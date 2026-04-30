Δανάη Μπάρκα: Το νέο μήνυμα για τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση

«Πόσο ωραία μηνύματα έχω διαβάσει»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.04.26 , 22:07 Δανάη Μπάρκα: Το νέο μήνυμα για τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε το insta story της Δανάης Μπάρκα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα επιβεβαίωσε τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση, προγραμματισμένο για το καλοκαίρι.
  • Ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία, σε οικογενειακό χώρο.
  • Η Δανάη ευχαρίστησε τους θαυμαστές της μέσω Instagram για τα θετικά μηνύματα.
  • Στην τελετή αναμένονται γνωστοί καλεσμένοι, όπως η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης.
  • Οι προετοιμασίες για τον γάμο συνεχίζονται χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες από το ζευγάρι.

Η Δανάη Μπάρκα επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζεται να παντρευτεί τον Φάνη Μπότση, λίγες ημέρες μετά τα ρεπορτάζ που μετέδωσαν ότι ο γάμος τους προγραμματίζεται για το καλοκαίρι. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε το πρώτο της μήνυμα στο Instagram μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης.

Σε ανάρτησή της, η Δανάη Μπάρκα έγραψε «Πόσα ωραία μηνύματα έχω διαβάσει. Σας ευχαριστώ και σας στέλνω την αγάπη μου. Να χαμογελάτε και μη μένετε στην αρνητίλα… Γύρω μας υπάρχει μπόλικη θετική ενέργεια». Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαίωσε την είδηση που είχε προκαλέσει συζητήσεις τις προηγούμενες ημέρες.

Δανάη Μπάρκα: Το νέο μήνυμα για τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση

Οι πληροφορίες για τον γάμο είχαν παρουσιαστεί από τη Φωτεινή Πετρογιάννη στην εκπομπή Το πρωινό. Η δημοσιογράφος είχε αναφέρει «Στις 13 Ιουνίου παντρεύεται η Δανάη Μπάρκα τον σύντροφό της! Ο γάμος θα γίνει στην ξενοδοχειακή μονάδα που έχουν οικογενειακώς».

Παράλληλα, είχε μεταφέρει ότι στην τελετή αναμένεται να παρευρεθούν η Δέσποινα Βανδή, ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Σμαράγδα Καρύδη, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Μαρία Καβογιάννη, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο Αλέξης Γεωργούλης, ο Νίκος Κοκλώνης και άλλοι φίλοι της νύφης και της οικογένειάς της. 

Δανάη Μπάρκα: Το νέο μήνυμα για τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση

Ο γάμος προγραμματίζεται να γίνει στις 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία, σε χώρο που διατηρεί η οικογένεια της παρουσιάστριας. Οι προετοιμασίες συνεχίζονται, ενώ το ζευγάρι δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής κάποια περαιτέρω δήλωση για τις λεπτομέρειες της ημέρας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
 |
ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top