«Το Ferto μιλά για απληστία»: Ο Akylas εξηγεί τι συμβολίζουν τα δωμάτια

«Μου έλεγαν να αλλάξω καριέρα», είπε πριν τον τελικό της Eurovision

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Ap images
Οι δηλώσεις του Akyla / Βίντεο: star.gr

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akylas προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision 2026 με το τραγούδι "Ferto", που μιλά για την απληστία και την υπερκατανάλωση.
  • Τα δωμάτια στην εμφάνισή του συμβολίζουν την αιωνιότητα, τη δόξα και τα χρήματα.
  • Ο Akylas εξέφρασε τους φόβους του πριν την εμφάνιση, αλλά τελικά ένιωσε αυτοπεποίθηση στη σκηνή.
  • Το "Ferto" είναι ένα τραγούδι που αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες της γενιάς του και την ανάγκη για προσωπική λύτρωση.
  • Συμβουλεύει τους νέους καλλιτέχνες να πιστεύουν στον εαυτό τους και να κυνηγούν τα όνειρά τους.

Ο Akylas, διαγωνίστηκε με το «Ferto» στον Α' Ημιτελικό της Εurovision 2026 και κατάφερε με τον ανεβαστικό του ρυθμό να πάρει το «χρυσό» εισιτήριο και να προκριθεί στον μεγάλο τελικό του 70ού μουσικού διαγωνισμού. Λίγο πριν ανέβει ξανά στη σκηνή βρέθηκε στο Eurofan House και -φυσικά- το star.gr και η Αντωνία Παπαδοπούλου ήταν εκεί. 

 Τι συμβολίζουν τα δωμάτια; Ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει μέσα από την πολυσύνθετη εμφάνισή του; 

«Το δωμάτιο με το άγαλμα αφορά στην αιωνιότητα και την αρχαία Ιστορία. Το πρώτο, το όμορφο δωμάτιό μου με τα γατίσια αυτιά, αφορά στη δόξα, ενώ το τελευταίο δωμάτιο αφορά στα χρήματα», δήλωσε ο 27χρονος καλλιτέχνης. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akylas👾 (@akylas__)

 

Ο Akylas αναφέρθηκε επίσης και στον φόβο που είχε στην αρχή με τα όσα πρέπει να κάνει πάνω στη σκηνή, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Ήμουν τόσο φοβισμένος, πραγματικά σκεφτόμουν: "Κι αν πέσω, τι θα συμβεί; Και αν κάποια πυροτεχνήματα μπουν στα μάτια μου ενώ κάνω σκούτερ, τότε τι θα συμβεί;" Ήμουν τόσο, τόσο αγχωμένος. Αλλά όταν το έκανα, σκέφτηκα: "ω, Θεέ μου, αυτό είναι. Αυτό είναι"».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akylas👾 (@akylas__)

 

Επιπρόσθετα δήλωσε ότι όλο αυτό που παρουσιάζει στη σκηνή της Εurovision είναι σαν μία θεατρική παράσταση: «Στην πραγματικότητα μια παράσταση όπως αυτή, είναι σαν, θεατρική. Σαν, ένα, θεατρικό έργο, ξέρεις, στη σκηνή σε μόλις τρία λεπτά. Ναι, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο συμβαίνει στη σκηνή της Eurovision».

Ενώ για το μύνημα που θέλει να περάσει στο κοινό ο Akylas με το «Ferto» είναι: «Λοιπόν, το Ferto φαίνεται σαν ένα αστείο τραγούδι
στην αρχή. Είναι ένα αστείο τραγούδι, φυσικά. Αλλά έχει κάτι γλυκόπικρο μέσα του, όπως και η ζωή. Το Ferto μιλάει για την απληστία και την υπερκατανάλωση, την αδιάκοπη ανθρώπινη ανάγκη να θέλουμε πάντα όλο και περισσότερα πράγματα, σε μια προσπάθεια να γεμίσουμε τα κενά που άφησε η στέρηση. Και είναι η φωνή, στην πραγματικότητα, της γενιάς μου, ειδικά των Ελλήνων, επειδή μεγαλώσαμε σε μια πραγματικά μεγάλη οικονομική κρίση. Έτσι, πολλοί από εμάς μεγαλώσαμε με την αίσθηση ότι κάτι έλειπε. Θυμάμαι τον εαυτό μου ως παιδί στο σπίτι, είχαμε τόσες πολλές δυσκολίες, τόσα πολλά οικονομικά προβλήματα στο σπίτι μου. Και, είναι ένα τραγούδι ευγνωμοσύνης, επίσης προς τη μητέρα μου και προς όλους εκείνους τους γονείς εκεί έξω που προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο που μπορούν για τα παιδιά τους, ακόμη κι αν δεν έχουν πολλά...».

 

 

Σε αυτό το σημείο των δηλώσεών του ο 27χρονος καλλιτέχνης καταχειροκροτήθηκε και συνέχισε λέγοντας: «Και είναι για όλα αυτά τα παιδιά εκεί έξω που φοβούνται να κάνουν το μεγάλο βήμα, επειδή δεν έχουν χρήματα ή δεν έχουν γνωριμίες, γιατί, ξέρετε, εγώ... Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη, στην Ελλάδα, ως queer αγόρι που υπέστη τόσο πολύ bullying και, ξέρετε, δεν είχα χρήματα, δεν είχα γνωριμίες, καμία γνωριμία. Τόσοι πολλοί άνθρωποι μου έλεγαν ότι πρέπει να σταματήσω να το κάνω αυτό και ότι πρέπει να αλλάξω καριέρα και ότι σπαταλάω τον χρόνο μου. Αλλά ποτέ δεν τους άκουσα και ποτέ δεν σταμάτησα. Και αυτό πρέπει να κάνετε όλοι σας».

Κλείνοντας, έδωσε ένα μία συμβουλή σε όλους τους νέους καλλιτέχνες, λέγοντας ότι: «Έχετε τη μαγεία στα χέρια σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας 100% αν το θέλετε. Απλά πιστέψτε στον εαυτό σας και αγαπήστε τον περισσότερο».

Οι στίχοι του τραγουδιού κινούνται γύρω από την έννοια της εσωτερικής σύγκρουσης, της απώλειας αλλά και της ανάγκης για προσωπική λύτρωση. Όπως χαρακτηριστικά τραγουδά στο «Ferto» o Akylas: «Κυνηγάω τα πάντα µέχρι να τα φτάσω. Θελω ενα στέµµα κι έναν θρόνο να κάτσω. Ενα µπλοκ επιταγών και check σε όλους να γράψω. Φέρε µου ένα ποτό που θέλω να ξεδιψάσω. Φέρτα µου όλα όλα πάλι δε θα χορτάσω», καυτηριάζοντας τη στάση των ανθρώπων που δεν αρκούνται σε αυτά που έχουν.

 

