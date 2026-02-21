Αίγιο: Άγνωστος πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερις ανηλίκους

Εκτός κινδύνου οι ανήλικοι τραυματίες - Η αστυνομία αναζητά τον δράστη

Πηγή: Ρεπορτάζ Κωνσταντίνας Τσεγγενέ στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star
Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star (21/2/2026)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Άγνωστος πυροβόλησε εναντίον πέντε ανηλίκων στο Αίγιο, τραυματίζοντας τέσσερις.
  • Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, κανένας δεν κινδυνεύει.
  • Τα παιδιά αισθάνθηκαν καψίματα στο σώμα τους και κατάλαβαν ότι πυροβολήθηκαν.
  • Η αστυνομία υποπτεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε καραμπίνα, αλλά δεν έχουν περισσότερες πληροφορίες για τον δράστη.
  • Έρευνες διεξάγονται από τις αρχές για τον εντοπισμό του υπεύθυνου.

Aδιανόητο περιστατικό συνέβη στο Αίγιο. Άγνωστος πυροβόλησε - πιθανότατα με καραμπίνα - εναντίον πέντε ανηλίκων, τραυματίζοντας τους τέσσερις.

Πώς είναι τα νεαρά παιδιά και τις πρώτες πληροφορίες για το τι συνέβη, μετέδωσε η Κωσταντίνα Τσεγγενέ στο  μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Ράνια Τραγόμαλλου.  

Μενίδι: Πυροβόλησαν με αεροβόλο αστικό λεωφορείο

Αίγιο: Πυροβολισμοί εναντίον ανηλίκων - Τέσσερις τραυματίες

Ευτυχώς, κανένας τους δεν κινδυνεύει, ανέφερε αρχικά η Κωνσταντίνα Τσεγγενέ. Οι τέσσερις ανήλικοι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, τρεις στο νοσοκομείο του Αιγίου και ένας, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, χθες αργά το βράδυ, τα παιδιά βρίσκονταν στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος. Ξαφνικά αισθάνθηκαν σε διάφορα σημεία του σώματός τους και κυρίως, στα πόδια, καψίματα, και κατάλαβαν ότι κάποιος τους πυροβόλησε. Η αστυνομία από τα σκάγια που βρέθηκαν, συμπεραίνει ότι μάλλον πρόκειται για καραμπίνα.

Ωστόσο, τα νεαρά παιδιά δεν αντιλήφθηκαν από πού δέχτηκαν τους πυροβολισμούς και έτσι δεν μπόρεσαν να δώσουν περισσότερα στοιχεία στην Ασφάλεια Αιγίου. Οι Αρχές από τα ξημερώματα πραγματοποιούν έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν ποιος πυροβόλησε εναντίον των ανηλίκων.

 

Δείτε ολόκληρο το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star 

ΑΙΓΙΟ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
