Άση Μπήλιου: Τα ζώδια που θα πιεστούν σήμερα – «Είναι μία έντονη μέρα»

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Media

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου περιγράφει την ημέρα ως έντονη και γεμάτη εξελίξεις, με τη Σελήνη στον Κριό να δημιουργεί ένταση και συναισθηματική φόρτιση.
  • Οι πιεστικές όψεις της ημέρας επηρεάζουν κυρίως τους Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους, καθώς και όσους έχουν ωροσκόπο σε αυτά τα ζώδια.
  • Η σύνοδος του Ήλιου με τον Ερμή στον Ταύρο προσφέρει ευκαιρίες για επικοινωνία και διαπραγματεύσεις.
  • Σήμερα είναι μια από τις καλύτερες ημέρες για σημαντικές συζητήσεις και οικονομικούς διακανονισμούς.
  • Η ημέρα συνδυάζει ένταση και ευκαιρίες, δημιουργώντας ένα μίγμα προκλήσεων και θετικών εξελίξεων.

Μία ιδιαίτερα έντονη αλλά και γεμάτη εξελίξεις ημέρα περιέγραψε η Άση Μπήλιου μέσα από τις αστρολογικές προβλέψεις της στο Breakfast@Star, δίνοντας έμφαση τόσο στις πιεστικές όψεις της ημέρας όσο και στις ευκαιρίες που δημιουργούνται σε επίπεδο επικοινωνίας και επαφών.

Όπως εξήγησε η γνωστή αστρολόγος, η Σελήνη βρίσκεται στον Κριό, κάτι που από μόνο του δημιουργεί ένταση, παρορμητισμό και αυξημένη συναισθηματική φόρτιση.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Τα σημαντικά της ημέρας είναι ότι έχουμε μία Σελήνη στον Κριό. Είναι μία έντονη μέρα. Γενικά όταν η Σελήνη είναι σε αυτό το ζώδιο, που είναι πολύ δυναμικό, αλλά δεν είναι μόνη της σε αυτό το ζώδιο. Είναι πια με τον Κρόνο αντάμα, είναι με τον Ποσειδώνα, είναι με τον Άρη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Άση Μπήλιου τόνισε ότι οι όψεις της ημέρας κάνουν το κλίμα αρκετά πιο απαιτητικό για συγκεκριμένα ζώδια, ειδικά για όσους ανήκουν στα παρορμητικά ζώδια ή έχουν ωροσκόπο σε αυτά.

«Σήμερα κάνει και τετράγωνο με τον Δία, κάτι που κάνει την ημέρα λίγο πιο πιεστική για τους Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους ή όσους έχουν ωροσκόπο σε αυτά τα ζώδια. Είναι από τις μέρες που είναι λίγο πιο περίεργες», σημείωσε.

Ωστόσο, η ημέρα δεν έχει μόνο δυσκολίες, καθώς σύμφωνα με την αστρολόγο, η σύνοδος του Ήλιου με τον Ερμή στο ζώδιο του Ταύρου δημιουργεί ένα πιο θετικό έδαφος για επικοινωνία, επαφές και σημαντικές συζητήσεις.

«Σήμερα έχουμε και τη σύνοδο του Ήλιου με τον Ερμή στο ζώδιο του Ταύρου, πριν αναχωρήσουν και οι δύο. Ο Ερμής πρώτος, την Κυριακή που θα περάσει στους Διδύμους και την άλλη εβδομάδα και ο Ήλιος», εξήγησε.

Μάλιστα, η ίδια υπογράμμισε ότι πρόκειται για μία από τις καλύτερες ημέρες για διαπραγματεύσεις, συνεννοήσεις και οικονομικούς ή προσωπικούς διακανονισμούς.

«Είναι από αυτές τις μέρες που τουλάχιστον για κάποιους μπορεί να φέρει μία θετική εξέλιξη σε θέματα που αφορούν επικοινωνία, σε ό,τι έχει να κάνει με διαπραγματεύσεις και επαφές. Αν έχετε να κάνετε έναν διακανονισμό ή κάτι να συζητήσετε, είναι από τις μέρες που πιο εύκολα μπορείτε να το κάνετε», είπε χαρακτηριστικά.

Οι αστρολογικές εξελίξεις της ημέρας φαίνεται πως δημιουργούν ένα μίγμα έντασης αλλά και ευκαιριών. 

