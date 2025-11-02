Τυρί light ή κανονικό; Τι να διαλέξω τελικά;

Μυστικά για σωστή διατροφή με τυρί

02.11.25 , 13:50 Τυρί light ή κανονικό; Τι να διαλέξω τελικά;
«Αν προσέχεις τη διατροφή σου, σίγουρα έχεις σταθεί μπροστά από το ψυγείο στο σούπερ μάρκετ και έχεις σκεφτεί:
"Να πάρω το light ή το 'κανονικό'; Τελικά ποιο κάνει καλό;"
Η αλήθεια είναι… εξαρτάται! Πάμε να δούμε τι ισχύει και πώς μπορείς να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει περισσότερο», αναφέρει στο star.gr, η διατροφολόγος - διαιτολόγος, Θέλεια Βασιλαντωνάκη.

 Τι σημαίνει “light”;
Ένα τυρί χαρακτηρίζεται ως light όταν έχει λιγότερα λιπαρά (συνήθως 30%–50% λιγότερα) από την "πλήρη" εκδοχή του. Αυτό σημαίνει:
•    Λιγότερες θερμίδες
•    Λιγότερα κορεσμένα λιπαρά
•    Αλλά… ίσως και λιγότερη γεύση

Πλεονεκτήματα του τυριού light
•    Ιδανικό για δίαιτα ή αν προσπαθείς να χάσεις βάρος
•    Λιγότερα κορεσμένα λιπαρά, άρα πιο φιλικό για την καρδιά
•    Καλή εναλλακτική σε σάντουιτς, τοστ, σαλάτες
 Ιδιαίτερα χρήσιμο για όσους τρώνε μεγάλες ποσότητες τυριού καθημερινά!

 Μειονεκτήματα του light
•    Λιγότερη γεύση και “ένταση” (όχι πάντα, αλλά συχνά)
•    Σε κάποια προϊόντα προστίθενται πρόσθετα ή πιο επεξεργασμένα συστατικά
•    Μπορεί να σε κάνει να φας μεγαλύτερη ποσότητα για να χορτάσεις — οπότε… φτου κι απ’ την αρχή 

 Και το “κανονικό” τυρί;
Το κλασικό, πλήρες τυρί:
•    Έχει πλούσια γεύση, πιο “αληθινή” αίσθηση
•    Περιέχει βιταμίνες λιποδιαλυτές (A, D, K2) που χρειάζονται τα λιπαρά για να απορροφηθούν
•    Σε μικρή ποσότητα μπορεί να σε καλύψει πολύ περισσότερο
✔ Αν δεν τρως καθημερινά ή δεν κάνεις υπερβολή, το κανονικό τυρί δεν είναι “κακό” — αντιθέτως!

Τελικά τι να διαλέξω;
 Διάλεξε light:
•    Αν θες να μειώσεις τις θερμίδες/λιπαρά στη μέρα σου
•    Αν καταναλώνεις τυρί συχνά και σε μεγάλες ποσότητες
•    Αν σε καλύπτει η γεύση
 Διάλεξε κανονικό:
•    Αν το τρως περιστασιακά και θέλεις γεύση και ικανοποίηση
•    Αν συνοδεύει ένα γεύμα και δεν είναι το “κυρίως”
•    Αν έχεις καλή σχέση με τις ποσότητες

 Tip διατροφολόγου:
Αν θες το καλύτερο και από τα δύο, μπορείς να κάνεις:
Εναλλαγή μέσα στη βδομάδα — π.χ. light για τοστ/σαλάτες, και 1-2 φορές την εβδομάδα ένα ποιοτικό κανονικό τυρί (π.χ. γραβιέρα, φέτα, κασέρι).
 

