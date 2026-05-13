Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην Κίνα για τη σύνοδο κορυφής με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, μια συνάντηση που θα επικεντρωθεί σε μείζονα παγκόσμια ζητήματα, από το διεθνές εμπόριο, τον πόλεμο στο Ιράν έως την Ταϊβάν.

Συνοδευόμενος από τον γιο του Έρικ και τη σύζυγο αυτού, Λάρα, όπως και από τους υπουργούς Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, Λάρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφτασε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Πεκίνου.

Εκεί τον υποδέχτηκε ο αντιπρόεδρος Χαν Ζενγκ, ενώ παιάνιζε στρατιωτική μπάντα και νέοι ντυμένοι στα λευκά κυμάτιζαν κινεζικές και αμερικανικές σημαίες και φώναζαν «Καλώς ήρθατε, σας καλωσορίζουμε θερμά!», ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη προέδρου των ΗΠΑ από τότε που ο ίδιος ο Τραμπ πραγματοποίησε το ταξίδι αυτό τον Νοέμβριο του 2017.

Ο Σι θα τον υποδεχτεί με τιμές αύριο, Πέμπτη στις 10:00 π.μ. τοπική ώρα (05:00 ώρα Ελλάδας), στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στην πλατεία Τιενανμέν, στην καρδιά της πρωτεύουσας, η οποία θα τελεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Ποιοι συνοδεύουν τον Τραμπ στην Κίνα

Ο Τραμπ, ο οποίος κατά τα φαινόμενα επικεντρώνεται σε επιχειρηματικά θέματα, έχει φέρει μαζί του μια σειρά από επιχειρηματικούς ηγέτες. Στο ταξίδι αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος θα συνοδεύεται από περισσότερους από 15 διευθύνοντες συμβούλους και προέδρους μεγάλων αμερικανικών εταιρειών.

Μεταξύ άλλων, στην αποστολή μετέχουν ο Ίλον Μασκ των Tesla/SpaceX, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Λάρι Φινκ της Blackrock, η Τζέιν Φρέιζερ της Citi, ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sacks, η Ντάινα Πάουελ Μακόρμικ της Meta, o Κριστιάνο Έιμον της Qualcomm και οι επικεφαλής εταιρειών όπως οι Blackstone, Boeing, Cargill, GE ⁠Aerospace, Mastercard και Visa.

Στην πτήση του προς την Κίνα, ο Τραμπ έγραψε στο δίκτυό του Truth Social ότι θα παρότρυνε τον Σι, έναν «εξαιρετικό ηγέτη, να ανοίξει την Κίνα, ώστε αυτοί οι λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους».