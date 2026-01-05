Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία δημόσια εξομολόγηση του δημοσιογράφου

«Κάποια στιγμή πρέπει να έρθει το τέλος», είχε δηλώσει

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.01.26 , 23:36 Απαρηγόρητος ο Γιώργος Λιάγκας: «Α ρε Γιώργο, δεν μπορώ να το πιστέψω»
05.01.26 , 23:03 Μαρία Νικόλτσιου: «Έχασα 15 κιλά. Έκανα τις ενέσεις που κάνουν όλοι»
05.01.26 , 22:35 Πέγκυ Ζήνα & Γιώργος Λύρας: Επέτειος γνωριμίας - Τα πόσα χρόνια «κλείνουν»;
05.01.26 , 22:04 Θεσσαλονίκη: 67χρονος τραβούσε τον σκύλο του με λουρί ενώ οδηγούσε
05.01.26 , 21:47 Μάρα Ζαχαρέα: Συγκινημένη στο δελτίο του Star για τον Γιώργο Παπαδάκη
05.01.26 , 21:28 Μαδούρο στο δικαστήριο: Είμαι αθώος, παραμένω πρόεδρος της χώρας μου
05.01.26 , 21:12 Μπέττυ Μαγγίρα για επεμβάσεις: «Έχω κάνει, όπου πάω με κοιτάζουν έκπληκτοι»
05.01.26 , 21:05 Έρευνα για το χάος στο FIR: Τι εξετάζει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
05.01.26 , 20:53 VW ID. Polo: Η «πινελιά» από το πρώτο Polo
05.01.26 , 20:45 Μαδούρο: Με συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών μεταφέρθηκε στο δικαστήριο
05.01.26 , 20:34 Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία δημόσια εξομολόγηση του δημοσιογράφου
05.01.26 , 19:45 Μενεγάκη για Παπαδάκη: «Τον αγαπώ πολύ και θα τον σκέφτομαι πάντα»
05.01.26 , 19:32 Κακοκαιρία: Σε «Red Code» 5 Περιφέρειες της χώρας
05.01.26 , 19:04 Έρχονται αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος
05.01.26 , 18:53 Τζένη Γεωργιάδη: «Κόπηκε» από τον τελικό της Eurovision, σκίζει στα social!
Μπέττυ Μαγγίρα για επεμβάσεις: «Έχω κάνει, όπου πάω με κοιτάζουν έκπληκτοι»
Ματίνα Παγώνη για Γιώργο Παπαδάκη: «Είχε πάθει έμφραγμα και στο παρελθόν»
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Επίδομα «χειμώνα» 600 ευρώ από ΟΠΕΚΑ: Ποιοι και πώς μπορούν να το λάβουν
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Χιόνια στην Αττική: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθας
Βάσω Λασκαράκη: Χειμερινή απόδραση με την κόρη της, Εύα, στη Βόρεια Ελλάδα
Γιώργος Παπαδάκης: Η ηλικία, η καριέρα, τα παιδιά και οι δυο γάμοι
Μενεγάκη για Παπαδάκη: «Τον αγαπώ πολύ και θα τον σκέφτομαι πάντα»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιώργος Παπαδάκης που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου είχε κάνει την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση μετά το οριστικό τέλος του ιστορικού Καλημέρα Ελλάδα, σε συνέντευξη στην Αφροδίτη Γραμμέλη και την εκπομπή Καλοκαίρι Παρέα στον ΑΝΤ1.

Μάρα Ζαχαρέα: Συγκινημένη στο δελτίο του Star για τον Γιώργο Παπαδάκη

Σε έντονα φορτισμένο κλίμα, ο δημοσιογράφος είχε μιλήσει ανοιχτά για τη νέα σελίδα στη ζωή του και για την απόφασή του να αποχωρήσει από το πρωινό πρόγραμμα που ταυτίστηκε με το όνομά του, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση.

Ο Γιώργος Παπαδάκης με την Αφροδίτη Γραμμέλη

Ο Γιώργος Παπαδάκης με την Αφροδίτη Γραμμέλη

«Νιώθω περίεργα. Είναι σαν να μου έχει γίνει μια χειρουργική επέμβαση όχι για να μου αφαιρέσουν έναν όγκο ή ένα μέρος του σώματός μου αλλά για να μου αφαιρέσουν χρόνια. Αυτή δεν είναι μια εκπομπή είναι 34 χρόνια από τη ζωή μου. Δε θεωρώ ότι αυτός που είναι ταυτισμένος με αυτό που κάνει είναι και πετυχημένος. Δε θέλω να γίνω αυτοαναφορικός το σιχαίνομαι, αλλά είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μου. Δεν έχω τρία παιδιά. Έχω τέσσερα. Έχω και το Καλημέρα Ελλάδα», είπε αρχικά.

Γιώργος Παπαδάκης: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του - Η ανακοίνωση

Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία δημόσια εξομολόγηση του δημοσιογράφου

«Η απόφασή μου να σταματήσω κάποια στιγμή είχε ξεκινήσει εδώ και τρία χρόνια, γινόμουν γραφικός. Κάποια στιγμή πρέπει να έρθει το τέλος γιατί όσο θεωρείς τον εαυτό σου ικανό γι’ αυτό που κάνεις, πιστεύω ότι κάποια στιγμή κουράζεις. Δεν έχει να κάνει με τον ηλικιακό ρατσισμό, αλλά κακά τα ψέματα το να βλέπεις τον ίδιο άνθρωπο κάθε πρωί για 34 χρόνια από ένα σημείο και μετά λες να δω κι εγώ κάτι διαφορετικό. Και στην τελική ανάλυση να δώσουμε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να κάνουν κάτι διαφορετικό και μπορεί να είναι και καλύτερο από αυτό που έκανα εγώ», πρόσθεσε.

Γιώργος Παπαδάκης: Η ηλικία, η καριέρα, τα παιδιά και οι δυο γάμοι

«Μπορεί να μου δοθεί ευκαιρία να κάνω κάτι διαφορετικό που θα είναι η αρχή μιας νέας καριέρας», είπε σε άλλο σημείο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΑΡΕΑ
 |
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΡΑΜΜΕΛΗ
 |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top