TOYOTA RACING: Δράμα και διπλοί βαθμοί

Η TOYOTA RACING διεκδίκησε με πείσμα ένα τερματισμό στο βάθρο στις 6 Ώρες του Spa-Francorchamps πριν εξασφαλίσει μια διπλή αποκομιδή βαθμών σε έναν δραματικό δεύτερο γύρο της σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής της FIA (WEC) 2026.Ένα πλήθος-ρεκόρ από 101.606 οπαδούς έγινε μάρτυρας μιας έντονης μάχης ανάμεσα σε ένα εξαιρετικό ανταγωνισμό στην κατηγορία Hypercar. Στον τελευταίο αγώνα πριν από τις 24 Ώρες του Le Mans, η TOYOTA RACING χρησιμοποίησε στρατηγική και αποφασιστική οδήγηση για να ανακάμψει από τις δύσκολες κατατακτήριες δοκιμές και να παλέψει για την πρώτη θέση.

Οι Mike Conway, Kamui Kobayashi και Nyck de Vries τερμάτισαν πέμπτοι με το TR010 HYBRID τους, μένοντας λίγο μακριά από το βάθρο παρά την καθυστερημένη επίθεση. Το #8 TR010 HYBRID των Sébastien Buemi, Brendon Hartley και Ryō Hirakawa ήταν στην δεύτερη θέση για μεγάλο μέρος του αγώνα πριν το βάθρο ξεφύγει στις τελευταίες ώρες του αγώνα.

Το #7 TR010 HYBRID ξεκίνησε τον αγώνα από τη 12η θέση και, παρά τις καλές προσπάθειες των Mike και Nyck, παρέμεινε εκτός της πρώτης 10άδας κατά τη διάρκεια των πρώτων ωρών. Τα διάφορα συμβάντα και η τολμηρή προσπέραση του Kamui, ανέβασαν το #7 στην όγδοη θέση. Ένα αυτοκίνητο ασφαλείας στο τέλος της πέμπτης ώρας ανέβασε το #7 στην τέταρτη θέση και δημιούργησε ένα συναρπαστικό φινάλε.

Ξεκινώντας από τη 16η θέση, το #8 TR010 HYBRID ανέπτυξε μια εναλλακτική στρατηγική νωρίς στον αγώνα. Μια σύντομη πρώιμη πρώτη στάση βοήθησε τον Brendon να περάσει στη δεύτερη θέση, μια θέση που κράτησαν τόσο ο Ryō όσο και ο Sébastien για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, ο Sébastien έχασε αργά την τελευταία ώρα, όταν ένα πρόβλημα γύρω από ένα pit stop σήμαινε ότι το #8 δεν ανεφοδιάστηκε πλήρως. Αυτό απαιτούσε μια επιπλέον στάση, ρίχνοντας το #8 από το top 10 πριν βγει το αυτοκίνητο ασφαλείας.

Όταν ο αγώνας συνεχίστηκε με λίγο περισσότερο από 20 λεπτά να απομένουν, ο Kamui ήταν μέρος μιας συναρπαστικής μάχης τεσσάρων αυτοκινήτων για τη δεύτερη θέση. Ένα γεμάτο δράση φινάλε είδε τον Kamui να παλεύει τροχό με τροχό με τους αντιπάλους του πριν τελικά περάσει τη γραμμή τερματισμού στην πέμπτη θέση, μόλις 6.015 δευτερόλεπτα μακριά από τη νικήτρια BMW M Team WRT. Ο Sébastien είχε επίσης μερικούς περιπετειώδεις τελευταίους γύρους και κέρδισε έναν βαθμό τερματίζοντας στη 10η θέση.

Η TOYOTA RACING επιταχύνει τώρα τις προετοιμασίες της για το αποκορύφωμα της σεζόν 2026 του WEC, τις 24 Ώρες του Le Mans που θα διεξαχθεί στις 13-14 Ιουνίου, όταν στοχεύει να διεκδικήσει την έκτη νίκη στην πίστα La Sarthe.

