Ο Ερμής αλλάζει ζώδιο, περνά από τον Κριό στον Ταύρο και η Άση Μπήλιου εξήγησε στο Breakfast@Star πώς θα επηρεαστούν τα ζώδια και η καθημερινότητά τους.

Αναλυτικά οι αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο

«Σήμερα μιλάμε για τον Ερμή, που φεύγει από το ζώδιο του Κριού, εκεί που όλα γίνονταν πάρα πολύ γρήγορα, με ταχύτητα, με έντονους ρυθμούς η σκέψη μας, πριν προλάβουμε έτσι να καταλάβουμε κάτι, πηγαίναμε σε κάτι άλλο. Τώρα μπαίνει λοιπόν στο ζώδιο του Ταύρου. Θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 17 του μηνός, όποτε και θα προχωρήσει στο ζώδιο που αγαπά περισσότερο απ' όλα ο Ερμής, και είναι βέβαια το ζώδιο των Διδύμων», εξήγησε αρχικά η αστρολόγος.

Ερμής στον Ταύρο

Θετικά χαρακτηριστικά

σιγουριά

αυτοπεποίθηση

οξύνοια

Αρνητικά χαρακτηριστικά

ισχυρογνωμοσύνη

οι πιο αργοί ρυθμοί

αυστηρότητα

«Είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι ήταν ο Ερμής στον Κριό. Ενώ ο Ερμής στον Κριό παίρνει γρήγορα μια απόφαση, και μετά βέβαια μπορεί να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο για την απόφαση που πήρε, ο Ερμής στον Ταύρο θέλει τον χρόνο του. Δε θα αποφασίσει αμέσως. Άρα μας βάζει όλους σε μια διαδικασία μέχρι τις 17 Μαΐου, ό,τι έρχεται, όποια πληροφορία έρχεται, να μην βιαζόμαστε να εκτιμήσουμε τέλος πάντων ή να πούμε “α, αυτό είναι λάθος, αυτό είναι σωστό, αυτό είναι αρνητικό ή αυτό είναι θετικό”. Ας αφήσουμε το χρόνο να μας δείξει τι είναι όλο αυτό», συμπλήρωσε η Άση Μπήλιου.

