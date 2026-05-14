Η σκηνική παρουσία της Antigoni με το Jalla για την κυπριακή συμμετοχή, αποτελεί μια από τις πιο...hot εμφανίσεις της φετινής Eurovision, φέρνοντας το Greek kefi στη σκηνή της Βιέννης.

Eurovision 2026: Η Antigoni θέλει.. jalla!

Όπως βλέπουμε στα πλάνα που προβλήθηκαν στην εκπομπή Breakfast@star, δηλαδή του σόου που γίνεται για να ψηφίσουν οι κριτικές επιτροπές των χωρών, η τραγουδίστρια που εκπροσωπεί την Κύπρο ξεσήκωσε το κοινό με τη σκηνική της παρουσία.

Η κεντρική ιδέα της εμφάνισης βασίζεται στην έννοια της φιλοξενίας και της γιορτής, με την performer να κυριαρχεί πάνω σε ένα εντυπωσιακό λευκό τραπέζι που λειτουργεί ως πασαρέλα και σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη χορογραφία.

Η Antigoni, με την ιδιαίτερη βραχνή χροιά της και την εκρηκτική της ενέργεια, πλαισιώνεται από μια ομάδα χορευτριών που εκτελούν μια σύγχρονη εκδοχή παραδοσιακών κινήσεων, συνδέοντας το σήμερα με τις ρίζες του νησιού.

Ο φωτισμός παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς οι θερμές αποχρώσεις του πορτοκαλί και του χρυσού κατακλύζουν την αρένα, δημιουργώντας την αίσθηση ενός ηλιοβασιλέματος στην Κύπρο, ενώ η χρήση πυροτεχνημάτων στο τελευταίο μέρος του τραγουδιού κορυφώνει την ένταση.

Το οπτικό αποτέλεσμα, υπό την καθοδήγηση της καλλιτεχνικής διευθύντριας Sacha Jean-Baptiste, είναι εξαιρετικό για την τηλεοπτική μετάδοση, με γρήγορες εναλλαγές πλάνων που ακολουθούν τον έντονο ρυθμό του τσιφτετελιού. Η Antigoni δείχνει να απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο, μεταδίδοντας μια αίσθηση αυτοπεποίθησης και χαράς που κάνει το κοινό να συμμετέχει ενεργά, επιβεβαιώνοντας γιατί το Jalla θεωρείται ένα από τα πιο ξεσηκωτικά κομμάτια του φετινού διαγωνισμού.