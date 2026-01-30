Μενίδι: Πυροβόλησαν με αεροβόλο αστικό λεωφορείο

Άγνωστοι πυροβόλησαν αστικό λεωφορείο στο Μενίδι με αεροβόλο όπλο. Ο Βαγγέλης Γκούμας έχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Ο δημοσιογράφος του Star εξασφάλισε βίντεο-ντοκουμέντο που δείχνει το λεωφορείο λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς.

Ο οδηγός έκανε το δρομολόγιο Α10, γύρω στις 10 το βράδυ, όταν ξαφνικά άκουσε τους ήχους από τους πυροβολισμούς. Αμέσως σταμάτησε το λεωφορείο και είδε τρύπες αεροβόλου όπλου στο αριστερό τζάμι πίσω από τη θέση του. Οι αστυνομικοί που έφθασαν στο σημείο, συνέλεξαν υλικό από κάμερες ασφαλείας και προσπαθούν να εντοπίσουν τον δράστη ή τους δράστες.

Όπως λένε οι οδηγοί λεωφορείων της συγκεκριμένης γραμμής, είναι μια ιδιαίτερα επικίνδυνη διαδρομή, καθώς υπάρχουν, μεταξύ άλλων, πολλοί χρήστες ναρκωτικών. Κατά καιρούς έχουν δεχθεί επιθέσεις, ακόμη και με πέτρες, ενώ τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο όταν πέφτει το φως. Οι οδηγοί χαρακτηρίζουν τα νυχτερινά δρομολόγια ως «δρομολόγια του τρόμου» σε πολλές περιοχές της Αττικής και σε άλλες πόλεις.