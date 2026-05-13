Κυψέλη: Η στιγμή που άνδρας επιτίθεται με κλωτσιές σε μητέρα και παιδί

«Άρχισε να χτυπάει την κόρη μου, είναι επικίνδυνος», λέει η μητέρα στο Star

13.05.26 , 20:30
Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση σε μητέρα και την 8χρονη κόρη της / Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Κυψέλη, όταν ένας άνδρας από το Σουδάν επιτέθηκε σε ένα 8χρονο κοριτσάκι και τη μητέρα του σε στάση λεωφορείου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Βαγγέλης Γκούμας, ο Σουδανός κλώτσησε την 8χρονη μαζί με τη μητέρα του. Η γυναίκα, τρομοκρατημένη προσπάθησε να προστατεύσει το παιδί της από έναν άνδρα, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν σε κατάσταση αμόκ.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν στέκονταν μπροστά στη βιτρίνα ενός καταστήματος, όταν εντελώς αδικαιολόγητα άρχισε να κάνει χειρονομίες προς το μέρος τους. Περαστικός που είδε το περιστατικό έσπευσε να σώσει τη γυναίκα και το παιδί, χτυπώντας με γροθιά τον δράστη στο πρόσωπο.

«Είναι μια ταινία τρόμου αυτό που έγινε χθες. Με χτύπησε στη μύτη με δύναμη και μου έσπασε τα γυαλιά. Τον χτύπησε με κλωτσιά και του είπε να φύγει. Εκείνος χρησιμοποιούσε κάποιες λέξεις που δεν μπορούμε να πούμε σε ένα μικρό παιδί, δεν μπορώ να το πω... Είπαμε γλιτώσαμε αλλά ούτε δύο λεπτά, γύρισε αυτός και άρχισε να χτυπάει την κόρη μου. Έχει θέμα με τα μικρά παιδιά να ξέρετε», περιέγραψε η μητέρα.

Ένας ηλικιωμένος, ο οποίος είδε τον Σουδανό να επιτίθεται, προσπάθησε να βοηθήσει και δέχθηκε χτυπήματα με το σίδερο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη στάση Καλιφρονά στη Δροσοπούλου, σε ένα κεντρικό σημείο. Ο άνδρας, αφού χτύπησε τον ηλικιωμένο, τη γυναίκα και το παιδάκι, τράπηκε σε φυγή. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σουδανός τον Φεβρουάριο αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Ναυπλίου. Έπρεπε να δίνει το «παρών» για υπόθεση ναρκωτικών στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, κάτι που δεν έκανε τους τελευταίους μήνες. Η αστυνομία ενημέρωνε όλο το διάστημα εγγράφως την εισαγγελία.

