Εδώ και λίγο καιρό, τα δημοσιεύματα θέλουν τη Δανάη Μπάρκα να ετοιμάζει τον επικείμενο γάμο με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση και σήμερα, το επιβεβαίωσε η ίδια με έναν πρωτότυπο τρόπο.
Δανάη Μπάρκα: Παντρεύεται τον Φάνη Μπότση - Πότε θα γίνει ο γάμος
Ποζάροντας στην παραλία της Θεσσαλονίκης, ενημέρωσε τους followers της για την παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα», η οποία κάνει πρεμιέρα απόψε στη συμπρωτεύουσα, φορώντας ένα μπλουζάκι με ένα ιδιαίτερο μήνυμα:
Ιn my bride era but tonight we have a premiera
«Στη νυφική μου περίοδο αλλά απόψε έχουμε πρεμιέρα», ήταν το moto στο T shirt της.
«It’s official 🤭😉🥳
Έχουμε πρεμιέρα ! Ξεκινάμε με Ζαμπέτα στην Θεσσαλονίκη και η χαρά μας είναι τεραααάάάάστια !
Από σήμερα και στο Ράδιο Σίτυ σας περιμένουμε να τραγουδήσουμε,να γελάσουμε,να χορέψουμε,να συγκινηθούμε και να ταξιδέψουμε στην παλιά Ελλάδα μας ! Για 2 εβδομάδες,στην πανέμορφη αυτή πόλη 🧿», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
«Κλείδωσε» η ημερομηνία του γάμου της Δανάης Μπάρκα - Όλες οι λεπτομέρειες
Οι πληροφορίες θέλουν τον γάμο να γίνεται το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία, όπου διατηρεί μαζί με τη μητέρα της ενοικιαζόμενα δωμάτια. Ο σύντροφός της δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Σέριφο, αγαπημένο νησί της ηθοποιού και δεν αποκλείεται να γίνει στο νησί και ένα after wedding party.
Η σχέση του ζευγαριού μετρά περίπου ενάμιση χρόνο και η γνωριμία τους έγινε στη Σέριφο.