Ο Akylas λίγες μέρες προτού ανέβει στη σκηνή του μεγάλου τελικού της Eurovision βρέθηκε στο Eurofan House, όπου έδωσε την ευκαιρία στους fans του να τον γνωρίσουν καλύτερα, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την προσωπική του ζωή και την καριέρα του. Φυσικά, το star.gr και η Αντωνία Παπαδοπούλου ήταν εκεί.

Όλα ξεκίνησαν με αφορμή την πανδημία του Covid: «Βασικά, η μουσική μου ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Αγόρασα ένα γιουκαλίλι και έμαθα να παίζω και να γράφω τραγούδια από το YouTube. Έπειτα, χρησιμοποίησα την πλατφόρμα Tik Tok για να ανεβάσω τη δουλειά μου. Και είναι τόσο σημαντικό, γιατί τώρα έχουμε αυτές τις πλατφόρμες και δεν χρειαζόμαστε κανέναν. Εννοώ, μπορούμε απλά να ανεβάζουμε τη μουσική μας και δεν πρέπει να φοβόμαστε ή να ντρεπόμαστε. Απλά δώστε τη μουσική σας στον κόσμο», είπε.

Παράλληλα, εργάστηκε στην εστίαση για τα προς το ζην, όπως ανέφερε: «Άρχισα να μαγειρεύω, να δουλεύω σε κουζίνες και παράλληλα ασχολιόμουν και με τη μουσική μου».

Έπειτα εργάστηκε για δύο χρόνια σε κρουαζιερόπλοιο: «Ήταν πραγματικά ένα μεγάλο μάθημα για μένα. Τραγουδούσα σχεδόν κάθε βράδυ. Ροκ τραγούδια, ντίσκο τραγούδια, λαϊκά τραγούδια. Ήταν ένα σχολείο για μένα, μουσικό σχολείο για μένα» δήλωσε.

Ενώ αποκάλυψε τους καλλιτέχνες που τον ενέπνευσαν, όπως οι Elvis Presley και Lady Gaga. Η τελευταία, μάλιστα, τον βοήθησε στα σχολικά του χρόνια: «Φυσικά η Lady Gaga. Πιστεύω ότι με βοήθησε πάρα πολύ στα χρόνια του λυκείου. Μου είπε να μη φοβάμαι να είμαι ο εαυτός μου γιατί γεννήθηκα έτσι».

Στο τέλος των δηλώσεών του, ο Akylas καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους, δείχνοντας την ευγνωμοσύνη και τη συγκίνησή του: