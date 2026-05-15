Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ: Συμφωνίες δισεκατομμυρίων και γεωπολιτικό παζάρι

Ξενάγηση στο «άβατο» της κινεζικής εξουσίας και «διπλωματία του τσαγιού»

  • Ιστορική συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο με επίκεντρο γεωπολιτικά θέματα και εμπορικές συμφωνίες.
  • Η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει 200 αμερικανικά αεροσκάφη Boeing και να αυξήσει τις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
  • Συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με κοινές απόψεις για τη διαχείριση της κρίσης.
  • Ο Τραμπ απέφυγε δημόσια σχόλια για την Ταϊβάν, δείχνοντας σεβασμό στη θέση του Σι.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι η πιο 'καυτή' χώρα στον κόσμο και ελπίζει σε καλύτερες σχέσεις με την Κίνα.

Μια επίσκεψη που ήδη χαρακτηρίζεται ιστορική ολοκληρώθηκε στο Πεκίνο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ  και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να συναντώνται στο απόλυτο άδυτο της κινεζικής ηγεσίας. Πίσω από τα χαμόγελα, τις τελετές τσαγιού και τις εμπορικές συμφωνίες-μαμούθ, κρύβεται ένα σκληρό γεωπολιτικό παζάρι με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή, το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ.

Επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα: Η μεγαλειώδης υποδοχή και τα μηνύματα

Ο Σι ξενάγησε τον Τραμπ στο «άβατο» της κινεζικής εξουσίας

Το Ζονγκ-ναν-χάι, η βαριά φρουρούμενη έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, άνοιξε τις πύλες του για τον Ντόναλντ Τραμπ, σε μια σπάνια επίδειξη υψηλής διπλωματικής αλληλοεκτίμησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο άβατο της κινεζικής εξουσίας

Οι δύο ηγέτες περπάτησαν δίπλα στις ιστορικές λίμνες του συγκροτήματος, ανάμεσα σε αιωνόβια δέντρα, με τον Σι Τζινπίνγκ να εξηγεί ότι ορισμένα από αυτά ξεπερνούν ακόμη και τα 1.000 χρόνια ζωής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα για μια σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει έρθει εδώ», είπε χαρακτηριστικά ο Κινέζος πρόεδρος, με τον Τραμπ να απαντά: «Ωραία, μου αρέσει».

Η «διπλωματία του τσαγιού» και το δώρο του Σι

Ακολούθησε η παραδοσιακή τελετή τσαγιού, μία από τις υψηλότερες μορφές κινεζικής διπλωματικής εθιμοτυπίας.

Ο Σι Τζινπίνγκ αποκάλυψε ότι θα στείλει στον Αμερικανό πρόεδρο σπόρους από κινεζικά τριαντάφυλλα ως προσωπικό δώρο, ενώ ο Τραμπ, εντυπωσιασμένος από τους κήπους, σχολίασε ότι πρόκειται για «τα πιο όμορφα τριαντάφυλλα που έχει δει ποτέ κανείς».

Διπλωματία του τσαγιού μεταξύ Τραμπ και Σι

Συμφωνίες-μαμούθ δισεκατομμυρίων

Το διπλωματικό φλερτ συνοδεύτηκε και από σημαντικές οικονομικές συμφωνίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να προχωρήσει στην αγορά 200 αμερικανικών αεροσκαφών Boeing, με προοπτική ο αριθμός να φτάσει ακόμη και τα 750.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το Πεκίνο θα αυξήσει τις εισαγωγές αμερικανικού πετρελαίου, LNG και αγροτικών προϊόντων αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το παρασκήνιο για Ιράν και Στενά του Ορμούζ

Πίσω από τις κλειστές πόρτες, κυριάρχησαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Συζήτηση για το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ

«Δεν θέλουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Θέλουμε τα στενά να παραμείνουν ανοιχτά», δήλωσε ο Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι Ουάσιγκτον και Πεκίνο έχουν «πολύ παρόμοιες απόψεις» για το πώς πρέπει να ολοκληρωθεί η κρίση.

Η Ταϊβάν και η στρατηγική σιωπής του Τραμπ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η στάση του Αμερικανού προέδρου στο ζήτημα της Ταϊβάν.

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι συζήτησε εκτενώς το θέμα με τον Σι Τζινπίνγκ, ωστόσο απέφυγε να πάρει δημόσια θέση.

«Τον άκουσα προσεκτικά. Δεν έκανα κάποιο σχόλιο επ’ αυτού. Τον σέβομαι πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οι ΗΠΑ είναι η πιο “καυτή” χώρα στον κόσμο»

Μετά το γεύμα εργασίας, που περιλάμβανε παραδοσιακό κοτόπουλο Kung Pao, ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για την Ουάσιγκτον.

Λίγο αργότερα, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας στις αμερικανοκινεζικές σχέσεις:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι τώρα η πιο “καυτή” χώρα στον κόσμο και ελπίζω η σχέση μας με την Κίνα να γίνει ισχυρότερη και καλύτερη από ποτέ».
 

