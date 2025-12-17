Την Παρασκευή παίρνουν τα δώρα τους οι συνταξιούχοι

Αυξημένες οι συντάξεις - Πότε θα καταβληθούν

Χριστουγεννιάτικα δώρα θα λάβουν οι συνταξιούχοι την Παρασκευή, που από τη νέα χρονιά θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους, χάρη στις φοροελαφρύνσεις που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι συντάξεις θα καταβληθούν την Παρασκευή 19 και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, μετά τη μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε ώστε τα ποσά να πιστωθούν στους συνταξιούχους πριν τις εορταστικές ημέρες των Χριστουγέννων.

συντάξεις αυξημένες θα λάβουν οι συνταξιούχοι 1

Η αύξηση που θα προκύψει μέσω του μηχανισμού προσαρμογής, ο οποίος αμβλύνει την επίδραση του πληθωρισμού στα εισοδήματα των ηλικιωμένων θα είναι της τάξης του 2,4%, ενώ το καθαρό εισόδημα θα ενισχυθεί περαιτέρω από τη μείωση κατά 2 μονάδες του  φορολογικού συντελεστή κάθε κλιμακίου έως τις 40.000 ευρώ. 

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι δεν πληρώθηκαν και για ποιο λόγο

Υπενθυμίζεται ότι οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν το ατομικό κι όχι το οικογενειακό εισόδημα, κι έτσι αν πρόκειται για ζευγάρι συνταξιούχων τα οφέλη διπλασιάζονται.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με καθαρό μηνιαίο εισόδημα 953 ευρώ θα δει τις ετήσιες απολαβές του να αυξάνονται κατά 230 ευρώ καθαρά χάρη στην αναπροσαρμογή και θα εξοικονομήσει 40 ευρώ επιπλέον μέσω της μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης. 

συντάξεις αυξημένες θα λάβουν οι συνταξιούχοι 2

Αν σε αυτά τα 270 ευρώ προστεθεί η τακτική ετήσια ενίσχυση για χαμηλοσυνταξιούχους ύψους 250 ευρώ που εγκαινιάστηκε στα τέλη Νοεμβρίου, προκύπτει τόνωση του εισοδήματος κατά 520 ευρώ.

Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους

Συνταξιούχος που λαμβάνει 1.143 ευρώ καθαρά κάθε μήνα θα έχει ετήσια αύξηση 288 ευρώ λόγω του μηχανισμού προσαρμογής, συν 100 ευρώ κέρδος από τη φοροελάφρυνση της ΔΕΘ, που σημαίνει ότι έχει συνολικό όφελος 388 ευρώ.

Την Παρασκευή με την καταβολή των συντάξεων, θα δουν αυξήσεις όλοι οι συνταξιούχοι, καθώς θα τεθεί σε εφαρμογή και η απαλοιφή της προσωπικής διαφοράς κατά 50%.

Η νέα γενιά συνταξιούχων: Τι θα πάρουν όσοι βγουν στη σύνταξη το 2030

Αυτό σημαίνει ότι μερικώς ωφελημένοι από τον μηχανισμό προσαρμογής θα είναι και οι περίπου 670.000 συνταξιούχοι, των οποίων οι συντάξεις έχουν παραμείνει στάσιμες επί χρόνια εξαιτίας του νόμου Κατρούγκαλου. Η προσωπική διαφορά δεν επηρεάζει τη φοροελάφρυνση της ΔΕΘ, που καλύπτει οριζόντια όλους τους πολίτες.

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση το 2026 - Δείτε παραδείγματα

Ενδεικτικά, συνταξιούχος με προσωπική διαφορά και μηνιαία καθαρή σύνταξη 1.270 ευρώ θα δει αύξηση 163 ευρώ από την αυτόματη αναπροσαρμογή, το μισό από το κανονικό ενώ μέχρι φέτος δε θα είχε κανένα όφελος. Ο φόρος του θα μειωθεί κατά 140 ευρώ, οδηγώντας σε τελικό κέρδος 303 ευρώ για το 2026.

