Κάλυμνος: Αναρριχητής έπεσε από ύψος 10 μέτρων και σκοτώθηκε

Τα αίτια της τραγωδίας ερευνώνται

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.03.26 , 10:32 Κάλυμνος: Αναρριχητής έπεσε από ύψος 10 μέτρων και σκοτώθηκε
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Χρήστος Μπόνης)
Κάλυμνος: Αναρριχητής Έπεσε Από Ύψος 10 Μέτρων Και Σκοτώθηκε
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγικό δυστύχημα στην Κάλυμνο με θύμα 60χρονο αναρριχητή από την Τσεχία.
  • Ο αναρριχητής έπεσε από ύψος 10 μέτρων το απόγευμα της Παρασκευής.
  • Δυνάμεις διάσωσης εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.
  • Διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Καλύμνου, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.
  • Διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος από τις αρμόδιες αρχές.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κάλυμνο, όπου αναρριχητής έπεσε από μεγάλο ύψος και σκοτώθηκε.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, όταν ο 60χρονος από την Τσεχία που έκανε αναρρίχηση έπεσε από ύψος περίπου 10 μέτρων. 

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις διάσωσης, οι οποίες εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Καλύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
 |
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΗΣ,
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top