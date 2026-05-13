Ο Akylas τραγούδησε Lady Gaga στο Eurofan House – «Μου έμαθε να μη φοβάμαι»

Το κόκκινο superhero look του που εντυπωσίασε, δια χειρός Γιάννη Λάσκου

Ο Akylas Τραγούδησε Lady Gaga Στο Eurofan House

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akylas τραγούδησε Lady Gaga στο Eurofan House της Eurovision 2026, ενθουσιάζοντας το κοινό.
  • Αναφέρθηκε στους μουσικούς του ήρωες, κυρίως στον Elvis Presley και τη Lady Gaga, που τον επηρέασαν θετικά.
  • Η Lady Gaga τον βοήθησε να αποδεχτεί τον εαυτό του κατά τα σχολικά του χρόνια.
  • Φ wore a superhero outfit σχεδιασμένο από τον Γιάννη Λάσκο, που συνδύαζε σύγχρονη κομψότητα και θεατρικό χαρακτήρα.
  • Οι θαυμαστές είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες στην εκδήλωση.

Μία ξεχωριστή στιγμή με πρωταγωνιστή τον Akyla απαθανάτισαν το Star.gr και η Αθανασία Βογιάρη στο Eurofan House της Eurovision 2026.

Akylas - Τραυματισμός: «Μην ανησυχείτε. Θα είμαι μια χαρά μέχρι τον τελικό»

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού μίλησε για τα μουσικά του είδωλα, αποκάλυψε ποιοι καλλιτέχνες τον επηρέασαν περισσότερο και στη συνέχεια τραγούδησε ζωντανά μπροστά στους fans μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Lady Gaga.

Όταν ρωτήθηκε ποια πρόσωπα αποτέλεσαν έμπνευση για εκείνον, ο Akylas απάντησε με χιούμορ: «Έλεγα πολύ τη Τζούλια Αλεξανδράτου στο TikTok».

Στη συνέχεια όμως εξήγησε σοβαρά πως μία από τις μεγαλύτερες μουσικές του επιρροές είναι ο Elvis Presley, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη Lady Gaga και στο πόσο τον βοήθησε στα σχολικά του χρόνια.

«Φυσικά η Lady Gaga. Πιστεύω ότι με βοήθησε πάρα πολύ στα χρόνια του λυκείου. Μου είπε να μη φοβάμαι να είμαι ο εαυτός μου γιατί γεννήθηκα έτσι». Και συνέχισε συγκινημένος: «Με βοήθησε πάρα πάρα πολύ».

Akylas: «Πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται, μωρά μου! Let's go!»

Όταν οι fans τού ζήτησαν να τραγουδήσει κάτι από Elvis Presley ή Lady Gaga, εκείνος δέχτηκε χαμογελώντας και στη συνέχεια ερμήνευσε στίχους από το «Born This Way», ξεσηκώνοντας το κοινό: "I'm on the right track baby, I was born this way. Don't hide yourself in regret, just love yourself and you're set".

Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα και επευφημίες, με τον Akylas να συνεχίζει λίγα δευτερόλεπτα αργότερα τραγουδώντας και στίχους από το «Ferto».

 Το κόκκινο superhero look του που εντυπωσίασε, δια χειρός Γιάννη Λάσκου

Ο Γιάννης Λάσκος, σχεδίασε ένα μοναδικό outfit για τον Akyla. για την εκδήλωση «Eurofan House x Wiwibloggs», στην οποία οι θαυμαστές μπορούσαν να δουν από κοντά τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες. Συγκεκριμένα, ο σχεδιαστής μόδας έγραψε σε νέα του ανάρτηση για την εν λόγω εμφάνιση: «O Akylas, είναι ένα άτομο, που μας μάγεψε, από την πρώτη στιγμή, με την θετική του ενέργεια, το λαμπερό χαμόγελο, την καλοσύνη, την απλότητα. Δημιουργήσαμε ένα ειδικό outfit, εμπνευσμένο από σούπερ-ήρωες, ειδικά για εκείνον, επηρεασμένο από το τολμηρό στυλ και τις σύγχρονες τάσεις… Μια δημιουργία haute couture… εκφράζοντας πλήρως την αισθητική και την ταυτότητα του ατελιέ μας, ενώ παράλληλα συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με ένα δυνατό, θεατρικό χαρακτήρα. Akyla, ελπίζουμε σε εσένα και σου ευχόμαστε καλή επιτυχία στη Eurovision. FERTO»!

