Ιρανή ηθοποιός πίσω από το «χαστούκι» της Μπριζίτ στον Μακρόν;

Τι αποκάλυψε Γάλλος δημοσιογράφος σε βιβλίο του

Ειδικός διάβασε τα χείλη της Μπριζίτ Μακρόν την ώρα του επεισοδίου στο προεδρικό αεροσκάφος / Βίντεο αρχείου Alpha

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένα χρόνο μετά το χαστούκι της Μπριζίτ Μακρόν στον Εμανουέλ Μακρόν, αποκαλύπτεται ότι η αιτία μπορεί να είναι η Ιρανή ηθοποιός Γκολσιφτέ Φαραχανί.
  • Ο δημοσιογράφος Φλοριάν Ταρντίφ υποστηρίζει ότι ο Μακρόν διατηρούσε πλατωνική σχέση με την ηθοποιό, προκαλώντας εντάσεις στο ζευγάρι.
  • Η Μπριζίτ φέρεται να είδε μηνύματα του Μακρόν με την ηθοποιό, αλλά το περιβάλλον της το διέψευσε.
  • Το προεδρικό περιβάλλον είχε δηλώσει ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με την ηθοποιό και ότι επρόκειτο για πειράγματα.
  • Ο Μακρόν είχε χαρακτηρίσει το χαστούκι ως αστείο μεταξύ τους, διαψεύδοντας οικογενειακή ένταση.

Ένα χρόνο μετά το χαστούκι της Μπριζίτ στον Eμανουέλ Μακρόν - κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ από τους ίδιους - αποκαλύπτεται ο λόγος πίσω από αυτή την κίνηση που «πάγωσε» τον πλανήτη. Σύμφωνα με δημοσιογράφο, η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας φέρεται να είδε στο κινητό του συζύγου της μηνύματα που αντάλλασε με Ιρανή ηθοποιό. 

Όλα ξεκίνησαν τον Μάιο του 2025, όταν τα μέσα ενημέρωσης περίμεναν στην πίστα προσγείωσης του αεροδρομίου στο Ανόι τον Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγό του. 

Το χαστούκι της Μπριζίτ στον Εμανουέλ Μακρόν - Viral το βίντεο στο Χ

Όταν άνοιξε η πόρτα του προεδρικού αεροσκάφους, οι κάμερες κατέγραψαν τη Μπριζίτ Μακρόν να σπρώχνει με το χέρι της το πρόσωπο του Εμανουέλ Μακρόν, μια κίνηση που κάποιοι παρομοίασαν με «χαστούκι». Αρχικά, το περιβάλλον του προέδρου είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ίσως πρόκειται για βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ στη συνέχεια διέψευσε οποιαδήποτε συζυγική ένταση, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για συνηθισμένα «πειράγματα» μεταξύ τους. 

 

 

Iρανή ηθοποιός η αιτία πίσω από το χαστούκι στον Μακρόν; 

Ωστόσο, ένα νέο σενάριο παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Φλοριάν Ταρντίφ στο βιβλίο του Un couple (presque) parfait, που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να διατηρούσε για αρκετούς μήνες μια «πλατωνική σχέση» με την Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανί. 

«Αυτό μου το είπαν και μου το επανέλαβαν άνθρωποι από το περιβάλλον τους», δήλωσε ο δημοσιογράφος σε συνέντευξή του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κάποια από τα μηνύματα που αντάλλαξαν «είχαν προχωρήσει αρκετά», με φράσεις όπως «σας βρίσκω πολύ όμορφη». 

Η Ιρανή ηθοποιός Γκολσιφτέ Φαραχανί /Φωτογραφία αρχείου AP (Joel C Ryan/Invision)

Κατά τον ίδιο, αυτή η κατάσταση προκάλεσε εντάσεις στο προεδρικό ζευγάρι και οδήγησε σε έναν σοβαρό καβγά μέσα στο αεροπλάνο κατά την άφιξη τους στο Βιετνάμ. Υποστηρίζεται ότι η Μπριζίτ Μακρόν φέρεται να είδε μήνυμα της Γκολσιφτέ Φαραχανί στο κινητό του προέδρου. 

Φωτογραφία αρχείου AP (Scott A Garfitt)

Ωστόσο, το περιβάλλον της Μπριζίτ Μακρόν διέψευσε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι η Πρώτη Κυρία δεν ελέγχει ποτέ το κινητό του συζύγου της. Αντίστοιχα, και το προεδρικό περιβάλλον υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είχε καμία σχέση με την ηθοποιό. 

Την περίοδο που είχε δημοσιοποιηθεί το βίντεο, το προεδρικό περιβάλλον είχε ήδη αρνηθεί οποιαδήποτε ένταση. Συνεργάτες του προέδρου ανέφεραν πως επρόκειτο απλώς για μια χαλαρή στιγμή μεταξύ του ζευγαριού πριν από την έναρξη της επίσημης επίσκεψης. 

Ο ίδιος ο Εμανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει τότε: «Αστειευόμασταν με τη σύζυγό μου, όπως κάνουμε αρκετά συχνά», διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι επρόκειτο για οικογενειακό καβγά. 

