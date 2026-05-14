Νέο Δ.Σ. στην ΕΝΕΔ – Πρόεδρος ξανά ο Θεοχάρης Φιλιππόπουλος

14.05.26 , 12:20 Νέο Δ.Σ. στην ΕΝΕΔ – Πρόεδρος ξανά ο Θεοχάρης Φιλιππόπουλος
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου (ΕΝΕΔ) με ανανέωση της θητείας του Θεοχάρη Φιλιππόπουλου ως προεδρεύοντος.
  • Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 12 Μαΐου 2026.
  • Το νέο Δ.Σ. είναι 6μελές και περιλαμβάνει μέλη από σημαντικούς εκδοτικούς οργανισμούς.
  • Ο Φιλιππόπουλος ευχαρίστησε τα μέλη για την εμπιστοσύνη τους και ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες της ΕΝΕΔ.
  • Η ΕΝΕΔ ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2012 και εκπροσωπεί τους κύριους εκδοτικούς οργανισμούς ψηφιακού περιεχομένου στην Ελλάδα.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου (ΕΝΕΔ)  - Ανανέωση της θητείας του Θεοχάρη Φιλιππόπουλου στην θέση του προέδρου.

Ανανεώθηκε η θητεία του Θ. Φιλιππόπουλου στην προεδρεία της ΕΝΕΔ κατά τις αρχαιρεσίες της Τρίτης 12 Μαΐου 2026. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι 6μελές και αποτελείται από τους: 
•    Πρόεδρος: Θεοχάρης Φιλιππόπουλος (ATTICA MEDIA GROUP)
•    Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Ηλιόπουλος (ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ)
•    Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Δήμας (ALTER EGO)
•    Ταμίας: Παναγιώτης Γεωργόπουλος (LIQUID MEDIA) 
•    Μέλος: Marco Struecker (ANTENNA)
•    Μέλος: Σμαρώ Κουρή (PRIME APPLICATIONS)

Ο κος Φιλιππόπουλος ευχαρίστησε τα μέλη της Ένωσης για την ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του και ακολούθησε ενημέρωση των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες της ΕΝΕΔ και τις τελευταίες εξελίξεις επί όλων των ανοιχτών θεμάτων.

Η Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου (ΕΝΕΔ) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2012, εκπροσωπεί τους σημαντικότερους εκδοτικούς οργανισμούς πρωτογενούς ψηφιακού περιεχομένου της χώρας.
 

