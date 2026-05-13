Ducatisti στην Ελλάδα: Συμμετείχαν στην παγκόσμια γιορτή της Ducati

Το πάθος εκφράζεται στο «We Ride As One 2026»

Η Ducati στην Ελλάδα συμμετείχε στο We Ride As One 2026, την παγκόσμια γιορτή της μάρκας που ένωσε χιλιάδες Ducatisti σε περισσότερες από 65 χώρες, σε μία κοινή ημέρα αφιερωμένη στο πάθος για τη μοτοσυκλέτα, την ελευθερία της οδήγησης και τη μοναδική ταυτότητα της Ducati.

Το Σάββατο 9 Μαΐου, το Ducati Athens υποδέχθηκε φίλους και αναβάτες της μάρκας, οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδρομή με προορισμό το Λαύριο. Συνολικά, στην ελληνική δράση συμμετείχαν 73 φίλοι της Ducati με 57 μοτοσυκλέτες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη συνοχή της Ducati κοινότητας στην Ελλάδα. Με αφετηρία την οδό Καλλιρρόης 9, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια αυθεντική Ducati εμπειρία, σε μια διαδρομή που ανέδειξε τον δυναμισμό, τον χαρακτήρα και το συναίσθημα που συνοδεύουν κάθε μοτοσυκλέτα από το Borgo Panigale.

Το We Ride As One αποτελεί έναν παγκόσμιο θεσμό για την Ducati community. Σε κάθε χώρα και σε κάθε πόλη, οι επίσημοι συνεργάτες Ducati και τα Ducati Official Clubs οργανώνουν το δικό τους σημείο συνάντησης, τη δική τους διαδρομή και το δικό τους πρόγραμμα, δημιουργώντας όμως όλοι μαζί μία ενιαία, παγκόσμια εμπειρία. Αυτό ακριβώς εκφράζει και το πνεύμα του We Ride As One: διαφορετικές διαδρομές, διαφορετικές πόλεις, διαφορετικές κοινότητες, αλλά ένα κοινό πάθος που κινείται ως ένα.

Η φετινή διοργάνωση είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς πραγματοποιήθηκε στο έτος της εκατονταετηρίδας της Ducati. Το We Ride As One 2026 αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο παγκόσμιο ραντεβού της Ducati κοινότητας μέσα στη χρονιά του εορτασμού των 100 χρόνων, από την ίδρυση της Ducati ανοίγοντας τον δρόμο για το World Ducati Week 2026, που θα πραγματοποιηθεί στο Misano από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου.

 

