Τυρί light ή κανονικό; Τι να διαλέξω τελικά;

«Αν προσέχεις τη διατροφή σου, σίγουρα έχεις σταθεί μπροστά από το ψυγείο στο σούπερ μάρκετ και έχεις σκεφτεί:
"Να πάρω το light ή το 'κανονικό'; Τελικά ποιο κάνει καλό;"
Η αλήθεια είναι… εξαρτάται! Πάμε να δούμε τι ισχύει και πώς μπορείς να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει περισσότερο», αναφέρει στο star.gr, η διατροφολόγος - διαιτολόγος, Θέλεια Βασιλαντωνάκη.
Τι σημαίνει “light”;
Ένα τυρί χαρακτηρίζεται ως light όταν έχει λιγότερα λιπαρά (συνήθως 30%–50% λιγότερα) από την "πλήρη" εκδοχή του. Αυτό σημαίνει:
• Λιγότερες θερμίδες
• Λιγότερα κορεσμένα λιπαρά
• Αλλά… ίσως και λιγότερη γεύση
Πλεονεκτήματα του τυριού light
• Ιδανικό για δίαιτα ή αν προσπαθείς να χάσεις βάρος
• Λιγότερα κορεσμένα λιπαρά, άρα πιο φιλικό για την καρδιά
• Καλή εναλλακτική σε σάντουιτς, τοστ, σαλάτες
Ιδιαίτερα χρήσιμο για όσους τρώνε μεγάλες ποσότητες τυριού καθημερινά!
Μειονεκτήματα του light
• Λιγότερη γεύση και “ένταση” (όχι πάντα, αλλά συχνά)
• Σε κάποια προϊόντα προστίθενται πρόσθετα ή πιο επεξεργασμένα συστατικά
• Μπορεί να σε κάνει να φας μεγαλύτερη ποσότητα για να χορτάσεις — οπότε… φτου κι απ’ την αρχή
Και το “κανονικό” τυρί;
Το κλασικό, πλήρες τυρί:
• Έχει πλούσια γεύση, πιο “αληθινή” αίσθηση
• Περιέχει βιταμίνες λιποδιαλυτές (A, D, K2) που χρειάζονται τα λιπαρά για να απορροφηθούν
• Σε μικρή ποσότητα μπορεί να σε καλύψει πολύ περισσότερο
✔ Αν δεν τρως καθημερινά ή δεν κάνεις υπερβολή, το κανονικό τυρί δεν είναι “κακό” — αντιθέτως!
Τελικά τι να διαλέξω;
Διάλεξε light:
• Αν θες να μειώσεις τις θερμίδες/λιπαρά στη μέρα σου
• Αν καταναλώνεις τυρί συχνά και σε μεγάλες ποσότητες
• Αν σε καλύπτει η γεύση
Διάλεξε κανονικό:
• Αν το τρως περιστασιακά και θέλεις γεύση και ικανοποίηση
• Αν συνοδεύει ένα γεύμα και δεν είναι το “κυρίως”
• Αν έχεις καλή σχέση με τις ποσότητες
Tip διατροφολόγου:
Αν θες το καλύτερο και από τα δύο, μπορείς να κάνεις:
Εναλλαγή μέσα στη βδομάδα — π.χ. light για τοστ/σαλάτες, και 1-2 φορές την εβδομάδα ένα ποιοτικό κανονικό τυρί (π.χ. γραβιέρα, φέτα, κασέρι).