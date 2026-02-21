Αίγιο: Άγνωστος πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερις ανηλίκους

Aδιανόητο περιστατικό συνέβη στο Αίγιο. Άγνωστος πυροβόλησε - πιθανότατα με καραμπίνα - εναντίον πέντε ανηλίκων, τραυματίζοντας τους τέσσερις.

Πώς είναι τα νεαρά παιδιά και τις πρώτες πληροφορίες για το τι συνέβη, μετέδωσε η Κωσταντίνα Τσεγγενέ στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Ράνια Τραγόμαλλου.

Ευτυχώς, κανένας τους δεν κινδυνεύει, ανέφερε αρχικά η Κωνσταντίνα Τσεγγενέ. Οι τέσσερις ανήλικοι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, τρεις στο νοσοκομείο του Αιγίου και ένας, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, χθες αργά το βράδυ, τα παιδιά βρίσκονταν στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος. Ξαφνικά αισθάνθηκαν σε διάφορα σημεία του σώματός τους και κυρίως, στα πόδια, καψίματα, και κατάλαβαν ότι κάποιος τους πυροβόλησε. Η αστυνομία από τα σκάγια που βρέθηκαν, συμπεραίνει ότι μάλλον πρόκειται για καραμπίνα.

Ωστόσο, τα νεαρά παιδιά δεν αντιλήφθηκαν από πού δέχτηκαν τους πυροβολισμούς και έτσι δεν μπόρεσαν να δώσουν περισσότερα στοιχεία στην Ασφάλεια Αιγίου. Οι Αρχές από τα ξημερώματα πραγματοποιούν έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν ποιος πυροβόλησε εναντίον των ανηλίκων.

Δείτε ολόκληρο το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star