθεια είναι… εξαρτάται! Πάμε να δούμε τι ισχύει και πώς μπορείς να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει περισσότερο», αναφέρει στο star.gr, η διατροφολόγος - διαιτολόγος, Θέλεια Βασιλαντωνάκη.



Τι σημαίνει “light”;

Ένα τυρί χαρακτηρίζεται ως light όταν έχει λιγότερα λιπαρά (συνήθως 30%–50% λιγότερα) από την "πλήρη" εκδοχή του. Αυτό σημαίνει:

• Λιγότερες θερμίδες

• Λιγότερα κορεσμένα λιπαρά

• Αλλά… ίσως και λιγότερη γεύση

Πλεονεκτήματα του τυριού light

• Ιδανικό για δίαιτα ή αν προσπαθείς να χάσεις βάρος

• Λιγότερα κορεσμένα λιπαρά, άρα πιο φιλικό για την καρδιά

• Καλή εναλλακτική σε σάντουιτς, τοστ, σαλάτες

Ιδιαίτερα χρήσιμο για όσους τρώνε μεγάλες ποσότητες τυριού καθημερινά!



Μειονεκτήματα του light

• Λιγότερη γεύση και “ένταση” (όχι πάντα, αλλά συχνά)

• Σε κάποια προϊόντα προστίθενται πρόσθετα ή πιο επεξεργασμένα συστατικά

• Μπορεί να σε κάνει να φας μεγαλύτερη ποσότητα για να χορτάσεις — οπότε… φτου κι απ’ την αρχή



Και το “κανονικό” τυρί;

Το κλασικό, πλήρες τυρί:

• Έχει πλούσια γεύση, πιο “αληθινή” αίσθηση

• Περιέχει βιταμίνες λιποδιαλυτές (A, D, K2) που χρειάζονται τα λιπαρά για να απορροφηθούν

• Σε μικρή ποσότητα μπορεί να σε καλύψει πολύ περισσότερο

✔ Αν δεν τρως καθημερινά ή δεν κάνεις υπερβολή, το κανονικό τυρί δεν είναι “κακό” — αντιθέτως!



Τελικά τι να διαλέξω;

Διάλεξε light:

• Αν θες να μειώσεις τις θερμίδες/λιπαρά στη μέρα σου

• Αν καταναλώνεις τυρί συχνά και σε μεγάλες ποσότητες

• Αν σε καλύπτει η γεύση

Διάλεξε κανονικό:

• Αν το τρως περιστασιακά και θέλεις γεύση και ικανοποίηση

• Αν συνοδεύει ένα γεύμα και δεν είναι το “κυρίως”

• Αν έχεις καλή σχέση με τις ποσότητες



Tip διατροφολόγου:

Αν θες το καλύτερο και από τα δύο, μπορείς να κάνεις:

Εναλλαγή μέσα στη βδομάδα — π.χ. light για τοστ/σαλάτες, και 1-2 φορές την εβδομάδα ένα ποιοτικό κανονικό τυρί (π.χ. γραβιέρα, φέτα, κασέρι).

