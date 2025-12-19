Μπέττυ Μαγγίρα: Θα συμπαρουσιάσει την Eurovision με τον Γιώργο Καπουτζίδη;

Η Μπέττυ Μαγγίρα είναι από τα βασικά φαβορί για την παρουσίαση των ημιτελικών της φετινής Eurovision, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρικοπούλου που προβλήθηκε στην εκπομπή Ώρα για Ψυχαγωγία του OPEN.

Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος, η παρουσιάστρια που «έσκισε» με τη συμμετοχή της στο GNTM, έχουν ήδη ξεκινήσει οι επαφές ώστε η παρουσιάστρια να βρεθεί στο πλευρό του Γιώργου Καπουτζίδη στους δύο ημιτελικούς, οι οποίοι αναμένεται να μεταδοθούν τον Φεβρουάριο του 2026.

Η ΕΡΤ εξετάζει προσεκτικά τα ονόματα που θα βρεθούν στη σκηνή των ημιτελικών, ωστόσο η τελική απόφαση για την επιλογή των παρουσιαστών δεν έχει ακόμα ληφθεί, καθώς εκκρεμεί η επιλογή της εταιρείας παραγωγής που θα αναλάβει το project και το οριστικό concept της παρουσίασης.

Η Μπέττυ Μαγγίρα με την αδερφή της Ματθίλδη, στην παρουσίαση της Eurovision το 2008 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Θυμίζουμε πως στο παρελθόν είχε παρουσιάσει ξανά τον ελληνικό τελικό του διαγωνισμού, έχοντας στο πλευρό της την αδερφή της, Ματθίλδη Μαγγίρα, το 2008 και το 2009. Οι εμφανίσεις τους έμειναν αξέχαστες για το χιούμορ, τις μεταμφιέσεις και τα εντυπωσιακά χορευτικά τους.