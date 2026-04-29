Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην Κάλυμνο, όταν εργαζόμενη σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο χέρι.
Όπως καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Βόρειας Δωδεκανήσου, η εργαζόμενη είχε προσληφθεί ως ταμίας, ωστόσο κλήθηκε να εργαστεί στο τμήμα του κρεοπωλείου χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση. Κατά τη χρήση μηχανής κιμά, τραυματίστηκε σοβαρά, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπέστη ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου και σοβαρές κακώσεις σε άλλα δύο, όπως αναφέρει η palmoskalymnou.gr.
Το Εργατικό Κέντρο προσθέτει ότι στο εν λόγω κατάστημα τα προβλήματα είναι πολλά κι επαναλαμβανόμενα. Το σωματείο επισημαίνει επίσης ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι υποστελεχωμένοι, ενώ στην Κάλυμνο δεν λειτουργεί Επιθεώρηση Εργασίας, με αποτέλεσμα το νησί να εξυπηρετείται από την Κω, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τους ελέγχους.