Κάλυμνος: Αναρριχητής έπεσε από ύψος 10 μέτρων και σκοτώθηκε

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κάλυμνο, όπου αναρριχητής έπεσε από μεγάλο ύψος και σκοτώθηκε.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, όταν ο 60χρονος από την Τσεχία που έκανε αναρρίχηση έπεσε από ύψος περίπου 10 μέτρων.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις διάσωσης, οι οποίες εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Καλύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.