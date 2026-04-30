Η Δανάη Μπάρκα επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζεται να παντρευτεί τον Φάνη Μπότση, λίγες ημέρες μετά τα ρεπορτάζ που μετέδωσαν ότι ο γάμος τους προγραμματίζεται για το καλοκαίρι. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε το πρώτο της μήνυμα στο Instagram μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης.

Σε ανάρτησή της, η Δανάη Μπάρκα έγραψε «Πόσα ωραία μηνύματα έχω διαβάσει. Σας ευχαριστώ και σας στέλνω την αγάπη μου. Να χαμογελάτε και μη μένετε στην αρνητίλα… Γύρω μας υπάρχει μπόλικη θετική ενέργεια». Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαίωσε την είδηση που είχε προκαλέσει συζητήσεις τις προηγούμενες ημέρες.

Οι πληροφορίες για τον γάμο είχαν παρουσιαστεί από τη Φωτεινή Πετρογιάννη στην εκπομπή Το πρωινό. Η δημοσιογράφος είχε αναφέρει «Στις 13 Ιουνίου παντρεύεται η Δανάη Μπάρκα τον σύντροφό της! Ο γάμος θα γίνει στην ξενοδοχειακή μονάδα που έχουν οικογενειακώς».

Παράλληλα, είχε μεταφέρει ότι στην τελετή αναμένεται να παρευρεθούν η Δέσποινα Βανδή, ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Σμαράγδα Καρύδη, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Μαρία Καβογιάννη, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο Αλέξης Γεωργούλης, ο Νίκος Κοκλώνης και άλλοι φίλοι της νύφης και της οικογένειάς της.

Ο γάμος προγραμματίζεται να γίνει στις 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία, σε χώρο που διατηρεί η οικογένεια της παρουσιάστριας. Οι προετοιμασίες συνεχίζονται, ενώ το ζευγάρι δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής κάποια περαιτέρω δήλωση για τις λεπτομέρειες της ημέρας.