Μια απρόσμενη περιπέτεια έζησε η Ανθή Βούλγαρη τα ξημερώματα της Πέμπτης 14 Μαΐου, λίγο πριν βρεθεί στο πλατό της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega». Η γνωστή παρουσιάστρια αποκάλυψε on air το περιστατικό που τη συντάραξε, περιγράφοντας πώς ένας κάδος που είχε τυλιχτεί στις φλόγες κοντά στο σπίτι της την ανάγκασε να κινητοποιηθεί άμεσα.

Όπως εξήγησε, ενώ κατευθυνόταν προς το κανάλι, αντιλήφθηκε φωτιά σε κάδο απορριμμάτων σε κατοικημένη περιοχή και χωρίς δεύτερη σκέψη επικοινώνησε με την Πυροσβεστική, ενώ προσπάθησε να ενημερώσει και το κοντινό αστυνομικό τμήμα.

Το θέμα σχολιάστηκε με χιούμορ στο πλατό, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να πειράζει τη συνεργάτιδά του στον αέρα της εκπομπής.

«Πηγαίνεις στον δρόμο, σε ένα μέρος, σε μία κατοικημένη περιοχή, και βλέπεις έναν κάδο να καίγεται, πας και χτυπάς την καμπάνα του χωριού; Πας και χτυπάς στο αστυνομικό τμήμα;», είπε αρχικά ο παρουσιαστής, δίνοντας πιο ανάλαφρο τόνο στη συζήτηση.

Η Ανθή Βούλγαρη, ωστόσο, περιέγραψε με λεπτομέρειες όσα συνέβησαν: «Δεν τα λέει σωστά, είδα έναν κάδο με φωτιά το πρωί, λαμπαδιάσαμε. Πήρα την πυροσβεστική όπως έπρεπε να κάνω, ως όφειλα σαν πολίτης αυτού του τόπου, και μετά λέω είναι το αστυνομικό τμήμα, οι άνθρωποι δεν το έχουν πάρει χαμπάρι».

Τότε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος συνέχισε το χιουμοριστικό του σχόλιο λέγοντας: «Ναι πήγε χτύπησε την πόρτα του αστυνομικού και του λέει “που είσαι ρε φίλε κοιμάσαι; Εδώ καιγόμαστε”».

Η παρουσιάστρια έσπευσε να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη: «Δεν του είπα έτσι, είχε τα κουβούκλια έξω, δεν ήταν άνθρωπος εκεί, χτύπησα να δω αν ήταν κανείς μέσα, δεν ήταν. Παίρνω τηλέφωνο να δω που είναι, λέω “πού είστε; Γεια σας! Έχει πάρει φωτιά από πίσω σας”».

Η κουβέντα ολοκληρώθηκε με νέο πείραγμα από τον παρουσιαστή, ο οποίος ανέφερε: «Έπρεπε να ειδοποιήσεις την πυροσβεστική, την καμπάνα της Παιανίας; Μας στέλνουν εδώ μηνύματα κάποιος χτυπούσε την καμπάνα το πρωί».

Το απρόοπτο περιστατικό έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης στα social media, με πολλούς τηλεθεατές να σχολιάζουν τόσο την ψύχραιμη αντίδραση της Ανθής Βούλγαρη όσο και τον απολαυστικό διάλογο που ακολούθησε στον αέρα της εκπομπής.