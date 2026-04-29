Η BYD στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας στον κόσμο, παρουσίασε στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου μια σειρά από συναρπαστικά, νέα μοντέλα, αναδεικνύοντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις σε όλα brand της, BYD OCEAN, BYD DYNASTY, DENZA, FANGCHENGBAO και YANGWANG.·

Στις φετινές πρεμιέρες της Auto China περιλαμβάνονται το supercar DENZA Z και η νέα σειρά EQUATION της FANGCHENGBAO, της μάρκας της BYD που εστιάζει στην εξατομίκευση . Το πρωτότυπο OCEAN-V πλαισιώνει τα κορυφαία μοντέλα SEAL 08 και SEALION 08 στις πρεμιέρες της BYD, καθώς η εταιρεία διαμορφώνει τη νέα γενιά των οικογενειακών οχημάτων.· Το YANGWANG U9 Xtreme, το ταχύτερο αυτοκίνητο στον κόσμο, πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση σε τελική μορφή παραγωγής με την ειδική έκδοση «The Dawn».

Η ποικιλία των νέων οχημάτων δείχνει το εύρος της γκάμας της BYD, με μοντέλα όπως το οικογενειακό OCEAN-V Concept, το κορυφαίο SUV SEALION 08, το supercar των 1.000+ ίππων DENZA Z και το πρώτο μοντέλο παραγωγής του ταχύτερου αυτοκινήτου στον κόσμο, YANGWANG U9 Xtreme. Τα μοντέλα αυτά αποτυπώνουν ότι, πέρα από τα οχήματα μαζικής παραγωγής, οι καινοτομίες της BYD επεκτείνονται και στις premium και πολυτελείς κατηγορίες.