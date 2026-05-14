Akylas: «Έμαθα να παίζω και να γράφω τραγούδια από το... YouTube!»

«Είναι πολύ εύκολο! Μετά ανέβαζα τα τραγούδια στο TikTok»

Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Ap images

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akylas ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μαθαίνοντας να παίζει γιουκαλίλι μέσω YouTube.
  • Χρησιμοποίησε το TikTok για να προωθήσει τη μουσική του, τονίζοντας τη σημασία των ψηφιακών πλατφορμών.
  • Εργάστηκε στην εστίαση και σε κρουαζιερόπλοιο, όπου απέκτησε πολύτιμες μουσικές εμπειρίες.
  • Εμπνεύστηκε από καλλιτέχνες όπως οι Elvis Presley και Lady Gaga, που τον βοήθησαν να αποδεχτεί τον εαυτό του.
  • Καταχειροκροτήθηκε από τους fans του στο Eurofan House, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη και συγκίνηση.

Ο Akylas λίγες μέρες προτού ανέβει στη σκηνή του μεγάλου τελικού της Eurovision βρέθηκε στο Eurofan House, όπου έδωσε την ευκαιρία στους fans του να τον γνωρίσουν καλύτερα, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την προσωπική του ζωή και την καριέρα του. Φυσικά, το star.gr και η Αντωνία Παπαδοπούλου ήταν εκεί.

«Το Ferto μιλά για απληστία»: Ο Akylas εξηγεί τι συμβολίζουν τα δωμάτια

Όλα ξεκίνησαν με αφορμή την πανδημία του Covid: «Βασικά, η μουσική μου ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Αγόρασα ένα γιουκαλίλι και έμαθα να παίζω και να γράφω τραγούδια από το YouTube. Έπειτα, χρησιμοποίησα την πλατφόρμα Tik Tok για να ανεβάσω τη δουλειά μου. Και είναι τόσο σημαντικό, γιατί τώρα έχουμε αυτές τις πλατφόρμες και δεν χρειαζόμαστε κανέναν. Εννοώ, μπορούμε απλά να ανεβάζουμε τη μουσική μας και δεν πρέπει να φοβόμαστε ή να ντρεπόμαστε. Απλά δώστε τη μουσική σας στον κόσμο», είπε. 

Παράλληλα, εργάστηκε στην εστίαση για τα προς το ζην, όπως ανέφερε: «Άρχισα να μαγειρεύω, να δουλεύω σε κουζίνες και παράλληλα ασχολιόμουν και με τη μουσική μου».

 

 

Έπειτα  εργάστηκε για δύο χρόνια σε κρουαζιερόπλοιο: «Ήταν πραγματικά ένα μεγάλο μάθημα για μένα. Τραγουδούσα σχεδόν κάθε βράδυ. Ροκ τραγούδια, ντίσκο τραγούδια, λαϊκά τραγούδια. Ήταν ένα σχολείο για μένα, μουσικό σχολείο για μένα» δήλωσε. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akylas👾 (@akylas__)

Ενώ αποκάλυψε τους καλλιτέχνες που τον ενέπνευσαν, όπως οι Elvis Presley και Lady Gaga. Η τελευταία, μάλιστα, τον βοήθησε στα σχολικά του χρόνια: «Φυσικά η Lady Gaga. Πιστεύω ότι με βοήθησε πάρα πολύ στα χρόνια του λυκείου. Μου είπε να μη φοβάμαι να είμαι ο εαυτός μου γιατί γεννήθηκα έτσι»

Ο Akylas τραγούδησε Lady Gaga στο Eurofan House – «Μου έμαθε να μη φοβάμαι»

Στο τέλος των δηλώσεών του, ο Akylas καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους, δείχνοντας την ευγνωμοσύνη και τη συγκίνησή του:

