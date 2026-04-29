Το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Ντάφλου στο Breakfast@Star για τις λεπτομέρειες του γάμου της Δανάης Μπάρκα

Εδώ και λίγο καιρό, τα δημοσιεύματα θέλουν τη Δανάη Μπάρκα να ετοιμάζει τον επικείμενο γάμο με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση και σήμερα, το επιβεβαίωσε η ίδια με έναν πρωτότυπο τρόπο.

Ποζάροντας στην παραλία της Θεσσαλονίκης, ενημέρωσε τους followers της για την παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα», η οποία κάνει πρεμιέρα απόψε στη συμπρωτεύουσα, φορώντας ένα μπλουζάκι με ένα ιδιαίτερο μήνυμα:

Ιn my bride era but tonight we have a premiera

«Στη νυφική μου περίοδο αλλά απόψε έχουμε πρεμιέρα», ήταν το moto στο T shirt της.

Δανάη Μπάρκα: Η φωτογραφία με το μπλουζάκι που επιβεβαιώνει τον γάμο της/ instagram

«It’s official 🤭😉🥳

Έχουμε πρεμιέρα ! Ξεκινάμε με Ζαμπέτα στην Θεσσαλονίκη και η χαρά μας είναι τεραααάάάάστια !

Από σήμερα και στο Ράδιο Σίτυ σας περιμένουμε να τραγουδήσουμε,να γελάσουμε,να χορέψουμε,να συγκινηθούμε και να ταξιδέψουμε στην παλιά Ελλάδα μας ! Για 2 εβδομάδες,στην πανέμορφη αυτή πόλη 🧿», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Οι πληροφορίες θέλουν τον γάμο να γίνεται το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία, όπου διατηρεί μαζί με τη μητέρα της ενοικιαζόμενα δωμάτια. Ο σύντροφός της δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Σέριφο, αγαπημένο νησί της ηθοποιού και δεν αποκλείεται να γίνει στο νησί και ένα after wedding party.

Η σχέση του ζευγαριού μετρά περίπου ενάμιση χρόνο και η γνωριμία τους έγινε στη Σέριφο.