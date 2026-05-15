Η πρόγνωση για τον καιρό από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Νέα επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας από το Σάββατο, με βροχές, καταιγίδες αλλά και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης.

Δύο βαρομετρικά χαμηλά πλησιάζουν τη χώρα, το ένα από την περιοχή της Ιταλίας και το δεύτερο από τις ακτές της βόρειας Αφρικής. Το δεύτερο σύστημα αναμένεται να μεταφέρει σημαντικές ποσότητες αφρικανικής σκόνης, επηρεάζοντας ιδιαίτερα περιοχές της νότιας Ελλάδας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Την ίδια ώρα, η αστάθεια που επηρέασε αρκετές περιοχές τις προηγούμενες ώρες, με μπόρες, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, υποχωρεί σταδιακά. Ο καιρός παρουσιάζει βελτίωση, με ηλιοφάνει και μόνο λίγες τοπικές νεφώσεις.

Πάντως, δεν αποκλείονται ασθενείς βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες τις απογευματινές ώρες σε ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με μέτριες εντάσεις.

Από το βράδυ της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία αλλάζει σημαντικά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους και θα ενισχυθούν, ευνοώντας τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας.

Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια αναμένονται:

ισχυρές βροχές

τοπικές καταιγίδες

πιθανές χαλαζοπτώσεις

έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα

Αντίθετα, στη νότια Ελλάδα θα επικρατήσουν:

αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης

λασποβροχές κατά τόπους

υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες

Τα μεγαλύτερα προβλήματα από την αφρικανική σκόνη αναμένονται σε:

Κρήτη

Δωδεκάνησα

Κυκλάδες

Νότια Πελοπόννησος

Στις περιοχές αυτές οι συγκεντρώσεις σκόνης ενδέχεται να ξεπεράσουν τα επιτρεπτά όρια, γι’ αυτό συνιστάται προσοχή σε άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ωστόσο, η αλλαγή του καιρού δε φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια. Από την Κυριακή αναμένεται σταδιακή επικράτηση βορειοδυτικών ανέμων (μαΐστρος), που θα βοηθήσουν στην απομάκρυνση της αφρικανικής σκόνης και στη βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Η νέα εβδομάδα αναμένεται να κυλήσει με φυσιολογική για την εποχή αστάθεια, με ηλιοφάνεια τις πρωινές ώρες και πιθανότητα απογευματινών μπόρων ή καταιγίδων σε αρκετές περιοχές.