Κρήτη: Νέες φωτογραφίες ντοκουμέντα από τον ξυλοδαρμό της 28χρονης

Στη φυλακή ο 30χρονος - Τι υποστήριξε στην απολογία του

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο άνδρας που κατηγορείται για τον σοβαρότατο τραυματισμό της συζύγου του και μητέρας τεσσάρων παιδιών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν την άγγιξε και ότι δε γνωρίζει πώς βρέθηκε στο δρόμο τραυματισμένη. 

Κρήτη: Σκληρές εικόνες από το σημείο που βρέθηκε αιμόφυρτη η 28χρονη

Ωστόσο, σημείο-κλειδί στην υπόθεση αποτελεί ο προφυλακτήρας του αυτοκινήτου του, ο οποίος έχει καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε η Γωγώ Αποστολάκη για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star. 

Σε εικόνα του οχήματος του κατηγορούμενου, περίπου μία ώρα πριν τον σοβαρό τραυματισμό της 28χρονης μητέρας, ο προφυλακτήρας στη θέση του.

Κρήτη: Nτοκουμέντο από το όχημα του κατηγορούμενου

Όμως μετά τον τραυματισμό ο προφυλακτήρας έλειπε. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν μέσα στο όχημα, με τον κατηγορούμενο να υποστηρίζει ότι αποκολλήθηκε κατά τη διαδρομή, λόγω πρόσκρουσης σε μπάρα. Επέμεινε, επίσης, ότι δεν έριξε τη σύζυγό του από το όχημα ούτε την παρέσυρε στη συνέχεια.

«Είδα ξαφνικά να ανοίγει η πόρτα ενώ οδηγούσα και είδα τη σύζυγό μου να πέφτει στον δρόμο. Είχαμε λογοφέρει πριν, χωρίς όμως ιδιαίτερη ένταση. Ποτέ δεν την έχω ακουμπήσει. Τη λατρεύω και πιστεύω ότι θα αποκατασταθεί η αλήθεια».

Κρήτη: Ξυλοδαρμός 28χρονης

Κρήτη: Η κρίσιμη κατάθεση της 28χρονης μητέρας

Η 28χρονη μητέρα δεν έχει ακόμη δώσει κατάθεση και παραμένει στο νοσοκομείο. Οι συγγενείς της βρέθηκαν σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου καθ’ όλη τη διάρκεια της απολογίας του κατηγορούμενου για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η μητέρα της 28χρονης έχει καταθέσει στις αρχές ότι είχαν σημειωθεί και στο παρελθόν και άλλα επεισόδια με το τελευταίο να καταγράφεται τον Ιανουάριο του 2026 και ενώ η κοπέλα ήταν έγκυος.

