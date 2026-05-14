Αλλάζει από σήμερα αισθητά ο καιρός, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για δεκαήμερο έντονης αστάθειας, με μπόρες, τοπικές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη η σύγκρουση ψυχρότερων αέριων μαζών από τα βόρεια με θερμότερες αέριες μάζες θα δημιουργήσει συνθήκες που ευνοούν καθημερινά φαινόμενα αστάθειας κυρίως από το μεσημέρι και μετά.

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, σήμερα από το απόγευμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι δυτικοί άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας κατά τόπους ακόμη και τα 7 μποφόρ, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Στην Αθήνα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι δυτικοί άνεμοι θα είναι ισχυροί, ιδιαίτερα στα δυτικά τμήματα της Αττικής, αγγίζοντας τα 6 μποφόρ, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παρουσιάσει μεγαλύτερη αστάθεια τις επόμενες ημέρες. Το πρωί θα επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες, όμως από το μεσημέρι και μετά θα αναπτύσσονται νεφώσεις κυρίως στα ορεινά, με πιθανότητα για μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Από την Πέμπτη και για περίπου δέκα ημέρες, η χώρα θα επηρεαστεί από ασταθείς αέριες μάζες, δημιουργώντας επαναλαμβανόμενο μοτίβο αστάθειας.

Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, το δυτικό και βόρειο Αιγαίο και τα ορεινά της Πελοποννήσου.

Τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κυρίως από το μεσημέρι έως και αργά το απόγευμα και κατά τόπους ενδέχεται να είναι έντονα, συνοδευόμενα από ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Κολυδάς: Οι περιοχές όπου θα είναι πιο έντονη η αστάθεια του καιρού

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά από σήμερα, Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους και σε άλλες ηπειρωτικές περιοχές.

Την Παρασκευή η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, με τοπικές βροχές και όμβρους, ενώ κατά τόπους περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά.

Το Σάββατο οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου, με βροχές και όμβρους στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο στα νότια.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 12 έως 24 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 17 έως 27 και στην Ήπειρο από 10 έως 20 βαθμούς.

Στη Δυτική Στερεά ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς, στην Ανατολική Στερεά έως τους 26, ενώ στην Πελοπόννησο θα αγγίξει τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 14 έως 24, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 15 έως 24, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει έως και τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ίδιας έντασης.

Στο Κεντρικό Αιγαίο θα επικρατήσουν δυτικοί έως βόρειοι άνεμοι 2 έως 4 μποφόρ, οι οποίοι από το απόγευμα θα στραφούν σε μεταβαλλόμενους έως 3 μποφόρ.

Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ και στη συνέχεια δυτικοί ίδιας έντασης.

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την ΕΜΥ

Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο θα εκδηλωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και μεμονωμένες καταιγίδες, όμως το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός αλλά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην κεντρική, ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και τις μεσημβρινές στα ηπειρωτικά κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν το πρωί στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές ενώ τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα περιοριστούν στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Στερεά καθώς και στη Θεσσαλία, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 με 26 και τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη. Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 και στην Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, το απόγευμα στα νότια δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 με 23 και τοπικά στα νότια έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα σταματήσουν. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 εξασθενούντες και στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτιοανατολικούς 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-05-2026

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι - απόγευμα στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα βόρεια όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-05-2026

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιαία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Το απόγευμα τα φαινόμενα στα βόρεια θα ενταθούν και τη νύχτα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-05-2026

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, και πρόσκαιρα το πρωί στο ανατολικό Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.