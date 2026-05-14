Eurovision: H εμφάνιση της Antigoni για την Κύπρο - Διέρρευσαν τα πλάνα

Φωτιές και... tsifteteli για το Jalla!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.05.26 , 14:10 Opel “Electric ALL IN”: Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση γίνεται πιο εύκολη
14.05.26 , 14:00 Survivor: Η ανατριχιαστική φωτογραφία που έδειξε ο Σταύρος στην αδελφή του
14.05.26 , 14:00 Eurovision Dara: Τα μαθήματα φωνητικής στην Αθήνα και η φιλία με τον Akyla
14.05.26 , 13:55 Άση Μπήλιου: Τα ζώδια που θα πιεστούν σήμερα – «Είναι μία έντονη μέρα»
14.05.26 , 13:18 Η Φαίη Σκορδά για το πρόβλημα της υγείας της: «Σχολίασαν πως έχω πρηξίματα»
14.05.26 , 13:16 «Καμπανάκι» IATA: Αναπόφευκτες οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια
14.05.26 , 13:05 Akylas: «Έμαθα να παίζω και να γράφω τραγούδια από το... YouTube!»
14.05.26 , 13:00 Ποσειδώνια 2026: Η ελληνική ναυτιλία κινεί τον κόσμο
14.05.26 , 12:57 Περιστέρι: Τα έξι παιδιά ζούσαν σε 27 τ.μ μέσα σε ακαθαρσίες και σκουπίδια
14.05.26 , 12:46 Capri Pants: Η major τάση του καλοκαιριού και πώς να τη φορέσεις
14.05.26 , 12:40 MasterChef: Ο Ανδρέας «σήκωσε» μανίκια - Σε ποιους έκανε παρατήρηση;
14.05.26 , 12:31 Eurovision: H εμφάνιση της Antigoni για την Κύπρο - Διέρρευσαν τα πλάνα
14.05.26 , 12:22 Survivor: Εξετάζεται η μεταφορά του Σταύρου Φλώρου στο Μαϊάμι για θεραπεία
14.05.26 , 12:20 Νέο Δ.Σ. στην ΕΝΕΔ – Πρόεδρος ξανά ο Θεοχάρης Φιλιππόπουλος
14.05.26 , 12:20 Παντρεύεται ο γιος του Νότη Σφακιανάκη- Όλες οι πληροφορίες
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Κοινωνικός Τουρισμός: Είναι οριστικό - Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα
Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»
«Το Ferto μιλά για απληστία»: Ο Akylas εξηγεί τι συμβολίζουν τα δωμάτια
Αλλαγές στον ANT1: Η αποχώρηση Λιαρέλλη, η Κοσιώνη και ο Παπαδρόσος
Φαίη Σκορδά: Το πάρτι για τα 12ά γενέθλια του γιου της Δημήτρη Λιάγκα
Αγοραστή Αρβανίτη:Οι σπουδές, τα παιδιά & ο γάμος με τον Θανάση Τσαλταμπάση
Η Φαίη Σκορδά για το πρόβλημα της υγείας της: «Σχολίασαν πως έχω πρηξίματα»
Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα
Πατήσια: Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πώς θα εμφανιστεί η Κύπρος και η Antigoni στη Eurovision 2026/ Βίντεο Breakfast@star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Antigoni εκπροσωπεί την Κύπρο στη Eurovision με το κομμάτι 'Jalla'.
  • Η εμφάνιση της συνδυάζει φιλοξενία και γιορτή, με εντυπωσιακή σκηνική παρουσία.
  • Χρησιμοποιείται λευκό τραπέζι ως πασαρέλα, με χορεύτριες που εκτελούν παραδοσιακές κινήσεις.
  • Ο φωτισμός με πορτοκαλί και χρυσές αποχρώσεις δημιουργεί ατμόσφαιρα ηλιοβασιλέματος.
  • Η χρήση πυροτεχνημάτων και γρήγορες εναλλαγές πλάνων ενισχύουν την ένταση της εμφάνισης.

Η σκηνική παρουσία της Antigoni με το Jalla για την κυπριακή συμμετοχή, αποτελεί μια από τις πιο...hot εμφανίσεις της φετινής Eurovision, φέρνοντας το Greek kefi στη σκηνή της Βιέννης.

Eurovision 2026: Η Antigoni θέλει.. jalla!

Eurovision 2026: Η Antigoni θέλει.. jalla!

Όπως βλέπουμε στα πλάνα που προβλήθηκαν στην εκπομπή Breakfast@star, δηλαδή του σόου που γίνεται για να ψηφίσουν οι κριτικές επιτροπές των χωρών, η τραγουδίστρια που εκπροσωπεί την Κύπρο ξεσήκωσε το κοινό με τη σκηνική της παρουσία

Antigoni: Το Love Island, η παρουσιάστρια μαμά και η Eurovision

Η κεντρική ιδέα της εμφάνισης βασίζεται στην έννοια της φιλοξενίας και της γιορτής, με την performer να κυριαρχεί πάνω σε ένα εντυπωσιακό λευκό τραπέζι που λειτουργεί ως πασαρέλα και σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη χορογραφία.

Η Antigoni, με την ιδιαίτερη βραχνή χροιά της και την εκρηκτική της ενέργεια, πλαισιώνεται από μια ομάδα χορευτριών που εκτελούν μια σύγχρονη εκδοχή παραδοσιακών κινήσεων, συνδέοντας το σήμερα με τις ρίζες του νησιού. 

Eurovision 2026: Η Antigoni με το Jalla θα... βάλει φωτιά στη Βιέννη!

Ο φωτισμός παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς οι θερμές αποχρώσεις του πορτοκαλί και του χρυσού κατακλύζουν την αρένα, δημιουργώντας την αίσθηση ενός ηλιοβασιλέματος στην Κύπρο, ενώ η χρήση πυροτεχνημάτων στο τελευταίο μέρος του τραγουδιού κορυφώνει την ένταση.

Το οπτικό αποτέλεσμα, υπό την καθοδήγηση της καλλιτεχνικής διευθύντριας Sacha Jean-Baptiste, είναι εξαιρετικό για την τηλεοπτική μετάδοση, με γρήγορες εναλλαγές πλάνων που ακολουθούν τον έντονο ρυθμό του τσιφτετελιού. Η Antigoni δείχνει να απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο, μεταδίδοντας μια αίσθηση αυτοπεποίθησης και χαράς που κάνει το κοινό να συμμετέχει ενεργά, επιβεβαιώνοντας γιατί το Jalla θεωρείται ένα από τα πιο ξεσηκωτικά κομμάτια του φετινού διαγωνισμού.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROVISION 2026
 |
EUROVISION
 |
EUROVISION ΚΥΠΡΟΣ
 |
JALLA
 |
ANTIGONI
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top