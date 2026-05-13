Η Αθανασία Βογιάρη με την κάμερα του Star.gr συνάντησαν τον εκπρόσωπο της Τσεχίας, Daniel Zizka, με τον νεαρό καλλιτέχνη να παραδέχεται ότι νιώθει έντονα την πίεση και το άγχος λόγω της ηλικίας του, αλλά και της τεράστιας διοργάνωσης της Eurovision. Όμως η περηφάνια για το αποτέλεσμα της δουλειάς του, τού δίνει την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για να σταθεί στη σκηνή.

Η εμπειρία του στη Βιέννη αποδείχθηκε διαφορετική από ό,τι περίμενε, καθώς η πρώτη πρόβα στάθηκε καθοριστική για την ψυχολογία του· παρόλο που περίμενε ένα περιβάλλον αυστηρό και πιεστικό, η ευγένεια κι ο επαγγελματισμός των ανθρώπων της παραγωγής τον έκαναν να νιώσει άνετα και να συνειδητοποιήσει ότι όλοι εργάζονται για να απολαύσει εκείνη τη στιγμή. «Νομίζω ότι η πρώτη πρόβα ήταν μια στιγμή-κλειδί για μένα για να συνειδητοποιήσω ότι, ξέρεις, όλοι εδώ θέλουν να περάσω καλά και να το απολαύσω. Αυτό λοιπόν προσπαθώ να κάνω», αποκάλυψε.

Όσο για τις προσδοκίες της από τη βραδιά του διαγωνισμού, ξεκαθαρίζει πως ο μοναδικός της στόχος είναι η προσωπική επιτυχία. «Αν κατέβω από αυτή τη σκηνή και νιώσω ότι το απόλαυσα και ξέρω ότι θα θυμάμαι αυτή τη στιγμή για πάντα, αυτή είναι η μόνη επιτυχία που στοχεύω. Κι αν το τραγούδι πάει καλά, τότε αυτό είναι απλώς ένα όμορφο μπόνους», απάντησε ο 23χρονος Daniel.

Η Τσεχία διαγωνίζεται στον Β' Ημιτελικό της Πέμπτης, με το τραγούδι CROSSROADS. Ο Daniel επιλέχθηκε μέσα από συνολικά 260 τραγούδια θα οποία κατατέθηκαν στην τσεχική τηλεόραση. Η αξιολόγηση έγινε από μία ομάδα ειδικών αλλά κι από το κοινό.

Ο Daniel Zizka είναι 23 ετών κι έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους καλύτερους νέους καλλιτέχνες της τσεχικής μουσικής βιομηχανίας. Το περιοδικό Headliner τον έχει συμπεριλάβει μεταξύ των μελλοντικών ταλέντων της εγχώριας μουσικής σκηνής.

Ο ίδιος, έχει δηλώσει για τη συμμετοχή του: «Η Eurovision είναι μια τεράστια πλατφόρμα και μια μεγάλη παράσταση. Αλλά αυτό που θέλω κυρίως να προσφέρω εκεί είναι μουσική και συναίσθημα. Δεν θέλω να ανταγωνιστώ κρυμμένος πίσω από το θέαμα».