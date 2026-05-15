ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη

Αλλαγές στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.05.26 , 16:59 Eurovision Village: Που δίνει ο κόσμος τους 12 πόντους
15.05.26 , 16:56 Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη
15.05.26 , 15:53 Εurovision 2026: Με τι σειρά θα εμφανιστούν ο Akylas και η Αντιγόνη
15.05.26 , 15:33 Τα Φαντάσματα: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα - Η ανάρτηση του Αυγουστίδη
15.05.26 , 15:27 3χρονος Άγγελος: To μήνυμα της κατηγορουμένης στη μητέρα της
15.05.26 , 15:22 Κραυγή αγωνίας από μητέρα για την κόρη της
15.05.26 , 15:11 ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
15.05.26 , 15:09 Περιστέρι: «Τα παιδιά μου είναι όλη μου η ζωή», λέει η μητέρα των 6 παιδιών
15.05.26 , 14:47 Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα Λύκεια - Πότε κλείνουν Γυμνάσια & Δημοτικά
15.05.26 , 14:36 Κώνστα:“Ανακρίνει” τον Λάμπρο Κωνσταντάρα για Γεωργαντά και Ουγγαρέζο
15.05.26 , 14:35 «Δεν έχει μιλήσει ο Μάνος με τον Σταύρο. Δεν το επιτρέπουν οι γιατροί»
15.05.26 , 14:32 Ευαγγελία Συριοπούλου: Η ηλικία, ο σύζυγος, τα παιδιά και τα καλλιστεία
15.05.26 , 14:30 Κατερίνα Βρανά: «Τρελαίνομαι να ακούω ξένους να λένε... Ferto»
15.05.26 , 14:27 Άννα Δρούζα: Επιστρέφει στο OPEN με νέα βραδινή εκπομπή - Πότε ξεκινά
15.05.26 , 14:18 Γεωργιάδου: «Ο Akylas είναι ολόκληρος τέχνη, ζει το όνειρό του»
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Τσιμτσιλή: «Είμαι ισοβίως ευγνώμων στη Λένα Μαντά για το πρώτο μου βιβλίο»
Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
MasterChef 2026: Αυτή είναι η μπριγάδα που κέρδισε με μικρή διαφορά
MasterChef: Στενεύει ο κλοιός - Μία ακόμα αποχώρηση τη Δευτέρα
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
Ευαγγελία Συριοπούλου: Η ηλικία, ο σύζυγος, τα παιδιά και τα καλλιστεία
Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα
Η φωτογραφία του Σταύρου Φλώρου από το νοσοκομείο - Φεύγει για Μαϊάμι
Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταπέλτης η εισαγγελέας για τους Σερραίους αγρότες
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Λένα Φλυτζάνη αναλαμβάνει την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, αντικαθιστώντας τη Σία Κοσιώνη.
  • Η Κοσιώνη αποχωρεί μετά από 20 χρόνια συνεργασίας με τον σταθμό.
  • Η Φλυτζάνη θα ξεκινήσει στις αρχές Ιουνίου, με τη Χριστίνα Βίδου να συνεχίζει προσωρινά μέχρι τότε.
  • Η επιλογή της Φλυτζάνη προέρχεται από το εσωτερικό του ΣΚΑΪ, με στόχο τη σταθερότητα και ανανέωση του προγράμματος.
  • Η μετάβαση γίνεται σε κρίσιμη περίοδο για την ενημέρωση, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για τη νέα παρουσιάστρια.

Σε μια σημαντική αλλαγή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ προχωρά το κανάλι, καθώς η Λένα Φλυτζάνη αναλαμβάνει την παρουσίαση, στη θέση της Σίας Κοσιώνη, μετά την αποχώρησή της, έπειτα από 20 χρόνια συνεργασίας με τον τηλεοπτικό σταθμό.

«Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ» - Με νέα παρουσιάστρια το δελτίο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, της Έλενας Πολυκάρπου στην εκπομπή Super Κατερίνα,  η νέα παρουσιάστρια αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Ιουνίου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το δελτίο του σταθμού.

Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου

Για την ώρα, τη σκυτάλη κρατά η Χριστίνα Βίδου, η οποία συνεχίζει να παρουσιάζει τα δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου, μέχρι την πλήρη μετάβαση στο νέο σχήμα.

Η επιλογή της Λένας Φλυτζάνη δεν αποτελεί εξωτερική μεταγραφή, αλλά αξιοποίηση στελέχους μέσα από το δυναμικό του ΣΚΑΪ, καθώς η δημοσιογράφος έχει μακρά πορεία στο κανάλι και έχει ξεκινήσει την επαγγελματική της διαδρομή από εκεί.

Σία Κοσιώνη

Στο πάνελ της εκπομπής της KatKen, τόσο η ίδια όσο και οι συνεργάτες της εξέφρασαν θετική άποψη για τη νέα παρουσιάστρια, τονίζοντας την εμπειρία, την ποιότητα και την τηλεοπτική της παρουσία, ενώ επισήμαναν πως πρόκειται για μια επιλογή που «χτίζεται» σταδιακά με στόχο τη σταθερότητα του δελτίου.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η μετάβαση γίνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την ενημέρωση, κάτι που ανεβάζει τον πήχη των απαιτήσεων για τη νέα παρουσιάστρια.

Όσα είχε πει η Χριστίνα Βίδου για την προσωρινή παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΙ

Πρόσφατα, η δημοσιογράφος δήλωσε σχετικά με το χρονικό διάστημα που θα βρίσκεται στο «τιμόνι» του δελτίου ειδήσεων: «Η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Όσοι κρατούν το τιμόνι, είτε είναι στο πηδάλιο είτε κάπου αλλού, είναι πιστοί στρατιώτες. Κι εγώ, λοιπόν, θα είμαι εδώ όσο χρειαστεί».

Αλλαγές στον ANT1: Η αποχώρηση Λιαρέλλη, η Κοσιώνη και ο Παπαδρόσος

Τέλος, αποκάλυψε πως θα συνεχίσει κανονικά να παρουσιάζει τα δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου: «Με εξαίρεση αυτό το Σαββατοκύριακο, που ήταν μια προγραμματισμένη εξαίρεση, φυσικά και θα συνεχίσω. Τα δελτία του Σαββατοκύριακου είναι η δουλειά μου».

Ο ΣΚΑΪ φαίνεται να επενδύει σε νέα πρόσωπα από το εσωτερικό του, με στόχο να δώσει συνέχεια και ανανέωση στο ενημερωτικό του πρόγραμμα, στηρίζοντας παράλληλα τη νέα του επιλογή από την πρώτη στιγμή.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΕΝΑ ΦΛΥΤΖΑΝΗ
 |
ΣΚΑΙ
 |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΙΔΟΥ
 |
ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top