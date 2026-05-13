Ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα για μια σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ

Τι θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες - Ποιοι συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.05.26 , 19:08 Ducatisti στην Ελλάδα: Συμμετείχαν στην παγκόσμια γιορτή της Ducati
13.05.26 , 18:47 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Έως 15/5 η προθεσμία έκπτωσης φόρου
13.05.26 , 18:22 Victoria Swarovski: Ποια είναι η εντυπωσιακή παρουσιάστρια της Eurovision
13.05.26 , 18:17 Eurovision 2026 - Daniel Zizka: «Θα θυμάμαι αυτήν τη στιγμή για πάντα»
13.05.26 , 18:15 Ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα για μια σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ
13.05.26 , 18:01 Νέες αποκαλύψεις: Τύπου MAMAI το ντρόουν - καμικάζι στη Λευκάδα
13.05.26 , 17:28 Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»
13.05.26 , 17:24 Swarovski και Ostowski: Τι είπαν για τη βραδιά του Ημιτελικού
13.05.26 , 17:08 Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
13.05.26 , 17:08 Ιρανή ηθοποιός πίσω από το «χαστούκι» της Μπριζίτ στον Μακρόν;
13.05.26 , 17:03 Τι δήλωσαν Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάννη για την καταδίκη του Στέφανου Χίου
13.05.26 , 16:38 Eurovision 2026: Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον τελικό
13.05.26 , 16:33 Audi Platinum: Έως 10 χρόνια εγγύηση
13.05.26 , 16:26 Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα
13.05.26 , 16:23 Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Τι γίνεται εάν ένας υποψήφιος αρρωστήσει
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Survivor: «Μαμά τι να στεναχωριέμαι; Ζω» - Όσα είπε η Σταύρος Φλώρος
Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα
Τα 4 ζώδια που θα ευνοηθούν πάρα πολύ από την τυχερή Νέα Σελήνη στον Ταύρο
MasterChef: Παραίτηση Γιώργου - «Κοιτιόμαστε όλοι και λέμε τι κάνει;»
Eurovision 2026: Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον τελικό
Ετεοκλής για ακρωτηριασμό Σταύρου: «H επόμενη μέρα δεν είναι μία ίδια ζωή»
Τζένη Θεωνά- Δήμος Αναστασιάδης: Matchy-matchy looks σε βραδινή έξοδο
Eurovision: Η αντίδραση δημοσιογράφων στη Βιέννη στην ανακοίνωση «Greece!»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία AP (Mark Schiefelbein)
Άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα / Βίντεο AP

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην Κίνα για σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ, εστιάζοντας σε διεθνή ζητήματα όπως το εμπόριο και η Ταϊβάν.
  • Η επίσκεψη είναι η πρώτη από πρόεδρο των ΗΠΑ από το 2017 και θα πραγματοποιηθεί στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού.
  • Τον Τραμπ συνοδεύουν 15+ διευθύνοντες συμβούλοι μεγάλων αμερικανικών εταιρειών, όπως οι Ίλον Μασκ και Τιμ Κουκ.
  • Ο Τραμπ θα προτρέψει τον Σι να ανοίξει την Κίνα για επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην Κίνα για τη σύνοδο κορυφής με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, μια συνάντηση που θα επικεντρωθεί σε μείζονα παγκόσμια ζητήματα, από το διεθνές εμπόριο, τον πόλεμο στο Ιράν έως την Ταϊβάν.

Συνοδευόμενος από τον γιο του Έρικ και τη σύζυγο αυτού, Λάρα, όπως και από τους υπουργούς Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, Λάρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφτασε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Πεκίνου.

Ο Τραμπ στην Κίνα για μια σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ με υψηλά διακυβεύματα

Ο Τραμπ έφτασε στην Κίνα / Φωτογραφία (Photo/Mark Schiefelbein)

Εκεί τον υποδέχτηκε ο αντιπρόεδρος Χαν Ζενγκ, ενώ παιάνιζε στρατιωτική μπάντα και νέοι ντυμένοι στα λευκά κυμάτιζαν κινεζικές και αμερικανικές σημαίες και φώναζαν «Καλώς ήρθατε, σας καλωσορίζουμε θερμά!», ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα για μια σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ

Φωτογραφία AP (/Mark Schiefelbein)

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα για μια σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ

Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη προέδρου των ΗΠΑ από τότε που ο ίδιος ο Τραμπ πραγματοποίησε το ταξίδι αυτό τον Νοέμβριο του 2017.

Ο Σι θα τον υποδεχτεί με τιμές αύριο, Πέμπτη στις 10:00 π.μ. τοπική ώρα (05:00 ώρα Ελλάδας), στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στην πλατεία Τιενανμέν, στην καρδιά της πρωτεύουσας, η οποία θα τελεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Ποιοι συνοδεύουν τον Τραμπ στην Κίνα

Ο Τραμπ, ο οποίος κατά τα φαινόμενα επικεντρώνεται σε επιχειρηματικά θέματα, έχει φέρει μαζί του μια σειρά από επιχειρηματικούς ηγέτες. Στο ταξίδι αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος θα συνοδεύεται από περισσότερους από 15 διευθύνοντες συμβούλους και προέδρους μεγάλων αμερικανικών εταιρειών.

Μεταξύ άλλων, στην αποστολή μετέχουν ο Ίλον Μασκ των Tesla/SpaceX, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Λάρι Φινκ της Blackrock, η Τζέιν Φρέιζερ της Citi, ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sacks, η Ντάινα Πάουελ Μακόρμικ της Meta, o Κριστιάνο Έιμον της Qualcomm και οι επικεφαλής εταιρειών όπως οι Blackstone, Boeing, Cargill, GE ⁠Aerospace, Mastercard και Visa.

Στην πτήση του προς την Κίνα, ο Τραμπ έγραψε στο δίκτυό του Truth Social ότι θα παρότρυνε τον Σι, έναν «εξαιρετικό ηγέτη, να ανοίξει την Κίνα, ώστε αυτοί οι λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΣΙ ΤΖΙΝΠΙΝΓΚ
 |
ΚΙΝΑ
 |
ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top