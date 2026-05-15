Σε μια σημαντική αλλαγή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ προχωρά το κανάλι, καθώς η Λένα Φλυτζάνη αναλαμβάνει την παρουσίαση, στη θέση της Σίας Κοσιώνη, μετά την αποχώρησή της, έπειτα από 20 χρόνια συνεργασίας με τον τηλεοπτικό σταθμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, της Έλενας Πολυκάρπου στην εκπομπή Super Κατερίνα, η νέα παρουσιάστρια αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Ιουνίου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το δελτίο του σταθμού.

Για την ώρα, τη σκυτάλη κρατά η Χριστίνα Βίδου, η οποία συνεχίζει να παρουσιάζει τα δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου, μέχρι την πλήρη μετάβαση στο νέο σχήμα.

Η επιλογή της Λένας Φλυτζάνη δεν αποτελεί εξωτερική μεταγραφή, αλλά αξιοποίηση στελέχους μέσα από το δυναμικό του ΣΚΑΪ, καθώς η δημοσιογράφος έχει μακρά πορεία στο κανάλι και έχει ξεκινήσει την επαγγελματική της διαδρομή από εκεί.

Στο πάνελ της εκπομπής της KatKen, τόσο η ίδια όσο και οι συνεργάτες της εξέφρασαν θετική άποψη για τη νέα παρουσιάστρια, τονίζοντας την εμπειρία, την ποιότητα και την τηλεοπτική της παρουσία, ενώ επισήμαναν πως πρόκειται για μια επιλογή που «χτίζεται» σταδιακά με στόχο τη σταθερότητα του δελτίου.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η μετάβαση γίνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την ενημέρωση, κάτι που ανεβάζει τον πήχη των απαιτήσεων για τη νέα παρουσιάστρια.

Όσα είχε πει η Χριστίνα Βίδου για την προσωρινή παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΙ

Πρόσφατα, η δημοσιογράφος δήλωσε σχετικά με το χρονικό διάστημα που θα βρίσκεται στο «τιμόνι» του δελτίου ειδήσεων: «Η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Όσοι κρατούν το τιμόνι, είτε είναι στο πηδάλιο είτε κάπου αλλού, είναι πιστοί στρατιώτες. Κι εγώ, λοιπόν, θα είμαι εδώ όσο χρειαστεί».

Τέλος, αποκάλυψε πως θα συνεχίσει κανονικά να παρουσιάζει τα δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου: «Με εξαίρεση αυτό το Σαββατοκύριακο, που ήταν μια προγραμματισμένη εξαίρεση, φυσικά και θα συνεχίσω. Τα δελτία του Σαββατοκύριακου είναι η δουλειά μου».

Ο ΣΚΑΪ φαίνεται να επενδύει σε νέα πρόσωπα από το εσωτερικό του, με στόχο να δώσει συνέχεια και ανανέωση στο ενημερωτικό του πρόγραμμα, στηρίζοντας παράλληλα τη νέα του επιλογή από την πρώτη στιγμή.