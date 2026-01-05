Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία δημόσια εξομολόγηση του δημοσιογράφου

Ο Γιώργος Παπαδάκης που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου είχε κάνει την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση μετά το οριστικό τέλος του ιστορικού Καλημέρα Ελλάδα, σε συνέντευξη στην Αφροδίτη Γραμμέλη και την εκπομπή Καλοκαίρι Παρέα στον ΑΝΤ1.

Σε έντονα φορτισμένο κλίμα, ο δημοσιογράφος είχε μιλήσει ανοιχτά για τη νέα σελίδα στη ζωή του και για την απόφασή του να αποχωρήσει από το πρωινό πρόγραμμα που ταυτίστηκε με το όνομά του, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση.

Ο Γιώργος Παπαδάκης με την Αφροδίτη Γραμμέλη

«Νιώθω περίεργα. Είναι σαν να μου έχει γίνει μια χειρουργική επέμβαση όχι για να μου αφαιρέσουν έναν όγκο ή ένα μέρος του σώματός μου αλλά για να μου αφαιρέσουν χρόνια. Αυτή δεν είναι μια εκπομπή είναι 34 χρόνια από τη ζωή μου. Δε θεωρώ ότι αυτός που είναι ταυτισμένος με αυτό που κάνει είναι και πετυχημένος. Δε θέλω να γίνω αυτοαναφορικός το σιχαίνομαι, αλλά είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μου. Δεν έχω τρία παιδιά. Έχω τέσσερα. Έχω και το Καλημέρα Ελλάδα», είπε αρχικά.

«Η απόφασή μου να σταματήσω κάποια στιγμή είχε ξεκινήσει εδώ και τρία χρόνια, γινόμουν γραφικός. Κάποια στιγμή πρέπει να έρθει το τέλος γιατί όσο θεωρείς τον εαυτό σου ικανό γι’ αυτό που κάνεις, πιστεύω ότι κάποια στιγμή κουράζεις. Δεν έχει να κάνει με τον ηλικιακό ρατσισμό, αλλά κακά τα ψέματα το να βλέπεις τον ίδιο άνθρωπο κάθε πρωί για 34 χρόνια από ένα σημείο και μετά λες να δω κι εγώ κάτι διαφορετικό. Και στην τελική ανάλυση να δώσουμε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να κάνουν κάτι διαφορετικό και μπορεί να είναι και καλύτερο από αυτό που έκανα εγώ», πρόσθεσε.

«Μπορεί να μου δοθεί ευκαιρία να κάνω κάτι διαφορετικό που θα είναι η αρχή μιας νέας καριέρας», είπε σε άλλο σημείο.