OMODA 5 SHS-H και OMODA 9 SHS-P: Σύντομη δοκιμή στην Ελλάδα -Τιμές  

Σε μια εξαιρετική εκδήλωση που διοργάνωσε η αντιπροσωπεία της OMODA & JAECOO στην Ελλάδα παρουσιάστηκαν δυο μοντέλα το OMODA 5 SHS-H και το OMODA 9 SHS-P με την plug-in τεχνολογία. Το πρώτο μοντέλο είναι ένα σύγχρονο crossover που ενσωματώνει την προηγμένη υβριδική τεχνολογία Super Hybrid System (SHS), η οποία σηματοδοτεί τη νέα εποχή υβριδικής τεχνολογίας. Το μοντέλο επαναπροσδιορίζει την έννοια της αποδοτικής, άνετης και ασφαλούς μετακίνησης στην κατηγορία του, αποτελώντας ένα από τα βασικά οχήματα της στρατηγικής ανάπτυξης της μάρκας στην Ευρώπη.

Στην Ελλάδα, η OMODA & JAECOO εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Όμιλο Emil Frey, έναν από τους κορυφαίους παρόχους κινητικότητας στην Ευρώπη και εισαγωγέα της Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα. Στο τιμόνι της μάρκας στην Ελλάδα βρίσκεται ο κύριος Γιάννης Καλλίγερος ένα από τα πιο άξια και σημαντικά στελέχη στον χώρο της αυτοκίνησης. Και από την θέση του ηγέτη της ελληνικής αντιπροσωπείας και της Μercedes εδώ και χρόνια έφερνε και φέρνει αξιοζήλευτα αποτελέσματα.

Η «σιδηρά» κυρία του ομίλου Αλεξάνδρα Χρυσού η οποία ανέλαβε πρόσφατα και την θέση επικοινωνίας της OMODA & JAECOO εκτός από αυτή της Mercedes, μας παρέθεσε τα πλεονεκτήματα των αυτοκινήτων αλλά και την φιλοσοφία της μάρκας ,αναφερόμενη στις τεχνολογίες νέας ενέργειας που συνδυάζουν υψηλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, πρακτικότητα και σύγχρονο σχεδιασμό, απαντώντας στις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης με τρόπο ουσιαστικό και προσβάσιμο.

Μαζί με τον καλό συνάδελφο Πάρι Ποντίκα οδηγήσαμε κυρίως στο κέντρο της Αθήνας το νέο Premium Crossover OMODA 5 SHS-H με την υβριδική τεχνολογία Super Hybrid (SHS). Η ευχάριστη έκπληξη δεν αφορούσε μόνο στην αθόρυβη λειτουργία του αυτοκιν΄πητου αλλά και στο γεγονός ότι η μέση κατανάλωση κυμάνθηκε στα 5,1 με 5,3 λίτρα τιμή που δείχνει τις δυνατότητες του υβριδικού συστήματος που κινεί το μοντέλο.Μιλάμε για την επαναστατική τεχνολογία SHS (Super Hybrid System) σε μια πλήρως υβριδική έκδοση (HEV), χωρίς καμία ανάγκη φόρτισης. Το OMODA 5 SHS-H αποτελεί την απόλυτη συνύπαρξη καινοτομίας και πρακτικότητας, προσφέροντας στον οδηγό μια εμπειρία οδήγησης χωρίς συμβιβασμούς.



Η τεχνολογία SHS αναλαμβάνει τον ρόλο του «αόρατου συμμάχου», διαχειριζόμενη με απόλυτη ευφυΐα την ισχύ, την κατανάλωση και την ασφάλεια σε πραγματικό χρόνο. Με την έξυπνη εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών, το σύστημα εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση χωρίς την ανάγκη οποιασδήποτε παρέμβασης από τον οδηγό. Έτσι, το OMODA 5 SHS-H είναι το ιδανικό όχημα για κάθε περίσταση: από την καθημερινή αστική οδήγηση μέχρι τα μακρινά ταξίδια και τις αυθόρμητες αποδράσεις.Η καινοτόμος τεχνολογία του OMODA 5 SHS-H δεν απαιτεί ανάλυση για να την κατανοήσεις—απλώς βιώνεται. Ένα αυτοκίνητο που εξελίσσει την οδήγηση και επαναπροσδιορίζει την εμπειρία του υβριδικού οχήματος.

Στην καρδιά του OMODA 5 SHS-H βρίσκεται το εξελιγμένο υβριδικό σύστημα Super Hybrid System (SHS), το οποίο αποτελείται από έναν αποδοτικό turbo κινητήρα βενζίνης 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, τροφοδοτούμενους από μια μπαταρία υψηλής απόδοσης 1.8 kWh και ένα ειδικά σχεδιασμένο υβριδικό κιβώτιο (DHT).

Το σύστημα κίνησης αποδίδει συνδυαστική ισχύ 165 kW (224 ίππους), με τον ηλεκτροκινητήρα να φτάνει σε ισχύ αιχμής τα 150 kW (204 ίππους) και ροπή 310 Nm, εξασφαλίζοντας άμεσα διαθέσιμη και γραμμική επιτάχυνση. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 7,9 δευτερόλεπτα και μέγιστη ταχύτητα 175 km/h, τοποθετώντας το μοντέλο ανάμεσα στα κορυφαία της κατηγορίας.

1000 χλμ Aυτονομίας με Υψηλή Θερμική Απόδοση.

O θερμικός κινητήρας πετυχαίνει κορυφαία θερμική απόδοση 44,5% – μία από τις υψηλότερες στην κατηγορία – μετατρέποντας περισσότερη ενέργεια του καυσίμου σε κίνηση και μειώνοντας τη σπατάλη από την πηγή. Το υβριδικό κιβώτιο (DHT), με απόδοση μετάδοσης 98,5%, προσαρμόζει με ακρίβεια την ισχύ στις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης, συμβάλλοντας σε χαμηλή κατανάλωση καυσίμου που περιορίζεται στα 5,3 λτ./100 χλμ.

Χάρη στη συνδυασμένη αποδοτικότητα κινητήρων, υβριδικού κιβωτίου και μπαταρίας, το OMODA 5 SHS-H επιτυγχάνει συνδυαστική αυτονομία WLTP έως 1.000 χλμ, εξαλείφοντας ουσιαστικά το άγχος του συχνού ανεφοδιασμού. Στις αστικές μετακινήσεις δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτρική ή υβριδική χαμηλού φορτίου λειτουργία, ενώ σε μεγαλύτερες διαδρομές ο κινητήρας λειτουργεί στη βέλτιστη ζώνη απόδοσης, με τη μπαταρία να υποστηρίζει για μέγιστη οικονομία.

Το OMODA 5 SHS-H έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την εμπειρία οδήγησης ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος. Η εκκίνηση γίνεται ηλεκτρικά, οι μεταβάσεις μεταξύ electric και hybrid modes είναι ομαλές και σχεδόν ανεπαίσθητες, ενώ τα προγράμματα οδήγησης Eco και Sport επιτρέπουν στον οδηγό να προσαρμόζει τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες του, συνδυάζοντας δυναμική αλλά ομαλή οδήγηση με πραγματική οικονομία καυσίμου.

Απόλυτη ασφάλεια, αξιοπιστία και τεχνολογία σε κάθε διαδρομή.

Η OMODA και η JAECOO θέτουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία ως αδιαπραγμάτευτο πυλώνα του σχεδιασμού τους, με το OMODA 5 SHS-H να το αποδεικνύει έμπρακτα. Το μοντέλο OMODA 5 πληροί τα αυστηρά πρότυπα διεθνών οργανισμών ασφάλειας επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο προστασίας με την πιστοποίηση πέντε αστέρων από το Euro NCAP. Το OMODA 5 SHS-H είναι εξοπλισμένο με έως και 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), συμπεριλαμβανομένων συστημάτων όπως το Adaptive Cruise Control (ACC), το Σύστημα Αυτόματης Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (AEB), και η Προειδοποίηση Τυφλών Σημείων (BSD).Διαθέτει επίσης 7 αερόσακους για πλήρη προστασία των επιβατών και έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές σε ακραίες συνθήκες, που περιλαμβάνουν θερμοκρασίες από -30°C έως 50°C, καθώς και εκτεταμένες δοκιμές ανθεκτικότητας σε απόσταση 100.000 χιλιομέτρων.

Πιο συγκεκριμένα, το OMODA 5 SHS-H εξασφαλίζει την απόλυτη προστασία του οδηγού και των επιβατών, ανεξαρτήτως των συνθηκών. Η προηγμένη τεχνολογία ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σύστημα αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEB), που επεμβαίνει άμεσα σε περίπτωση απρόβλεπτης διασταύρωσης με πεζούς. Επιπλέον, το προσαρμοζόμενο cruise control (ACC) παρακολουθεί αυτόματα τον ρυθμό του προπορευόμενου οχήματος, μειώνοντας την ανάγκη για συνεχές φρενάρισμα στην κίνηση της πόλης.

Το σύστημα παρακολούθησης τυφλών σημείων (BSD) παρέχει προειδοποιήσεις κατά την αλλαγή λωρίδας, ενώ η προειδοποίηση οπίσθιας εγκάρσιας κυκλοφορίας (RCTA) και η πανοραμική εικόνα υψηλής ευκρίνειας βοηθούν στην ασφαλή στάθμευση, αποτρέποντας επικίνδυνες καταστάσεις. Στις νυχτερινές μετακινήσεις, το σύστημα προειδοποίησης απόκλισης λωρίδας διασφαλίζει την ομαλή επιστροφή του οχήματος στην πορεία του, προσφέροντας επιπλέον ασφάλεια.\

Τα ενεργητικά συστήματα ασφάλειας του OMODA 5 SHS-H λειτουργούν σαν αόρατοι σωματοφύλακες για τους οδηγούς, μειώνοντας το άγχος και εξασφαλίζοντας την ασφάλεια κατά τις καθημερινές μετακινήσεις. Η επαναστατική τεχνολογία AI Model 2.0, που είναι αυξημένη κατά 333% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, επιτρέπει στο όχημα να αναγνωρίζει λωρίδες και να προσαρμόζεται σε περισσότερες από πέντε καιρικές συνθήκες, όπως βροχή, χιόνι και ομίχλη.

Το OMODA 5 SHS-H είναι επίσης εξοπλισμένο με παθητική προστασία τύπου κλωβού και υψηλής αντοχής χάλυβα, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του χώρου επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης. Η ειδική προστασία του υβριδικού συστήματος υψηλής τάσης αποτρέπει τη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες, όπως οδήγηση σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το OMODA 5 SHS-H εξοπλίζεται με το σύστημα συν-οδήγησης ανθρώπου–μηχανής Bosch MPC3 EVO. Αξιοποιώντας ενισχυμένη υπολογιστική ισχύ AI και εκπαίδευση σε εκατομμύρια πραγματικά σενάρια, προσφέρει πιο έξυπνη αναγνώριση λωρίδων και πρόβλεψη διαδρομής. Το όχημα διορθώνει προληπτικά αποκλίσεις στις κατάλληλες στιγμές, προσφέροντας αίσθηση ασφάλειας χωρίς παρεμβατικότητα. Αυτή η ήπια αλλά αξιόπιστη συντροφικότητα αντιπροσωπεύει το είδος της «σκεπτόμενης τεχνολογίας» που χρειάζονται πραγματικά οι οδηγοί.

Όλες αυτές οι λειτουργίες δεν αποτελούν πλέον ψυχρούς τεχνικούς δείκτες, αλλά εγγυήσεις ασφάλειας ενσωματωμένες σε καθημερινά σενάρια όπως η μετακίνηση στη δουλειά, τα ραντεβού και τα οικογενειακά ταξίδια—ανταποκρινόμενες στην ουσιαστική ανάγκη της νέας γενιάς για «τεχνολογία που υπηρετεί τη ζωή». Ο συνδυασμός της ευφυΐας, της άνεσης και της υψηλής προστασίας καθιστά το OMODA 5 SHS-H το ιδανικό "Super Drive Crossover SUV".

Μοναδική αισθητική χωρίς όρια - Sporty, Fashionable, Futuristic!

Η OMODA επικεντρώνεται στη δημιουργία της «Κορυφαίας Crossover Μάρκας στον Κόσμο». Με τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Sporty, Fashionable, Futuristic», το OMODA 5 SHS-H ξεχωρίζει για τις καθαρές, δυναμικές γραμμές και τη σύγχρονη αισθητική του. Ο σχεδιασμός της καμπίνας του OMODA 5 SHS-H αποπνέει μια μοντέρνα αισθητική με μαύρο εσωτερικό, που συνδυάζεται άψογα με την κυρτή διάταξη διπλής οθόνης και τα σπορ καθίσματα, προσφέροντας έναν χώρο οδήγησης που αναδεικνύει την τεχνολογία και την άνεση. Στην βασική έκδοση, η επένδυση από ύφασμα και δερματίνη προσφέρει μια ισχυρή αίσθηση πολυτέλειας χωρίς να θυσιάζει τη λειτουργικότητα. Η καμπίνα συνδυάζει άριστη εργονομία, προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία και υλικά υψηλής ποιότητας, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και premium περιβάλλον που εξασφαλίζει ταυτόχρονα πρακτικότητα και άνεση για τις καθημερινές μετακινήσεις.

Premium Εμπειρία σε Προσιτή Τιμή – Από 24.900 €



Το νέο Premium Crossover της OMODA ανατρέπει τα δεδομένα στην κατηγορία του, συνδυάζοντας την προηγμένη τεχνολογία, μεγάλη αυτονομία, ασφάλεια, απαράμιλλη ποιότητα και σύγχρονη σχεδίαση. Με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής, το OMODA 5 SHS-H προσφέρει μια μοναδική premium εμπειρία οδήγησης ξεκινώντας από 24.900€. Το μοντέλο συνοδεύεται από 7ετή εργοστασιακή εγγύηση οχήματος, 8ετή εγγύηση για την μπαταρία και τα εξαρτήματα υψηλής τάσης και 7 χρόνια οδική βοήθεια, προσφέροντας αίσθημα ασφάλειας και ηρεμίας για όλα τα χρόνια χρήσης του.

Επιπλέον, το OMODA 5 SHS-H διατίθεται με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και προνομιακό επιτόκιο από 6,9%, επιβεβαιώνοντας ότι η premium εμπειρία οδήγησης είναι πλέον προσιτή για όλους. Το OMODA 5 SHS-H δεν προσφέρει μόνο προηγμένη τεχνολογία και απαράμιλλη ποιότητα, αλλά και αξία που ξεπερνά τις προσδοκίες, κάνοντάς το την ιδανική επιλογή για τους σύγχρονους οδηγούς που αναζητούν το καλύτερο χωρίς υψηλό κόστος.

Η εμππορική δραστηριότητα της μάρκας υποστηρίζεται από επίσημο δίκτυο διανομής και τεχνικής εξυπηρέτησης, με έμφαση στην άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και το υψηλό επίπεδο aftersales υπηρεσιών. Το OMODA 5 SHS-H είναι διαθέσιμο για test drive σε 9 εξουσιοδοτημένα σημεία σε όλη την Ελλάδα: Νέα Κηφισιά, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης. Μάλιστα σε λίγο καιρό τα σημεία θα γίνου 20 με συνεχόμενη την ανάπτυξη.

Στην εκδήλωση μας παρουσίασαν και το εντυπωσιακότατο OMODA 9 SHS-P αποτελεί το πρώτο κορυφαίο plug-in υβριδικό SUV της OMODA, που θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς για τη μελλοντική ανάπτυξη των υβριδικών οχημάτων.

Η T2X Super Hybrid Platform είναι η βάση του Omoda 9 SHS-P και περιλαμβάνει βενζινοκινητήρα Acteco 1.5 TGDI, με άμεσο ψεκασμό και υπερτροφοδότηση. Σε συνδυασμό με το 3άρι κιβώτιο Super Hybrid DHT, υποστηρίζεται από δύο ηλεκτροκινητήρες στον εμπρός άξονα και έναν πίσω. Διαθέτει τετρακίνηση, αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 145 χλμ., πρωτοποριακή υβριδική τεχνολογία που προσφέρει εντυπωσιακή συνδυαστική ισχύ και αυτονομία που ξεπερνά τα 1.100 χλμ.

Η συνδυαστική ισχύς του 9 SHS είναι 537 ίπποι και 650 Nm. ροπής. Με το το πόδι στο πάτωμα, το θηριώδες SUV, επιταχύνει από στάση μέχρι τα πρώρα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,9 δευτερόλεπτα, με τη μέγιστη ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα.

Το OMODA 9 SHS προσφέρει ολοκληρωμένη ενεργητική ασφάλεια μέσω 18 προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), επιτρέποντας έξυπνη πρόβλεψη κινδύνων σε ποικίλες οδηγικές συνθήκες. Με πλουσιότατο εξοπλισμό που τα έχει όλα το OMODA 9 SHS-P το οποίο δεν έιχαμε την ευκαιρία να το οδηγήσουμε στην τιμή των 46900 ευρώ.