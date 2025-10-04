Η νέα γενιά συνταξιούχων: Τι θα πάρουν όσοι βγουν στη σύνταξη το 2030

Η σύνταξη του 2030 θα είναι μια εντελώς διαφορετική εμπειρία σε σχέση με το σήμερα. Οι πιέσεις στο ασφαλιστικό σύστημα, η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση των γεννήσεων δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου τα ποσά που θα λάβει η νέα γενιά συνταξιούχων θα είναι μικρότερα σε σχέση με το παρελθόν, ενώ τα όρια ηλικίας θα αυξάνονται.

Τι προβλέπεται λοιπόν για όσους θα αποχωρήσουν από την εργασία τους στο τέλος αυτής της δεκαετίας;

