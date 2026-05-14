Από τις πασαρέλες Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 μέχρι τα street style looks των εβδομάδων μόδας, είδαμε το capri παντελόνι να επιστρέφει δυναμικά και να διεκδικεί ξανά τον τίτλο του must-have της σεζόν.

Το κομμάτι που κάποτε ταυτίστηκε με τη ρετρό κομψότητα των ’50s και αργότερα με την αισθητική των 2000s επιστρέφει πιο polished από ποτέ. Τα capri pants - που μπορεί να τα συναντήσεις και ως pedal pushers - δημιουργήθηκαν το 1948 από τη Γερμανίδα σχεδιάστρια Sonja de Lennart και πήραν το όνομά τους από το ιταλικό νησί Capri που ήταν και ο αγαπημένος της προορισμός διακοπών.

Η Audrey Hepburn ήταν από τις πρώτες που τα φόρεσαν - ποιος δεν τη θυμάται στην ταινία Sabrina το 1954 - αναδεικνύοντάς τα σε σύμβολο effortless κομψότητας, και την ακολούθησαν κινηματογραφικά αστέρια όπως η Marilyn Monroe και η Grace Kelly.

Σήμερα, οίκοι όπως οι Versace, Proenza Schouler και Ralph Lauren Collection τα επανέφεραν στις πασαρέλες Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 μέσα από sleek, minimal αλλά και statement εκδοχές, ενώ fashion girls όπως η Kendall Jenner, η Alexa Chung και η Hailey Bieber τα έχουν ήδη εντάξει στην καθημερινή γκαρνταρόμπα τους.

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου